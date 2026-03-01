Ізраїль оголосив мобілізацію 100 тисяч резервістів

Армія оборони Ізраїлю заявила про мобілізацію 100 тисяч резервістів через конфлікт з Іраном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рішення ухвалили на тлі бойових дій та зростання напруження в регіоні.

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Про це пише видання The Times of Israel з посиланням на заяву ізраїльських військових.

Повідомляється, що кількість мобілізованих може бути додатковою до 50 тисяч резервістів, які вже перебувають на службі. В Армії оборони Ізраїлю заявили, що забезпечать військовослужбовців усім необхідним для виконання завдань.

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Ізраїль підсилює армію

Військові підрозділи посилили на кордонах із Сирією, Ліваном та Сектором Гази, а також у районах Західного берега. Командування наголосило, що заходи спрямовані на зміцнення оборони та підготовку до можливого розширення бойових дій.

Окремо підкреслюється роль Командування тилу. Лише цей підрозділ мобілізував 20 тисяч резервістів, переважно для проведення пошуково-рятувальних операцій. В армії уточнили, що сили готові діяти в умовах надзвичайних ситуацій.

Окрім сухопутних військ, підсилення отримали Військово-повітряні сили Ізраїлю, Військово-морські сили та Розвідувальне управління. Йдеться про додаткові кадрові ресурси та розширення бойових можливостей.

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що "підготують та забезпечать резервістів усіма логістичними засобами, необхідними для роботи в найкращих умовах". За даними військових, мобілізація триває в межах чинного плану реагування на загрози.

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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