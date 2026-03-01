Ізраїль оголосив мобілізацію 100 тисяч резервістів
Армія оборони Ізраїлю заявила про мобілізацію 100 тисяч резервістів через конфлікт з Іраном.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, рішення ухвалили на тлі бойових дій та зростання напруження в регіоні.
Про це пише видання The Times of Israel з посиланням на заяву ізраїльських військових.
Повідомляється, що кількість мобілізованих може бути додатковою до 50 тисяч резервістів, які вже перебувають на службі. В Армії оборони Ізраїлю заявили, що забезпечать військовослужбовців усім необхідним для виконання завдань.
Ізраїль підсилює армію
Військові підрозділи посилили на кордонах із Сирією, Ліваном та Сектором Гази, а також у районах Західного берега. Командування наголосило, що заходи спрямовані на зміцнення оборони та підготовку до можливого розширення бойових дій.
Окремо підкреслюється роль Командування тилу. Лише цей підрозділ мобілізував 20 тисяч резервістів, переважно для проведення пошуково-рятувальних операцій. В армії уточнили, що сили готові діяти в умовах надзвичайних ситуацій.
Окрім сухопутних військ, підсилення отримали Військово-повітряні сили Ізраїлю, Військово-морські сили та Розвідувальне управління. Йдеться про додаткові кадрові ресурси та розширення бойових можливостей.
В Армії оборони Ізраїлю заявили, що "підготують та забезпечать резервістів усіма логістичними засобами, необхідними для роботи в найкращих умовах". За даними військових, мобілізація триває в межах чинного плану реагування на загрози.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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Ніякої наземної операції в Ірані не буде.
Мне больше интересно почему Израиль думает что если режим поменяется то он евреям отдаст свою нефть и обогащенный уран.
И потом, это не Израилю решать будет или не будет ядерное оружие у кого бы то ни было
А когда двигатели для вертолетов вы продавали России вплоть до лета 22 го года, вы сами на себя нападали? Что кстати сейчас, закрыли завод или продолжают клепать двигатели как обычно и отправляют в РФ через третьи страны?
Вельми Шановне Міністерство Оборони Ізраїлю - не забудьте мобілізувати найкращих друзів Зеленського - братів Міндічів, братів Цукерманів, братів Шефірів, сина Коломойського, кума Скумбрії - Чернишова....
З моменту проголошення Держави Ізраїль у 1948 р. студенти, які навчалися на денній формі у релігійних школах або єшивах, могли не служити в армії, однак у 2024 р. Верховний суд скасував масштабні пільги, що звільняли чоловіків з числа хардимів від військової служби.
Після цього ЦАХАЛ почав надсилати їм повістки, а пізніше - арештовувати тих, хто їх ігнорував.
Армія повідомляє про різке зростання числа офіційно визнаних ухилянтів: з липня 2025 року їх кількість збільшилася більш ніж у шість разів - з 2 250 до приблизно 15 000 осіб, близько 80% з них - ультраортодокси.
Ще 17 000 осіб уже отримали так званий «наказ 12» - наступний етап процедури визнання ухилення. В результаті найближчим часом число ухилянтів може досягти 32 000, з яких близько 29 000 - з ультраортодоксального сектору.
3а оцінкою військових фахівців, особисті санкції та економічний тиск справляють особливо сильний вплив на зростання призову. Серед додаткових факторів названо масову розсилку повісток ультраортодоксальній молоді, припинення прямого та непрямого державного фінансування учнів ешив, створення спеціалізованих армійських маршрутів служби, арешти ухильників, а також вплив поточної війни.
Проживання за кордоном: Якщо громадянин Ізраїлю проживає за кордоном, він все одно вважається військовозобов'язаним.
У віці 16 років і 4 місяці така особа має звернутися до найближчого консульства Ізраїлю для врегулювання свого статусу.
Відтермінування та звільнення: Особи, які виїхали з Ізраїлю до 16 років або народилися за кордоном ("діти емігрантів"), можуть отримати відстрочку від служби, поки вони проживають поза межами країни. Це дозволяє їм відвідувати Ізраїль з короткими візитами без ризику негайного призову.
Резервісти: Громадяни, які вже відслужили в армії та виїхали за кордон, залишаються в резерві. Під час масштабних мобілізацій (як-от після 7 жовтня 2023 року) вони можуть отримати наказ про призов (Цав 8) і зобов'язані повернутися для служби.
Наслідки ігнорування: Невиконання вимог щодо реєстрації або ігнорування наказу про призов може призвести до визнання особи "дезертиром". Це загрожує арештом під час в'їзду до Ізраїлю та кримінальною відповідальністю.
Тривалість служби для чоловіків наразі становить до 36 місяців, для жінок - 24 місяці (може бути довшою залежно від спеціальності)