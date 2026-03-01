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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Ізраїль оголосив мобілізацію 100 тисяч резервістів

цахал

Армія оборони Ізраїлю заявила про мобілізацію 100 тисяч резервістів через конфлікт з Іраном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рішення ухвалили на тлі бойових дій та зростання напруження в регіоні.

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Про це пише видання The Times of Israel з посиланням на заяву ізраїльських військових.

Повідомляється, що кількість мобілізованих може бути додатковою до 50 тисяч резервістів, які вже перебувають на службі. В Армії оборони Ізраїлю заявили, що забезпечать військовослужбовців усім необхідним для виконання завдань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США знищили дев’ять іранських військових кораблів, - Трамп

Ізраїль підсилює армію

Військові підрозділи посилили на кордонах із Сирією, Ліваном та Сектором Гази, а також у районах Західного берега. Командування наголосило, що заходи спрямовані на зміцнення оборони та підготовку до можливого розширення бойових дій.

Окремо підкреслюється роль Командування тилу. Лише цей підрозділ мобілізував 20 тисяч резервістів, переважно для проведення пошуково-рятувальних операцій. В армії уточнили, що сили готові діяти в умовах надзвичайних ситуацій.

Окрім сухопутних військ, підсилення отримали Військово-повітряні сили Ізраїлю, Військово-морські сили та Розвідувальне управління. Йдеться про додаткові кадрові ресурси та розширення бойових можливостей.

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що "підготують та забезпечать резервістів усіма логістичними засобами, необхідними для роботи в найкращих умовах". За даними військових, мобілізація триває в межах чинного плану реагування на загрози.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп: Операція проти Ірану може тривати до чотирьох тижнів

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Також читайте: Каллас про смерть Хаменеї: Шлях до іншого Ірану відкритий

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Ізраїль (1988) Іран (3472) Перська затока (58)
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Топ коментарі
+22
Шугармен і міндіч: з вогню прямо в полум'я
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01.03.2026 23:52 Відповісти
+18
Агов!
Вельми Шановне Міністерство Оборони Ізраїлю - не забудьте мобілізувати найкращих друзів Зеленського - братів Міндічів, братів Цукерманів, братів Шефірів, сина Коломойського, кума Скумбрії - Чернишова....
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02.03.2026 00:00 Відповісти
+13
карлсон з шугерменом вже безнадійно захворіли. Зеля, за допомогою покладистого гебешника, їм навіть офіційні довідки доставить.
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01.03.2026 23:53 Відповісти
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А плитку є кому класти?
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01.03.2026 23:39 Відповісти
К счастью, собянин - это исключительно российская скрепа
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02.03.2026 01:43 Відповісти
І в нас кладуть.
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02.03.2026 14:08 Відповісти
чи може теоретично Ізраїль готувати якусь сухопутну експедицію в іран, якщо там появляться ознаки протесту та хаосу? З урахуванням географічної відсутності сусідста.
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01.03.2026 23:40 Відповісти
Группы спецназа действовали раньше и сейчас. Боюсь, шо присутствие регулярной армии обьеденит КСИР и протестующих). Не будет експедиции.
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01.03.2026 23:47 Відповісти
Хай якось передадуть противникам ісламістів кількасот тисяч автоматів і трохи дронів і іншого БК,хай нормальні іранці беруть владу в свої руки
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01.03.2026 23:48 Відповісти
ви такі наївні,як будто ті іранці комусь потрібні,на кону два питання зброя та нафта,верніше її ціна,яка вже повзе вгору,сюрпрайз для китаю та єс.....третім буде чергова хвиля мігрантів з початком громадянки
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01.03.2026 23:53 Відповісти
Не може, це мобілізація на випадок активації Іранських проксі.
Ніякої наземної операції в Ірані не буде.
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02.03.2026 01:06 Відповісти
Что вы. Как вы могли о таком даже подумать?Жизни евреев священны. Они же не просто так призывают гражданских безоружных иранцев " брать власть в свои руки" то есть идти на пулеметы с пустыми руками, и это меньше месяца после того как 30-40 000 зафигачили просто потому что им надоело есть курочку и они хотят бургеры с кока колой. Так то было мирное время.
Мне больше интересно почему Израиль думает что если режим поменяется то он евреям отдаст свою нефть и обогащенный уран.
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02.03.2026 02:58 Відповісти
Думаю, Израиль удовлетворится сменой власти на более мирную, которая прекратит обстреливать и производить ядерное оружие. Никому не нужен агрессивный сосед, пуляющий ракеты и шахеды по мирному населению.
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02.03.2026 05:05 Відповісти
Что то я не припомню что бы Иран пулял ракеты и дроны по кому бы то ни было с бухты барахты. Это наверное потому что Иран ни на кого не нападал вот уже 300 с лишним лет, в отличии от Израиля, который нападает и науськивает наших недалёких реднеков на Иран вот уже второй раз за год.
И потом, это не Израилю решать будет или не будет ядерное оружие у кого бы то ни было
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02.03.2026 08:03 Відповісти
Рашисти теж, якоби, не агресори та не напали на Україну, а її захищають. Щось типу так. Бот, не пались так відверто. Від іранських шахедів стільки мирного українського населення постраждало, що чекати коли вони ще й ядеркою будуть шантажувати світ не можна
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02.03.2026 15:44 Відповісти
О так это Иран напал на Украину и бомбит ее шахедами? А в ракетах половина деталей из Японии, Германии, Франции, Швеции и тд. Эти страны тоже напали на Украину? А иранцы когда делали эти шахеды, ели украинский хлеб и олию. Так может это украинские аграрии виноваты тогда в шахедах этих?
А когда двигатели для вертолетов вы продавали России вплоть до лета 22 го года, вы сами на себя нападали? Что кстати сейчас, закрыли завод или продолжают клепать двигатели как обычно и отправляют в РФ через третьи страны?
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02.03.2026 16:11 Відповісти
без президента під час війни?
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01.03.2026 23:55 Відповісти
Так нарід 73% їх сам вибрав, вони ж так просто самі не з'явилися. То зараз мусить разом зі своїми дітьми і внуками їх годувати і утримувати. А їх утримування, як виявилося не дешеве, вони потребують мільярди.
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02.03.2026 03:36 Відповісти
Но Стефанчук останется то? Не знаток генеалогии.
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02.03.2026 00:03 Відповісти
Він залишиться. Бо такого хряка в Ізраїль літаками можна везти тільки по частинах, а морем йому сцикотно, бо ще переплутають із супертанкером і торпедують...
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02.03.2026 00:10 Відповісти
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02.03.2026 00:28 Відповісти
Переживаю за хорошую знакомую Зиву Давид. Навыки отличные, но возраст(46 лет) уже не очень.
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01.03.2026 23:42 Відповісти
Користуючись мовою окупантів можна лише сказати: "Работайте, братья!"
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01.03.2026 23:49 Відповісти
Шугармен і міндіч: з вогню прямо в полум'я
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01.03.2026 23:52 Відповісти
вони ще повернуться сюди щоб не попасти під мобілізацію до зелебоби...
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01.03.2026 23:55 Відповісти
Вони добровольно да армії Ізраїлю не підуть, мабуть там пройдуть бусифікацію.
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02.03.2026 03:39 Відповісти
карлсон з шугерменом вже безнадійно захворіли. Зеля, за допомогою покладистого гебешника, їм навіть офіційні довідки доставить.
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01.03.2026 23:53 Відповісти
Прийдуть у військо всі як один. Мамкіних черешень в Ізраїлі немає, як і в будь якій нормальній країні
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02.03.2026 00:00 Відповісти
Ключове слово-резервістів а не ДІДІВ!Черешня ти ібонута!
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02.03.2026 00:04 Відповісти
карлсон (міндіч) 19.09.1979р.н. не зовсім ДІД. В ЗСУ таких "дідів" напевно половина о/с.
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02.03.2026 00:54 Відповісти
Да и ортодоксов еврейских нерожденных для войны там израильские тцкашники щемят пожестче чем украинские своих ухылянтов😆
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02.03.2026 00:27 Відповісти
Агов!
Вельми Шановне Міністерство Оборони Ізраїлю - не забудьте мобілізувати найкращих друзів Зеленського - братів Міндічів, братів Цукерманів, братів Шефірів, сина Коломойського, кума Скумбрії - Чернишова....
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02.03.2026 00:00 Відповісти
Вам смішно, в уявіть яке ж велике горе в них. Немає куди поділися хитрому єврею- мародеру з України. Скрізь війна і виходів немає. А куди перевезти ''общак''?
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02.03.2026 03:42 Відповісти
Гей чотириразовий ухилянт ти ж наче там в Ізраїлі на обліку стоїш, може давай вже пакуй валізи і захищай країну?!
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02.03.2026 00:06 Відповісти
Теж мабуть тікають за річку Іордан,і волають як наші сцикуни-нехай Кнесет воює,і поліція разом з Моссад. Бачив як їх поліція разом з військовим бусифікує хасидів.Нам ще вчитись і вчитись.
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02.03.2026 00:22 Відповісти
Почалася Третя Мирова.
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02.03.2026 00:54 Відповісти
Недавно в Европе об этом говорили,что мы на краю третьей мировой ,а ухылянты все пытаются увильнуть .Но не получится и воевать будут если не все то большинство и выбор будет только за и против кого😆
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02.03.2026 01:21 Відповісти
Частка ультраортодоксального населення в Ізраїлі на даний момент становить 14%.
З моменту проголошення Держави Ізраїль у 1948 р. студенти, які навчалися на денній формі у релігійних школах або єшивах, могли не служити в армії, однак у 2024 р. Верховний суд скасував масштабні пільги, що звільняли чоловіків з числа хардимів від військової служби.
Після цього ЦАХАЛ почав надсилати їм повістки, а пізніше - арештовувати тих, хто їх ігнорував.
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02.03.2026 01:20 Відповісти
Это на заметку украинским ухылянтам ,которые визжат об ущемлении их прав как в демократическом Израиле с этим дело обстоит
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02.03.2026 01:23 Відповісти
Kількість ультраортодоксальної молоді, яка призивається до ізраїльської армії, різко зросла після введення санкцій та арештів ухилянтів.
Армія повідомляє про різке зростання числа офіційно визнаних ухилянтів: з липня 2025 року їх кількість збільшилася більш ніж у шість разів - з 2 250 до приблизно 15 000 осіб, близько 80% з них - ультраортодокси.
Ще 17 000 осіб уже отримали так званий «наказ 12» - наступний етап процедури визнання ухилення. В результаті найближчим часом число ухилянтів може досягти 32 000, з яких близько 29 000 - з ультраортодоксального сектору.
3а оцінкою військових фахівців, особисті санкції та економічний тиск справляють особливо сильний вплив на зростання призову. Серед додаткових факторів названо масову розсилку повісток ультраортодоксальній молоді, припинення прямого та непрямого державного фінансування учнів ешив, створення спеціалізованих армійських маршрутів служби, арешти ухильників, а також вплив поточної війни.
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02.03.2026 01:23 Відповісти
30000 ізраїльських ухилянтів? За нашими мірками це 1 місяць призову. Не думаю, що самотужки Ізраїль зміг би вести наземну війну проти Ірану.
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02.03.2026 02:36 Відповісти
Обов'язок служби: Кожен громадянин Ізраїлю (євреї, друзи та черкеси) зобов'язаний пройти службу в ЦАХАЛі після досягнення 18 років, незалежно від наявності іншого паспорта.
Проживання за кордоном: Якщо громадянин Ізраїлю проживає за кордоном, він все одно вважається військовозобов'язаним.
У віці 16 років і 4 місяці така особа має звернутися до найближчого консульства Ізраїлю для врегулювання свого статусу.
Відтермінування та звільнення: Особи, які виїхали з Ізраїлю до 16 років або народилися за кордоном ("діти емігрантів"), можуть отримати відстрочку від служби, поки вони проживають поза межами країни. Це дозволяє їм відвідувати Ізраїль з короткими візитами без ризику негайного призову.
Резервісти: Громадяни, які вже відслужили в армії та виїхали за кордон, залишаються в резерві. Під час масштабних мобілізацій (як-от після 7 жовтня 2023 року) вони можуть отримати наказ про призов (Цав 8) і зобов'язані повернутися для служби.
Наслідки ігнорування: Невиконання вимог щодо реєстрації або ігнорування наказу про призов може призвести до визнання особи "дезертиром". Це загрожує арештом під час в'їзду до Ізраїлю та кримінальною відповідальністю.
Тривалість служби для чоловіків наразі становить до 36 місяців, для жінок - 24 місяці (може бути довшою залежно від спеціальності)
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02.03.2026 03:02 Відповісти
То що, в цьому році хасиди не по їдуть до Умані?
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02.03.2026 03:45 Відповісти
Кнуря юзіка мародера теж призовуть , лідор всіх своїх там ховає
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02.03.2026 06:03 Відповісти
Цікаво, Міндіч з Цукерманом вони там як рахуются? Як резервісти в Ізраілю чи броньовані як в Україні?
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02.03.2026 06:04 Відповісти
По віку не проходять в Ізраїлі до 45 років призов
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02.03.2026 07:17 Відповісти
Якщо Іран конкретно влупить по Лондону, Берлінуі чи Парижу нарешті задіють 5 ст.?? Чи військові бази то дрібниці??
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02.03.2026 07:16 Відповісти
 
 