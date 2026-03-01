Израиль объявил мобилизацию 100 тысяч резервистов

Армия обороны Израиля заявила о мобилизации 100 тысяч резервистов из-за конфликта с Ираном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, решение принято на фоне боевых действий и роста напряженности в регионе.

Об этом пишет издание The Times of Israel со ссылкой на заявление израильских военных.

Сообщается, что количество мобилизованных может быть дополнительно до 50 тысяч резервистов, которые уже находятся на службе. В Армии обороны Израиля заявили, что обеспечат военнослужащих всем необходимым для выполнения задач.

Израиль усиливает армию

Военные подразделения усилили на границах с Сирией, Ливаном и Сектором Газа, а также в районах Западного берега. Командование подчеркнуло, что меры направлены на укрепление обороны и подготовку к возможному расширению боевых действий.

Отдельно подчеркивается роль Командования тыла. Только это подразделение мобилизовало 20 тысяч резервистов, преимущественно для проведения поисково-спасательных операций. В армии уточнили, что силы готовы действовать в условиях чрезвычайных ситуаций.

Кроме сухопутных войск, усиление получили Военно-воздушные силы Израиля, Военно-морские силы и Разведывательное управление. Речь идет о дополнительных кадровых ресурсах и расширении боевых возможностей.

В Армии обороны Израиля заявили, что "подготовят и обеспечат резервистов всеми логистическими средствами, необходимыми для работы в наилучших условиях". По данным военных, мобилизация продолжается в рамках действующего плана реагирования на угрозы.

Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

