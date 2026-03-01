РУС
Трамп: Операция против Ирана может продлиться до четырех недель

Трамп назвал сроки операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана может длиться до четырех недель.

Об этом он сказал в телефонном интервью для Daily Mail из своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает Цензор.НЕТ.

Продолжительность военной операции 

"Мы предположили, что это продлится около четырех недель. Это всегда был четырехнедельный процесс, поэтому, несмотря на всю его силу, это большая страна, это займет четыре недели или меньше", - сказал глава США.

Операция в Иране продвигается с опережением графика, - Трамп

Возможные переговоры 

Трамп также отметил, что остается открытым для дальнейших переговоров с Ираном, однако не смог сказать, состоятся ли они в ближайшее время.

"Я не знаю. Они хотят говорить, но я сказал: "Вам нужно было говорить на прошлой неделе, а не на этой"", - сказал американский лидер.

При этом он выразил надежду, что после завершения ударов США и Израиля в Иране может развиться демократия.

"Думаю, да. Будет очень интересно наблюдать. Но многое может произойти, и может произойти много очень позитивных вещей", - считает президент США.

Трамп заявил, что в воскресенье он разговаривал с лидерами Бахрейна, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Иордании и "несколькими другими".

Комментируя сообщения о том, что Саудовская Аравия может нанести удар по Ирану после того, как сама стала мишенью, президент США сказал: "Они воюют, они тоже воюют".

Иран предложил возобновить переговоры: Трамп согласился

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

США уничтожили девять иранских военных кораблей, - Трамп

+4
Проти України рудий вже операцію проводить ще з 24-го
01.03.2026 23:32
+2
А як же СВО "Єпічна дурість" за 3 дні?
01.03.2026 23:26
+1
Скільки часу займе у рудого операція проти *****?
01.03.2026 23:28
Радше проти України бо педоКраснов агент прутіна.
01.03.2026 23:30
Проти України рудий вже операцію проводить ще з 24-го
01.03.2026 23:32
Пару недель, как повелось, уйдет на перемещение картины из Белого Дома. На этом все, бо нет карт. Для друга-точно.
01.03.2026 23:32
Западные СМИ подтверждают подлинность кадров из разбитой иранской школы, где, по данным властей Ирана, погибли более 150 человек.

Аутентичность кадров подтвердили эксперты таких СМИ как Reuters, BBC, The Washington Post и персидской службы проверки фактов Factnameh.

Аутентичность кадров подтвердили эксперты таких СМИ как Reuters, BBC, The Washington Post и персидской службы проверки фактов Factnameh.
01.03.2026 23:28
"Туман війни" у всій красі, навіть хронічно брехливі мокшанські пропагандони заявляли про смерть 52 дівчинки. А тепер мова про мінімум 150? Окей, можна сказати, що там були не лише діти, але ж акцент робиться саме на дітях і це зрозуміло бо смерть навіть однієї дитини це катастрофа!
01.03.2026 23:36
Зверніть увагу на цитату: "Мы до сих пор не знаем, сколько человек находится под завалами. Их может быть больше ста. Некоторые из этих маленьких детей получили серьёзные травмы", - сообщил руководитель спасательной команды, прибывшей для ликвидации последствий.
Тобто йдеться, що постраждалих, а не вбитих, більше ста і лише дехто з них отримав серйозні травми!
Тобто йдеться, що постраждалих, а не вбитих, більше ста і лише дехто з них отримав серйозні травми!
01.03.2026 23:40
"При цьому він висловив сподівання, що після завершення ударів США та Ізраїлю в Ірані може розвинутися демократія Джерело: https://censor.net/ua/n3603038"
Кукуха в діда зовсім поїхала - там всього два сценарії. Або новий аятолла, можливо меньш агресивний ніж попередник, або громадянська війна на багато років.
01.03.2026 23:29
Та йому поїбать і на Іран і на демократію. Свої цілі там виконають і все, а там хоч КВІР перестріляє пів Ірану.
Але якщо не говорити про демократію через слово, то електорат не зрозуміє, та й взагалі німб з башки відпаде.
02.03.2026 00:28
Так, рудий миротворець вже близько до початку гарячої третьої світової.
01.03.2026 23:33
Колись був анекдот: чи буде третя світова? - Ні, не буде, але буде така боротьба за мир у світі, що світу не залишиться взагалі
01.03.2026 23:35
Ми попросили українців допомогти партнерам із Перської затоки збивати іранські дрони, - прем'єр-міністр Британії Кір Стармер
01.03.2026 23:36
Взамін на томагавки та тауруси
01.03.2026 23:41
Кір Стармер краще нехай виконає ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ дані Україні в 1994 році ніж втягувати українців ще в війну на виживання на Близькому сході яку розв'язали педоКраснов, та агент Катару та друг прутіна Бібі. Українцями більше нема чим зайнятись?
01.03.2026 23:44
Британія їх і виконує. Вгамуйся, свідок меморандуму.
02.03.2026 01:04
урод
02.03.2026 00:35
явно прослідковується вплив арєстовіча.

явно прослідковується вплив арєстовіча.
01.03.2026 23:44
108 війн рудий півень закінчив за три дні, а власну розтягує на 30.
01.03.2026 23:59
Що в 28 раз довше ніж обіцяний мир в Україні. Приблизно ще років 30.
02.03.2026 00:13
трамп, нема нічого більш постійного чим тимчасове. Чув про таке?
02.03.2026 00:36
 
 