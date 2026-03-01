Трамп: Операция против Ирана может продлиться до четырех недель

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана может длиться до четырех недель.

Об этом он сказал в телефонном интервью для Daily Mail из своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает Цензор.НЕТ.

Продолжительность военной операции

"Мы предположили, что это продлится около четырех недель. Это всегда был четырехнедельный процесс, поэтому, несмотря на всю его силу, это большая страна, это займет четыре недели или меньше", - сказал глава США.

Возможные переговоры

Трамп также отметил, что остается открытым для дальнейших переговоров с Ираном, однако не смог сказать, состоятся ли они в ближайшее время.

"Я не знаю. Они хотят говорить, но я сказал: "Вам нужно было говорить на прошлой неделе, а не на этой"", - сказал американский лидер.

При этом он выразил надежду, что после завершения ударов США и Израиля в Иране может развиться демократия.

"Думаю, да. Будет очень интересно наблюдать. Но многое может произойти, и может произойти много очень позитивных вещей", - считает президент США.

Трамп заявил, что в воскресенье он разговаривал с лидерами Бахрейна, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Иордании и "несколькими другими".

Комментируя сообщения о том, что Саудовская Аравия может нанести удар по Ирану после того, как сама стала мишенью, президент США сказал: "Они воюют, они тоже воюют".

Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

