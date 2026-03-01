Трамп: Операція проти Ірану може тривати до чотирьох тижнів

Президент США Дональд Трамп заявив, що військова операція проти Ірану може тривати до чотирьох тижнів.

Про це він сказав у телефонному інтерв'ю для Daily Mail зі своєї резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Тривалість військової операції

"Ми припустили, що це триватиме близько чотирьох тижнів. Це завжди був чотиритижневий процес, тому, незважаючи на всю його силу, це велика країна, це займе чотири тижні або менше", - сказав очільник США.

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Можливі перемовини

Трамп також зазначив, що залишається відкритим для подальших переговорів з Іраном, проте не зміг сказати, чи відбудуться вони найближчим часом.

"Я не знаю. Вони хочуть говорити, але я сказав: "Вам потрібно було говорити минулого тижня, а не цього"",- сказав американський лідер.

При цьому він висловив сподівання, що після завершення ударів США та Ізраїлю в Ірані може розвинутися демократія.

"Думаю, так. Буде дуже цікаво спостерігати. Але багато може статися, і може статися багато дуже позитивних речей", - вважає президент США.

Трамп заявив, що в неділю він розмовляв з лідерами Бахрейну, Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Йорданії та "декількома іншими".

Коментуючи повідомлення про те, що Саудівська Аравія може завдати удару по Ірану після того, як сама стала мішенню, президент США сказав: "Вони воюють, вони теж воюють".

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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