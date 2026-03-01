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Новини Операція США проти Ірану Зміна режиму в Ірані
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Трамп: Операція проти Ірану може тривати до чотирьох тижнів

Трамп назвав терміни операції проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що військова операція проти Ірану може тривати до чотирьох тижнів.

Про це він сказав у телефонному інтерв'ю для Daily Mail зі своєї резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Тривалість військової операції 

"Ми припустили, що це триватиме близько чотирьох тижнів. Це завжди був чотиритижневий процес, тому, незважаючи на всю його силу, це велика країна, це займе чотири тижні або менше", - сказав очільник США.

Читайте також: Операція в Ірані просувається з випередженням графіка, - Трамп

Можливі перемовини 

Трамп також зазначив, що залишається відкритим для подальших переговорів з Іраном, проте не зміг сказати, чи відбудуться вони найближчим часом.

"Я не знаю. Вони хочуть говорити, але я сказав: "Вам потрібно було говорити минулого тижня, а не цього"",- сказав американський лідер.

При цьому він висловив сподівання, що після завершення ударів США та Ізраїлю в Ірані може розвинутися демократія.

"Думаю, так. Буде дуже цікаво спостерігати. Але багато може статися, і може статися багато дуже позитивних речей", - вважає президент США.

Трамп заявив, що в неділю він розмовляв з лідерами Бахрейну, Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Йорданії та "декількома іншими".

Коментуючи повідомлення про те, що Саудівська Аравія може завдати удару по Ірану після того, як сама стала мішенню, президент США сказав: "Вони воюють, вони теж воюють".

Читайте також: Іран запропонував поновити перемовини: Трамп погодився

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте також: США знищили дев’ять іранських військових кораблів, - Трамп

Автор: 

Іран (3472) США (26703) Трамп Дональд (8911)
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Топ коментарі
+10
Проти України рудий вже операцію проводить ще з 24-го
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01.03.2026 23:32 Відповісти
+7
А як же СВО "Єпічна дурість" за 3 дні?
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01.03.2026 23:26 Відповісти
+6
Колись був анекдот: чи буде третя світова? - Ні, не буде, але буде така боротьба за мир у світі, що світу не залишиться взагалі
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01.03.2026 23:35 Відповісти
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А як же СВО "Єпічна дурість" за 3 дні?
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01.03.2026 23:26 Відповісти
Скільки часу займе у рудого операція проти *****?
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01.03.2026 23:28 Відповісти
Радше проти України бо педоКраснов агент прутіна.
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01.03.2026 23:30 Відповісти
Проти України рудий вже операцію проводить ще з 24-го
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01.03.2026 23:32 Відповісти
В Україні за все знову винен ''Рудий''? А нічого, що в нас є свій ''рудий'' і навколо нього 73% вірних слуг? В 2019 році, коли танцювали і співали, як заносили мальчіка на трон, то не згадували ні про ''рудого'', ні про ''чорного'', а раділи, що він все знає і все зробить.
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02.03.2026 03:51 Відповісти
І з наклейками на телефонах бігали.Зараз в жодної людини їх не бачив.
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02.03.2026 08:46 Відповісти
Пару недель, как повелось, уйдет на перемещение картины из Белого Дома. На этом все, бо нет карт. Для друга-точно.
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01.03.2026 23:32 Відповісти
Западные СМИ подтверждают подлинность кадров из https://ctrana.one/news/501061-iran-zajavljaet-o-hibeli-desjatkov-detej-posle-udara-po-shkole.html разбитой иранской школы, где, по данным властей Ирана, погибли более 150 человек.

Аутентичность кадров подтвердили эксперты таких СМИ как Reuters, BBC, The Washington Post и персидской службы проверки фактов Factnameh.
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01.03.2026 23:28 Відповісти
"Туман війни" у всій красі, навіть хронічно брехливі мокшанські пропагандони заявляли про смерть 52 дівчинки. А тепер мова про мінімум 150? Окей, можна сказати, що там були не лише діти, але ж акцент робиться саме на дітях і це зрозуміло бо смерть навіть однієї дитини це катастрофа!
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01.03.2026 23:36 Відповісти
Зверніть увагу на цитату: "Мы до сих пор не знаем, сколько человек находится под завалами. Их может быть больше ста. Некоторые из этих маленьких детей получили серьёзные травмы", - сообщил руководитель спасательной команды, прибывшей для ликвидации последствий.
Тобто йдеться, що постраждалих, а не вбитих, більше ста і лише дехто з них отримав серйозні травми!
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01.03.2026 23:40 Відповісти
Чергові «мальчі-і-і-кі в трусі-і-і-ках», сльози, воплі, соплі.
«Це ж вже було». (с)
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02.03.2026 07:49 Відповісти
"При цьому він висловив сподівання, що після завершення ударів США та Ізраїлю в Ірані може розвинутися демократія Джерело: https://censor.net/ua/n3603038"
Кукуха в діда зовсім поїхала - там всього два сценарії. Або новий аятолла, можливо меньш агресивний ніж попередник, або громадянська війна на багато років.
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01.03.2026 23:29 Відповісти
Та йому поїбать і на Іран і на демократію. Свої цілі там виконають і все, а там хоч КВІР перестріляє пів Ірану.
Але якщо не говорити про демократію через слово, то електорат не зрозуміє, та й взагалі німб з башки відпаде.
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02.03.2026 00:28 Відповісти
З чого б це? Може ти не в курсі але окрім аятоли в них є президент якого вони обирають на виборах.
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02.03.2026 01:38 Відповісти
В радянському союзі також вибори були).
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02.03.2026 03:25 Відповісти
Колись був анекдот: чи буде третя світова? - Ні, не буде, але буде така боротьба за мир у світі, що світу не залишиться взагалі
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01.03.2026 23:35 Відповісти
Ми попросили українців допомогти партнерам із Перської затоки збивати іранські дрони, - прем'єр-міністр Британії Кір Стармер
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01.03.2026 23:36 Відповісти
Взамін на томагавки та тауруси
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01.03.2026 23:41 Відповісти
Кір Стармер краще нехай виконає ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ дані Україні в 1994 році ніж втягувати українців ще в війну на виживання на Близькому сході яку розв'язали педоКраснов, та агент Катару та друг прутіна Бібі. Українцями більше нема чим зайнятись?
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01.03.2026 23:44 Відповісти
Британія їх і виконує. Вгамуйся, свідок меморандуму.
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02.03.2026 01:04 Відповісти
Вгамувати треба не мене а твого фашиста прутіна
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02.03.2026 03:52 Відповісти
Він не мій, дебіле.
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02.03.2026 09:27 Відповісти
урод
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02.03.2026 00:35 Відповісти
Трамп: Операція проти Ірану може тривати до чотирьох тижнів Джерело: https://censor.net/ua/n3603038

явно прослідковується вплив арєстовіча.
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01.03.2026 23:44 Відповісти
108 війн рудий півень закінчив за три дні, а власну розтягує на 30.
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01.03.2026 23:59 Відповісти
Що в 28 раз довше ніж обіцяний мир в Україні. Приблизно ще років 30.
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02.03.2026 00:13 Відповісти
трамп, нема нічого більш постійного чим тимчасове. Чув про таке?
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02.03.2026 00:36 Відповісти
Вже один збоченець Україну за три дні брав, а взяв за щоку і 4 роки смокче.
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02.03.2026 01:35 Відповісти
Дальновидно). Влупить палкой по осиному гнезду и прогнозировать, что скоро осы в "норки" спрячутся.
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02.03.2026 04:20 Відповісти
«2 - 3 нєдєлі, максімум мєсяц.»
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02.03.2026 05:22 Відповісти
"Після ударів по Ірану там може розвинутись демократія".Більш ідіотичної фрази я не чув...
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02.03.2026 10:28 Відповісти
 
 