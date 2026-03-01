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Британія хоче залучити фахівців з України для збиття іранських дронів у Перській затоці, - Стармер

Індустрія дронів

Стармер хоче залучити українських військових у боротьбі з іранськими дронами

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у зверненні до нації прокоментував ситуацію навколо Ірану та засудив невибіркові атаки по країнах, які не брали участі у бомбардуваннях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава уряду Великої Британії заявив під час офіційного звернення.

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Прем’єр наголосив, що Лондон не приєднується до ударів, однак продовжить оборонні дії в регіоні та зробить усе необхідне для захисту своїх громадян.

Читайте: Ізраїль оголосив мобілізацію 100 тисяч резервістів

Лондон посилює оборонну співпрацю

У зв’язку з атаками Ірану Велика Британія надає свої військові бази для підтримки операцій США. Також планується залучення українських експертів із протидії безпілотникам для допомоги партнерам у регіоні Перської затоки.

"Ми не приєднуємося до цих ударів, але продовжимо оборонні дії в регіоні, а також залучимо експертів з України разом з нашими фахівцями, щоб допомогти партнерам у Перській затоці збивати іранські дрони, що їх атакують".

У британському уряді підкреслили, що дії спрямовані на зміцнення безпеки союзників і стабільність у регіоні.

Що передувало? 

Раніше країни "європейської трійки" заявили, що можуть доєднатися до операції США та Ізраїлю через іранські удари по їхнім військовим на Близькому Сході.

Німеччина, Франція та Велика Британія опублікували спільну заяву у якій засудили невибіркові атаки Ірану проти країн, які не брали участь у бомбардуваннях.

Якщо такі атаки не зупиняться, країни готові вжити необхідних заходів для захисту власних інтересів.

"Це може включати, при необхідності, застосування пропорційних військових заходів оборони для знищення здатності Ірану запускати ракети та безпілотники за джерелом їх ураження. Ми домовилися співпрацювати зі Сполученими Штатами та нашими союзниками у регіоні з цього питання", - йдеться у заяві.

Також читайте: США знищили дев’ять іранських військових кораблів, - Трамп

Французька база в ОАЕ зазнала пошкоджень через атаку дрона

Раніше міністерка оборони Франції Катрін Вотрен заявила про пошкодження військово-морської бази країни в Об’єднаних Арабських Еміратах унаслідок атаки дрона.

Атака була спрямована на порт Абу-Дабі. "Ангар нашої військово-морської бази, що межує з базою Еміратів, був пошкоджений під час атаки дронів, спрямованої на порт Абу-Дабі", - зазначила Вотрен.

Міністерка наголосила, що збитки є виключно матеріальними та незначними. Постраждалих серед французьких військових немає.

Автор: 

Велика Британія (5969) Іран (3472) Перська затока (58) Стармер Кір (369)
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Топ коментарі
+46
а підорські дрони в Україні особисто Стармер буде збивати власним фейсом?
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02.03.2026 00:02 Відповісти
+33
Європа обісралася знову, вони взагалі нічому не навчені і не хотіли навчатися, за 4 роки війни в Україні могли би надіслати обмежений контингент британських військ (і не тільки британських) для навчання запуску/збиття дронів а зараз схаменулися!
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02.03.2026 00:04 Відповісти
+29
Оце тобі гаранти безпеки. Просять щоб ми ще й їх захищали. А нічого що в нас своя війна на виживання? Тоді давайте взамін хоча б ракети Storm Shadow
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02.03.2026 00:26 Відповісти
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а підорські дрони в Україні особисто Стармер буде збивати власним фейсом?
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02.03.2026 00:02 Відповісти
А їм українців не шкода. Мешканців Дубая потрібно захищати в першу чергу
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02.03.2026 00:06 Відповісти
не ображайся, scanncode scanncode , але якщо б в Україні "щі *********", то новина була б такою "Британія терміново шукає фахівців для збиття рашистських дронів над Англійським каналом (Ла-Маншем)"
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02.03.2026 10:17 Відповісти
цікаво, за лоха , який проголосував за шашлики, якому кілька місяців попереджали про напад, але лохи з голобородьком розмінували чонгар - та британські платники податків маючь чомусь мільярдами з власних кишень вже 4 роки вивозити?! З хера б?. Але вони платять. Але це тупе зелене біосміття наваіть не усвідомлює цього.
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02.03.2026 10:19 Відповісти
КВІР вирішив потужно самовипилитись атакувавши цивільні об'єкти у нейтральних країнах. Тим самим виправдовуючи риторику Трампа та Нетаньяху щодо терористичності іранського режиму.
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02.03.2026 00:04 Відповісти
А шо у той риториці не правільного? Рушниконосці агнці Божі?
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02.03.2026 05:57 Відповісти
Просто ліві дов***оби на Заході дійшли аже до того, що захищали це лайно.
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02.03.2026 09:07 Відповісти
Ну, на то вони і ліві.
Ми кажем різні ліві, соціалісти, комуністи і розуміємо шо це довбойоби.
Ми кажем довбойоби і розуміємо шо це різні ліві, соціалісти, комуністи.
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02.03.2026 13:26 Відповісти
Это какие же?
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02.03.2026 08:14 Відповісти
Аеропорти, готелі. Відкрийте стрічку новин.
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02.03.2026 10:14 Відповісти
Європа обісралася знову, вони взагалі нічому не навчені і не хотіли навчатися, за 4 роки війни в Україні могли би надіслати обмежений контингент британських військ (і не тільки британських) для навчання запуску/збиття дронів а зараз схаменулися!
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02.03.2026 00:04 Відповісти
Для того , что бы прислать войска необходимо желание принимающей страны. Помнится володька ответил французам на их желании помочь. Думаю , что наши спецы уже учат натовских вояк, но по тихому, без огласки!.
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02.03.2026 06:58 Відповісти
Ми вимагаємо "гарантій заходу" для захисту, а в той же час, вони потребують нашого досвіду, для свого власного захисту...
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02.03.2026 00:05 Відповісти
А Україна хоче британських піхотинців та авіацію запросити....
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02.03.2026 00:07 Відповісти
Хоча б гелікоптери із мініганами. Пілотів ми знайдемо.
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02.03.2026 00:12 Відповісти
Это уже ЦУ или пока ещё просьба?)
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02.03.2026 00:13 Відповісти
"британський лєгіон" )) на аналогічних умовах служби як і у французському )) думаю, в сзч масово б пішли і далі нелегалами в британію, тільки б попасти! це були б не зєлічкині блаблабла вчителям по $4k ))
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02.03.2026 00:18 Відповісти
Оце тобі гаранти безпеки. Просять щоб ми ще й їх захищали. А нічого що в нас своя війна на виживання? Тоді давайте взамін хоча б ракети Storm Shadow
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02.03.2026 00:26 Відповісти
Щоб мати навики війни потрібно в ній приймати участь. Хоча б невеликі підрозділи країн НАТО залучати до війни в Україні набиратися досвіду. Так як північні корейці проходять вахтовим методом участь у війні на боці Сосії
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02.03.2026 00:29 Відповісти
Канєчно). Побіжуть європейці зараз сюди вмирати. Вони Каю Клалас пришлють на якусь річницю замість надсилання своїх солдат нам на допомогу на передову
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02.03.2026 10:29 Відповісти
Великобританія виділила Україні до 21,8 мільярда фунтів стерлінгів: 13 мільярдів фунтів стерлінгів на військову підтримку . А могла б і на х.й послати, ви як примхливі діти, що верещать перед батьками в магазині, щоб іграшку купили..
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02.03.2026 14:31 Відповісти
а на яку суму вони у нас забрали зброю по БМ?? на трилійони. То хай борг віддають
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03.03.2026 01:50 Відповісти
Міняємо на ракети по курсу 1 спец МВГ на 10 Стормшедоу.
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02.03.2026 00:27 Відповісти
з якого переляку?? "це не наша війна"!!!
хочуть нас підставити? типу це не ми, це українці ваші дрони сбивають. А ми білі госоподарі, у білих рукавичках! не заважало б англії спочатку повернути нашу зброю, що вони забрали під пусті гарантії! уроди
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02.03.2026 00:32 Відповісти
Ніяку зброю британія у нас не забирала.
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02.03.2026 01:08 Відповісти
ага. І будапешт не підписувала
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02.03.2026 01:24 Відповісти
Замість того, що писати про ''Будапешт'', відкрийте документ і хоча раз прочитайте.
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02.03.2026 03:26 Відповісти
Так почитай. Хоча потрібно ще і інтелект мати
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02.03.2026 03:50 Відповісти
Я читав. Як бачите, інтелекту не маю, то добре, що зустрів таку людину з інтелектом і вона напише, який пункт порушила Велика Британія по Будапештському меморандуму.
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02.03.2026 03:55 Відповісти
При чому тут порушила? Вони забрали нашу зброю. То так, чи ні?
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02.03.2026 04:21 Відповісти
Ні, не так. ЯЗ забрала Параша.
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02.03.2026 06:00 Відповісти
До речі - саме рашисти і були ініціаторами цієї ідеї - розброєння України по ЯЗ. Американці пропонували в обмін свої військові технології та обладнення - кучма відмовився.
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02.03.2026 10:32 Відповісти
ага. І клінтон не каявся, що це саме він шантажував Україну. Пішіте ісчо
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03.03.2026 01:51 Відповісти
Ні. Не так. Частину ядерної зброї Україна передала відвічнлму ворогу росії за просто так. Але ще до " Будапешту" наші керівники держави передали ядерну зброю( тактичну) ще задовго до заключення договору після зустрічі на Раді СНД, куди Велика Британія не входила. Прочитайте вже за 4 роки цей маленький документ, не повторюйте брехню.
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02.03.2026 06:06 Відповісти
"Нашої" ЯЗ в Україні ніколи не було а на території усср була дислокована 43 ракетна армія ( як і дивізії ДА, і тактична ЯЗ в ракетних частинах округів) які в 1991 законом ВР були підлеглі Україні. Ядерні боєголовки робилися в рф.
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02.03.2026 11:03 Відповісти
Ви правильно прочитали, нашої. Ядерна зброя, це не тільки ракетні комплекси ''Сатана'', а і снаряди, торпеди, міни.
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02.03.2026 17:07 Відповісти
Я мав на увазі не засоби доставки ядерного ********** (Сатана) а самі ядерні ********** для ВСЬОГО які робились в рф. До речі, ракета "Сатана" як і все інше робилася по кооперації всім союзом.
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02.03.2026 20:42 Відповісти
В тебе його нема.
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02.03.2026 09:42 Відповісти
Велика Британія ніколи в нас не забирала зброю, навпаки, якраз вони нам дали багато своїх ракет, якими ЗСУ довбають ворога. Вони допомагають нам створювати наші ракети. Допомагають як фінансово так і на полях дипломатії. Не потрібно на всіх виливати бруд, не такі ми вже сильні без їх допомоги.
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02.03.2026 03:25 Відповісти
Ще раз. Вони забрали нашу зброю. 3ій потенціал зброї в світі. Замість нього зараз дають якесь г*но. Те що взяли і що дають замість - речі не співставні
А Вам з вашим комплексом меншовартості, треба підлікуватися
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02.03.2026 04:24 Відповісти
то лохи по життю...
їх наїбали в вони ще доводять усім шо наїбали чесно, по закону....
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02.03.2026 06:35 Відповісти
Як Вам не соромно продовжувати розповсюджувати відверту брехню? Тактичну ядерну зброю ми самі віддали росії ще до підписання ''Будапешту''. А стратегічну після підписання договору віддали росії на суму 100 мільярдів доларів США - безкоштовно, за один папірець. США пропонували нашому тодішньому керівництву передати їм частину ЯО за гроші і вступ до НАТО, але вони ж НАТО,- підноси, наші віддали ''братанам''.
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02.03.2026 06:50 Відповісти
Kozyuk

Як Вам не соромно продовжувати розповсюджувати відверту брехню?
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02.03.2026 13:18 Відповісти
І це все, що Ви могли написати у відповідь?
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02.03.2026 13:49 Відповісти
ви пишете відверту маячню. Лікуйтеся
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03.03.2026 01:52 Відповісти
Не забирали вони в нас нічого, довбойобе.
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02.03.2026 09:43 Відповісти
Ласковый щупчик

Ти під різними прапорцями ображаєш на форумі людей. Я слідкую за тобою відколи ти тут з'явилось.
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02.03.2026 13:24 Відповісти
Можете написати, яку кількість зброї було передано Україною Великій Британії згідно Будапештського меморандуму? А то Ви так впевнено стверджуєте, що Велика Британія забрала в нас зброю, тільки чомусь не можу знайти ніякої інформації про це. Допоможете?
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02.03.2026 10:16 Відповісти
Допоможу. Три країни Буд. Меморандуму явилися в Україну і шантажом забрали 3ій потенціал зброї в світі. Технічно хто саме з них трьох забрав, і кому в кишеню положив, не має значення. Всі троє несуть однакову моральну, юридичну і фінансову відповідальність. Підпис Британії стоїть під цим дійством.

І ця країна мала б не свою ж* рвати на британський стяг, допомагаючи еміратам, а саме Україні. Бо еміратам вони точно нічого не гарантували
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02.03.2026 14:37 Відповісти
"...хто саме з них трьох забрав, і кому в кишеню положив, не має значення. Всі троє несуть однакову моральну, юридичну і фінансову відповідальність..." Цікава логіка. Тобто якщо хтось з трьох через двадцять! років виявився злочинцем, то і всі інші, хто підписав документ - теж злочинці? Кожна країна чітко по пунктам написала, що вона зобов'язується робити. Напишіть конкретно, які пункти порушили США чи Велика Британія. Ви хоча б текст меморандуму бачили?
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02.03.2026 16:31 Відповісти
Тобто те що, три країни Буд. Меморандуму, включно з Англією, явилися в Україну і шантажом забрали 3ій потенціал зброї в світі в іншій країні, вас не смущає?
Цей злочин не має терміну давності, бо призвів до геноциду зараз.
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03.03.2026 15:03 Відповісти
А чому тільки три? Там до меморандуму ще Китай та Франція приєдналися. До Великобританії, яка допомагає - претензії є. До Китаю, що допомагає рашці - претензій нема. Дивна логіка.....
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03.03.2026 17:21 Відповісти
Самое время для помощи, а у нас тем временем Донбасс возьмут
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02.03.2026 00:51 Відповісти
Так може своїх в інших галузях надасть в Україну!!! Чи в Україні зараз профіцит військових??
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02.03.2026 00:54 Відповісти
Надсилайте натівські війська в Україну і хай вчаться в зоні бойових дій в чому проблема??так само і озброєння випробовуйте на якцапах що ж ви втрачаєте можливості??
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02.03.2026 00:58 Відповісти
Це буде дорого коштувати, але можливий бартер на Патріоти.
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02.03.2026 02:29 Відповісти
Не розумію, чому стільки отрути та насміхань у коментарях, Британія нам що мало допомогла?
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02.03.2026 02:59 Відповісти
Підтримую Вас. Просто хтось перший почав лити бруд, а решта розпочали один перед одним демонструвати свої ''здібності''. Кому як не нам допомогти США і Ізраїлю знищити режим Ірану, які поставили росії шахеди, ракети, та іншу смертоносну зброю. І Британія не просить нас направити свої війська, а тільки спеціалістів- консультантів.
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02.03.2026 03:31 Відповісти
А, ну втягніться ще у війнушку з Іраном.... Ще цього тільки не вистачало.
Вас цей мудень як негрів туди запихує, а ви і раді старатися. "Чего ізволіте, барін" . Так?
Нормальна країна, а тим більше гарант меморандуму, давно прислала своїх військових, щоб допомагати відбиватися від кацапів. А цей мудень в штани наклав, і ще й українців підбиває на війну з іраном. Неймовірно....
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02.03.2026 04:29 Відповісти
Тим поганеньким миром ЗСУ обмежувались 80 тисячами людей при 300 танках. Той поганенький мир рашці потрібен був виключно для того, щоб знову напасти на Україну у найближчі 2 роки. Тому у нас знову була б війна.
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02.03.2026 10:17 Відповісти
не зрозумів що не сподобалось в коментарі про японців і їх поліцію, яка озброєна винищувачами 5 покоління і авіаносцями. мабуть щось протизаконне написав.
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02.03.2026 13:27 Відповісти
Стармер краще нехай виконає ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ дані Україні в 1994 році ніж втягувати українців ще в війну на виживання на Близькому сході яку розв'язали педоКраснов, та агент Катару та друг прутіна Бібі.
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02.03.2026 03:58 Відповісти
Напишіть будь ласка, який пункт Меморандуму порушила Велика Британія. І підкажіть, в якому пункті вона надала Україні гарантії безпеки?
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02.03.2026 10:20 Відповісти
Як можна бути таким тупим, твоєю головою можна забивати цвяхи, які гарантії безпеки від Британії, де вони, в якому документі? І навіщо тоді Британії втягуватись у протистояння з Росією через Україну, витрачати мільярди на військову допомогу, яка вбиває росіян?
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02.03.2026 14:48 Відповісти
І навіщо Британії втягуватись у протистояння з іраном через ізраїль, витрачати мільярди на військову допомогу, яка вбиває іранців?
попробуйте відповісти на це питання не забиваючи головою цвяхи, хоча у вас точно не вийде.
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03.03.2026 01:57 Відповісти
А яка наша справа до того, що робить Британія щодо Ірану, причому тут "гарантії безпеки по відношенню до України", про які марить цей типок. Британія допомагає Україні, як США та Ізраїлю, за власною ініціативою, і вправі очікувати, що Україна відповість тим же, допомагаючи у протистоянні Ірану, який забезпечив Росію озброєнням, яке вбиває українців.
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03.03.2026 08:49 Відповісти
у вас в голові каша. Все смешалось: кони, люди
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04.03.2026 02:14 Відповісти
Не лізьте до чужих коментарів, не буде вам каші.
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04.03.2026 08:02 Відповісти
не пишіть коментарі на чужих сайтах
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05.03.2026 01:00 Відповісти
Неймовірний цинізм. Сиврмер, а де ти був 4 поки, коли кацапи Україну стирали з обличчя землі. Чому ви не прислали своїх військових і інструкторів, допомагати відбиватися від кацапів??
І що це за накази, що ми повинні робити в Ірані?? Очам не вірю!
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02.03.2026 04:32 Відповісти
Ну "лідер" же підписав договір на 100 років з Британією... Ось тепер і будемо їх захищати.
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02.03.2026 07:04 Відповісти
Стармер иди на 0 в окоп, научишься. И прихвати 450 умников из верховной рады. Вы должны пойти первым эшелоном. И за вами кучма, в ремонтную бригаду.
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02.03.2026 05:35 Відповісти
хежтег, україна закрий небо над нато, не справились
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02.03.2026 06:00 Відповісти
Зеля , хай їде )))
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02.03.2026 07:04 Відповісти
Украіна, закрий небо...😊
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02.03.2026 07:40 Відповісти
Забрать лучших в ущерб Украине , как на счет помочь оружием Украине
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02.03.2026 08:19 Відповісти
В що там патужна ната?
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02.03.2026 08:30 Відповісти
Ната, про свою потужність може розовідати годинами...
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02.03.2026 09:27 Відповісти
Україна в НАТО?
Може попросете вступити в НАТО чи Угорщина буде вас захищати?
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02.03.2026 08:49 Відповісти
В нас і в Україні є що збивати
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02.03.2026 08:51 Відповісти
в Україні війна вже скінчилася і дронарям робити нічого. То чому ж не вивезти їх на близький Схід. А те, що в Україні загине більше , то кому це цікаво. І цілком ймовірно, що наш найвеличніший згодиться. Не його ж діти та папа з мамою ризикують.
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02.03.2026 08:56 Відповісти
Кілька чоловік, не більше, нам самим потрібні
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02.03.2026 09:26 Відповісти
Можу тільки здогадуватись який потрібно буде сплатити хабар попасти туди
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02.03.2026 09:28 Відповісти
Україна висловлює "глибоке занепокоєння"😅
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02.03.2026 09:37 Відповісти
Україна вам виграла 4 роки часу,ви дибіли їх просто просто просрали і ********** не розказуючи своїм рожевим поні що Україна робить це не тільки для себе а й для вас,тепер ви стикнулись з модернізованими шахедами ірано-рашиськими і хочете щоб наші люди відбивали атаки.Ви маєте своїх солдат негайно відправити в Україну щоб вони вчились в реальному бою збивати ту нечисть,а не щоб ми вам когось давали.Нє ну це хитрожабство і цинізм!
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02.03.2026 10:06 Відповісти
Сказати, що вони не справляються з відбиттям атак - так вони чотири роки не просрали. В тих, хто займався обороною, - все доволі непогано. Є така суха офіційна річ - статистика :

Зазначається, що загалом Іран запустив по ОАЕ 165 балістичних ракет, з яких 152 були знищені засобами ППО країни, а 13 впали в море. Також було виявлено та знищено ще дві крилаті ракети.

Крім того, за даними міністерства, Іран запустив загалом 541 безпілотник, з яких 506 були перехоплені, а 35 впали на території країни
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02.03.2026 16:43 Відповісти
ну то нащо їм Українці? Чудово. Ідуть лісом.
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03.03.2026 01:59 Відповісти
Під час війни при щоденних обстрілах України вивести українських спеціалістів для захисту інших країн, інтенсивність обстрілів яких незрівнянно нижча за інтенсивність обстрілів України???
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02.03.2026 10:19 Відповісти
Якийсь західний крітінізм на складах стоять Гепарди зенітки Орлєкон, а вони не знають, що робити, це в них генерали настільки умні чі солдати рукожопі.
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02.03.2026 10:35 Відповісти
Рагулі))))))
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02.03.2026 13:56 Відповісти
 
 