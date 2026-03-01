Британія хоче залучити фахівців з України для збиття іранських дронів у Перській затоці, - Стармер
Індустрія дронів
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у зверненні до нації прокоментував ситуацію навколо Ірану та засудив невибіркові атаки по країнах, які не брали участі у бомбардуваннях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава уряду Великої Британії заявив під час офіційного звернення.
Прем’єр наголосив, що Лондон не приєднується до ударів, однак продовжить оборонні дії в регіоні та зробить усе необхідне для захисту своїх громадян.
Лондон посилює оборонну співпрацю
У зв’язку з атаками Ірану Велика Британія надає свої військові бази для підтримки операцій США. Також планується залучення українських експертів із протидії безпілотникам для допомоги партнерам у регіоні Перської затоки.
"Ми не приєднуємося до цих ударів, але продовжимо оборонні дії в регіоні, а також залучимо експертів з України разом з нашими фахівцями, щоб допомогти партнерам у Перській затоці збивати іранські дрони, що їх атакують".
У британському уряді підкреслили, що дії спрямовані на зміцнення безпеки союзників і стабільність у регіоні.
Що передувало?
Раніше країни "європейської трійки" заявили, що можуть доєднатися до операції США та Ізраїлю через іранські удари по їхнім військовим на Близькому Сході.
Німеччина, Франція та Велика Британія опублікували спільну заяву у якій засудили невибіркові атаки Ірану проти країн, які не брали участь у бомбардуваннях.
Якщо такі атаки не зупиняться, країни готові вжити необхідних заходів для захисту власних інтересів.
"Це може включати, при необхідності, застосування пропорційних військових заходів оборони для знищення здатності Ірану запускати ракети та безпілотники за джерелом їх ураження. Ми домовилися співпрацювати зі Сполученими Штатами та нашими союзниками у регіоні з цього питання", - йдеться у заяві.
Французька база в ОАЕ зазнала пошкоджень через атаку дрона
Раніше міністерка оборони Франції Катрін Вотрен заявила про пошкодження військово-морської бази країни в Об’єднаних Арабських Еміратах унаслідок атаки дрона.
Атака була спрямована на порт Абу-Дабі. "Ангар нашої військово-морської бази, що межує з базою Еміратів, був пошкоджений під час атаки дронів, спрямованої на порт Абу-Дабі", - зазначила Вотрен.
Міністерка наголосила, що збитки є виключно матеріальними та незначними. Постраждалих серед французьких військових немає.
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Ми кажем різні ліві, соціалісти, комуністи і розуміємо шо це довбойоби.
Ми кажем довбойоби і розуміємо шо це різні ліві, соціалісти, комуністи.
хочуть нас підставити? типу це не ми, це українці ваші дрони сбивають. А ми білі госоподарі, у білих рукавичках! не заважало б англії спочатку повернути нашу зброю, що вони забрали під пусті гарантії! уроди
А Вам з вашим комплексом меншовартості, треба підлікуватися
їх наїбали в вони ще доводять усім шо наїбали чесно, по закону....
Як Вам не соромно продовжувати розповсюджувати відверту брехню?
Ти під різними прапорцями ображаєш на форумі людей. Я слідкую за тобою відколи ти тут з'явилось.
І ця країна мала б не свою ж* рвати на британський стяг, допомагаючи еміратам, а саме Україні. Бо еміратам вони точно нічого не гарантували
Цей злочин не має терміну давності, бо призвів до геноциду зараз.
Вас цей мудень як негрів туди запихує, а ви і раді старатися. "Чего ізволіте, барін" . Так?
Нормальна країна, а тим більше гарант меморандуму, давно прислала своїх військових, щоб допомагати відбиватися від кацапів. А цей мудень в штани наклав, і ще й українців підбиває на війну з іраном. Неймовірно....
попробуйте відповісти на це питання не забиваючи головою цвяхи, хоча у вас точно не вийде.
І що це за накази, що ми повинні робити в Ірані?? Очам не вірю!
Може попросете вступити в НАТО чи Угорщина буде вас захищати?
Зазначається, що загалом Іран запустив по ОАЕ 165 балістичних ракет, з яких 152 були знищені засобами ППО країни, а 13 впали в море. Також було виявлено та знищено ще дві крилаті ракети.
Крім того, за даними міністерства, Іран запустив загалом 541 безпілотник, з яких 506 були перехоплені, а 35 впали на території країни