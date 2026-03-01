Британія хоче залучити фахівців з України для збиття іранських дронів у Перській затоці, - Стармер

Індустрія дронів

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у зверненні до нації прокоментував ситуацію навколо Ірану та засудив невибіркові атаки по країнах, які не брали участі у бомбардуваннях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава уряду Великої Британії заявив під час офіційного звернення.

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Прем’єр наголосив, що Лондон не приєднується до ударів, однак продовжить оборонні дії в регіоні та зробить усе необхідне для захисту своїх громадян.

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Лондон посилює оборонну співпрацю

У зв’язку з атаками Ірану Велика Британія надає свої військові бази для підтримки операцій США. Також планується залучення українських експертів із протидії безпілотникам для допомоги партнерам у регіоні Перської затоки.

"Ми не приєднуємося до цих ударів, але продовжимо оборонні дії в регіоні, а також залучимо експертів з України разом з нашими фахівцями, щоб допомогти партнерам у Перській затоці збивати іранські дрони, що їх атакують".

У британському уряді підкреслили, що дії спрямовані на зміцнення безпеки союзників і стабільність у регіоні.

Що передувало?

Раніше країни "європейської трійки" заявили, що можуть доєднатися до операції США та Ізраїлю через іранські удари по їхнім військовим на Близькому Сході.

Німеччина, Франція та Велика Британія опублікували спільну заяву у якій засудили невибіркові атаки Ірану проти країн, які не брали участь у бомбардуваннях.

Якщо такі атаки не зупиняться, країни готові вжити необхідних заходів для захисту власних інтересів.

"Це може включати, при необхідності, застосування пропорційних військових заходів оборони для знищення здатності Ірану запускати ракети та безпілотники за джерелом їх ураження. Ми домовилися співпрацювати зі Сполученими Штатами та нашими союзниками у регіоні з цього питання", - йдеться у заяві.

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Французька база в ОАЕ зазнала пошкоджень через атаку дрона

Раніше міністерка оборони Франції Катрін Вотрен заявила про пошкодження військово-морської бази країни в Об’єднаних Арабських Еміратах унаслідок атаки дрона.

Атака була спрямована на порт Абу-Дабі. "Ангар нашої військово-морської бази, що межує з базою Еміратів, був пошкоджений під час атаки дронів, спрямованої на порт Абу-Дабі", - зазначила Вотрен.

Міністерка наголосила, що збитки є виключно матеріальними та незначними. Постраждалих серед французьких військових немає.