Великобритания хочет привлечь специалистов из Украины для сбивания иранских дронов в Персидском заливе
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в обращении к нации прокомментировал ситуацию вокруг Ирана и осудил неизбирательные атаки по странам, которые не участвовали в бомбардировках.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства Великобритании заявил во время официального обращения.
Премьер подчеркнул, что Лондон не присоединяется к ударам, однако продолжит оборонительные действия в регионе и сделает все необходимое для защиты своих граждан.
Лондон усиливает оборонное сотрудничество
В связи с атаками Ирана Великобритания предоставляет свои военные базы для поддержки операций США. Также планируется привлечение украинских экспертов по противодействию беспилотникам для помощи партнерам в регионе Персидского залива.
"Мы не присоединяемся к этим ударам, но продолжим оборонительные действия в регионе, а также привлечем экспертов из Украины вместе с нашими специалистами, чтобы помочь партнерам в Персидском заливе сбивать иранские дроны, которые их атакуют".
В британском правительстве подчеркнули, что действия направлены на укрепление безопасности союзников и стабильность в регионе.
Что предшествовало?
Ранее страны "европейской тройки" заявили, что могут присоединиться к операции США и Израиля из-за иранских ударов по их военным на Ближнем Востоке.
Германия, Франция и Великобритания опубликовали совместное заявление, в котором осудили неизбирательные атаки Ирана против стран, не участвовавших в бомбардировках.
Если такие атаки не прекратятся, страны готовы принять необходимые меры для защиты своих интересов.
"Это может включать, при необходимости, применение пропорциональных военных мер обороны для уничтожения способности Ирана запускать ракеты и беспилотники по источнику их поражения. Мы договорились сотрудничать с Соединенными Штатами и нашими союзниками в регионе по этому вопросу", - говорится в заявлении.
Французская база в ОАЭ пострадала от атаки дрона
Ранее министр обороны Франции Катрин Вотрен заявила о повреждении военно-морской базы страны в Объединенных Арабских Эмиратах в результате атаки дрона.
Атака была направлена на порт Абу-Даби. "Ангар нашей военно-морской базы, граничащей с базой Эмиратов, был поврежден во время атаки дронов, направленной на порт Абу-Даби", - отметила Вотрен.
Министр подчеркнула, что ущерб является исключительно материальным и незначительным. Пострадавших среди французских военных нет.
хочуть нас підставити? типу це не ми, це українці ваші дрони сбивають. А ми білі госоподарі, у білих рукавичках! не заважало б англії спочатку повернути нашу зброю, що вони забрали під пусті гарантії! уроди
А Вам з вашим комплексом меншовартості, треба підлікуватися
їх наїбали в вони ще доводять усім шо наїбали чесно, по закону....
Вас цей мудень як негрів туди запихує, а ви і раді старатися. "Чего ізволіте, барін" . Так?
Нормальна країна, а тим більше гарант меморандуму, давно прислала своїх військових, щоб допомагати відбиватися від кацапів. А цей мудень в штани наклав, і ще й українців підбиває на війну з іраном. Неймовірно....
І що це за накази, що ми повинні робити в Ірані?? Очам не вірю!
Може попросете вступити в НАТО чи Угорщина буде вас захищати?