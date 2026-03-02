РУС
3 962 49

Великобритания хочет привлечь специалистов из Украины для сбивания иранских дронов в Персидском заливе

Стармер хочет привлечь украинских военных в борьбе с иранскими дронами

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в обращении к нации прокомментировал ситуацию вокруг Ирана и осудил неизбирательные атаки по странам, которые не участвовали в бомбардировках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства Великобритании заявил во время официального обращения.

Премьер подчеркнул, что Лондон не присоединяется к ударам, однако продолжит оборонительные действия в регионе и сделает все необходимое для защиты своих граждан.

Читайте: Израиль объявил мобилизацию 100 тысяч резервистов

Лондон усиливает оборонное сотрудничество

В связи с атаками Ирана Великобритания предоставляет свои военные базы для поддержки операций США. Также планируется привлечение украинских экспертов по противодействию беспилотникам для помощи партнерам в регионе Персидского залива.

"Мы не присоединяемся к этим ударам, но продолжим оборонительные действия в регионе, а также привлечем экспертов из Украины вместе с нашими специалистами, чтобы помочь партнерам в Персидском заливе сбивать иранские дроны, которые их атакуют".

В британском правительстве подчеркнули, что действия направлены на укрепление безопасности союзников и стабильность в регионе.

Что предшествовало? 

Ранее страны "европейской тройки" заявили, что могут присоединиться к операции США и Израиля из-за иранских ударов по их военным на Ближнем Востоке.

Германия, Франция и Великобритания опубликовали совместное заявление, в котором осудили неизбирательные атаки Ирана против стран, не участвовавших в бомбардировках.

Если такие атаки не прекратятся, страны готовы принять необходимые меры для защиты своих интересов.

"Это может включать, при необходимости, применение пропорциональных военных мер обороны для уничтожения способности Ирана запускать ракеты и беспилотники по источнику их поражения. Мы договорились сотрудничать с Соединенными Штатами и нашими союзниками в регионе по этому вопросу", - говорится в заявлении.

Читайте также: США уничтожили девять иранских военных кораблей, - Трамп

Французская база в ОАЭ пострадала от атаки дрона

Ранее министр обороны Франции Катрин Вотрен заявила о повреждении военно-морской базы страны в Объединенных Арабских Эмиратах в результате атаки дрона.

Атака была направлена на порт Абу-Даби. "Ангар нашей военно-морской базы, граничащей с базой Эмиратов, был поврежден во время атаки дронов, направленной на порт Абу-Даби", - отметила Вотрен.

Министр подчеркнула, что ущерб является исключительно материальным и незначительным. Пострадавших среди французских военных нет.

Автор: 

Великобритания (1407) Иран (820) Персидский залив (1) Стармер Кир (305)
Топ комментарии
+33
а підорські дрони в Україні особисто Стармер буде збивати власним фейсом?
02.03.2026 00:02
+24
Європа обісралася знову, вони взагалі нічому не навчені і не хотіли навчатися, за 4 роки війни в Україні могли би надіслати обмежений контингент британських військ (і не тільки британських) для навчання запуску/збиття дронів а зараз схаменулися!
02.03.2026 00:04
+20
Оце тобі гаранти безпеки. Просять щоб ми ще й їх захищали. А нічого що в нас своя війна на виживання? Тоді давайте взамін хоча б ракети Storm Shadow
02.03.2026 00:26
а підорські дрони в Україні особисто Стармер буде збивати власним фейсом?
02.03.2026 00:02
А їм українців не шкода. Мешканців Дубая потрібно захищати в першу чергу
02.03.2026 00:06
КВІР вирішив потужно самовипилитись атакувавши цивільні об'єкти у нейтральних країнах. Тим самим виправдовуючи риторику Трампа та Нетаньяху щодо терористичності іранського режиму.
02.03.2026 00:04
А шо у той риториці не правільного? Рушниконосці агнці Божі?
02.03.2026 05:57
Это какие же?
02.03.2026 08:14
Європа обісралася знову, вони взагалі нічому не навчені і не хотіли навчатися, за 4 роки війни в Україні могли би надіслати обмежений контингент британських військ (і не тільки британських) для навчання запуску/збиття дронів а зараз схаменулися!
02.03.2026 00:04
Для того , что бы прислать войска необходимо желание принимающей страны. Помнится володька ответил французам на их желании помочь. Думаю , что наши спецы уже учат натовских вояк, но по тихому, без огласки!.
02.03.2026 06:58
Ми вимагаємо "гарантій заходу" для захисту, а в той же час, вони потребують нашого досвіду, для свого власного захисту...
02.03.2026 00:05
А Україна хоче британських піхотинців та авіацію запросити....
02.03.2026 00:07
Хоча б гелікоптери із мініганами. Пілотів ми знайдемо.
02.03.2026 00:12
Это уже ЦУ или пока ещё просьба?)
02.03.2026 00:13
"британський лєгіон" )) на аналогічних умовах служби як і у французському )) думаю, в сзч масово б пішли і далі нелегалами в британію, тільки б попасти! це були б не зєлічкині блаблабла вчителям по $4k ))
02.03.2026 00:18
Оце тобі гаранти безпеки. Просять щоб ми ще й їх захищали. А нічого що в нас своя війна на виживання? Тоді давайте взамін хоча б ракети Storm Shadow
02.03.2026 00:26
Щоб мати навики війни потрібно в ній приймати участь. Хоча б невеликі підрозділи країн НАТО залучати до війни в Україні набиратися досвіду. Так як північні корейці проходять вахтовим методом участь у війні на боці Сосії
02.03.2026 00:29
Міняємо на ракети по курсу 1 спец МВГ на 10 Стормшедоу.
02.03.2026 00:27
з якого переляку?? "це не наша війна"!!!
хочуть нас підставити? типу це не ми, це українці ваші дрони сбивають. А ми білі госоподарі, у білих рукавичках! не заважало б англії спочатку повернути нашу зброю, що вони забрали під пусті гарантії! уроди
02.03.2026 00:32
Ніяку зброю британія у нас не забирала.
02.03.2026 01:08
ага. І будапешт не підписувала
02.03.2026 01:24
Замість того, що писати про ''Будапешт'', відкрийте документ і хоча раз прочитайте.
02.03.2026 03:26
Так почитай. Хоча потрібно ще і інтелект мати
02.03.2026 03:50
Я читав. Як бачите, інтелекту не маю, то добре, що зустрів таку людину з інтелектом і вона напише, який пункт порушила Велика Британія по Будапештському меморандуму.
02.03.2026 03:55
При чому тут порушила? Вони забрали нашу зброю. То так, чи ні?
02.03.2026 04:21
Ні, не так. ЯЗ забрала Параша.
02.03.2026 06:00
Ні. Не так. Частину ядерної зброї Україна передала відвічнлму ворогу росії за просто так. Але ще до " Будапешту" наші керівники держави передали ядерну зброю( тактичну) ще задовго до заключення договору після зустрічі на Раді СНД, куди Велика Британія не входила. Прочитайте вже за 4 роки цей маленький документ, не повторюйте брехню.
02.03.2026 06:06
Велика Британія ніколи в нас не забирала зброю, навпаки, якраз вони нам дали багато своїх ракет, якими ЗСУ довбають ворога. Вони допомагають нам створювати наші ракети. Допомагають як фінансово так і на полях дипломатії. Не потрібно на всіх виливати бруд, не такі ми вже сильні без їх допомоги.
02.03.2026 03:25
Ще раз. Вони забрали нашу зброю. 3ій потенціал зброї в світі. Замість нього зараз дають якесь г*но. Те що взяли і що дають замість - речі не співставні
А Вам з вашим комплексом меншовартості, треба підлікуватися
02.03.2026 04:24
то лохи по життю...
їх наїбали в вони ще доводять усім шо наїбали чесно, по закону....
02.03.2026 06:35
Як Вам не соромно продовжувати розповсюджувати відверту брехню? Тактичну ядерну зброю ми самі віддали росії ще до підписання ''Будапешту''. А стратегічну після підписання договору віддали росії на суму 100 мільярдів доларів США - безкоштовно, за один папірець. США пропонували нашому тодішньому керівництву передати їм частину ЯО за гроші і вступ до НАТО, але вони ж НАТО,- підноси, наші віддали ''братанам''.
02.03.2026 06:50
Самое время для помощи, а у нас тем временем Донбасс возьмут
02.03.2026 00:51
Так може своїх в інших галузях надасть в Україну!!! Чи в Україні зараз профіцит військових??
02.03.2026 00:54
Надсилайте натівські війська в Україну і хай вчаться в зоні бойових дій в чому проблема??так само і озброєння випробовуйте на якцапах що ж ви втрачаєте можливості??
02.03.2026 00:58
Це буде дорого коштувати, але можливий бартер на Патріоти.
02.03.2026 02:29
Не розумію, чому стільки отрути та насміхань у коментарях, Британія нам що мало допомогла?
02.03.2026 02:59
Підтримую Вас. Просто хтось перший почав лити бруд, а решта розпочали один перед одним демонструвати свої ''здібності''. Кому як не нам допомогти США і Ізраїлю знищити режим Ірану, які поставили росії шахеди, ракети, та іншу смертоносну зброю. І Британія не просить нас направити свої війська, а тільки спеціалістів- консультантів.
02.03.2026 03:31
А, ну втягніться ще у війнушку з Іраном.... Ще цього тільки не вистачало.
Вас цей мудень як негрів туди запихує, а ви і раді старатися. "Чего ізволіте, барін" . Так?
Нормальна країна, а тим більше гарант меморандуму, давно прислала своїх військових, щоб допомагати відбиватися від кацапів. А цей мудень в штани наклав, і ще й українців підбиває на війну з іраном. Неймовірно....
02.03.2026 04:29
мало. якби не їхній джонсон в 22 році, то вже б підписали поганенький мир.
02.03.2026 07:47
Стармер краще нехай виконає ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ дані Україні в 1994 році ніж втягувати українців ще в війну на виживання на Близькому сході яку розв'язали педоКраснов, та агент Катару та друг прутіна Бібі.
02.03.2026 03:58
Неймовірний цинізм. Сиврмер, а де ти був 4 поки, коли кацапи Україну стирали з обличчя землі. Чому ви не прислали своїх військових і інструкторів, допомагати відбиватися від кацапів??
І що це за накази, що ми повинні робити в Ірані?? Очам не вірю!
02.03.2026 04:32
Ну "лідер" же підписав договір на 100 років з Британією... Ось тепер і будемо їх захищати.
02.03.2026 07:04
Стармер иди на 0 в окоп, научишься. И прихвати 450 умников из верховной рады. Вы должны пойти первым эшелоном. И за вами кучма, в ремонтную бригаду.
02.03.2026 05:35
хежтег, україна закрий небо над нато, не справились
02.03.2026 06:00
Зеля , хай їде )))
02.03.2026 07:04
Украіна, закрий небо...😊
02.03.2026 07:40
Забрать лучших в ущерб Украине , как на счет помочь оружием Украине
02.03.2026 08:19
В що там патужна ната?
02.03.2026 08:30
Україна в НАТО?
Може попросете вступити в НАТО чи Угорщина буде вас захищати?
02.03.2026 08:49
В нас і в Україні є що збивати
02.03.2026 08:51
в Україні війна вже скінчилася і дронарям робити нічого. То чому ж не вивезти їх на близький Схід. А те, що в Україні загине більше , то кому це цікаво. І цілком ймовірно, що наш найвеличніший згодиться. Не його ж діти та папа з мамою ризикують.
02.03.2026 08:56
