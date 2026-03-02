Великобритания хочет привлечь специалистов из Украины для сбивания иранских дронов в Персидском заливе

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в обращении к нации прокомментировал ситуацию вокруг Ирана и осудил неизбирательные атаки по странам, которые не участвовали в бомбардировках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства Великобритании заявил во время официального обращения.

Премьер подчеркнул, что Лондон не присоединяется к ударам, однако продолжит оборонительные действия в регионе и сделает все необходимое для защиты своих граждан.

Лондон усиливает оборонное сотрудничество

В связи с атаками Ирана Великобритания предоставляет свои военные базы для поддержки операций США. Также планируется привлечение украинских экспертов по противодействию беспилотникам для помощи партнерам в регионе Персидского залива.

"Мы не присоединяемся к этим ударам, но продолжим оборонительные действия в регионе, а также привлечем экспертов из Украины вместе с нашими специалистами, чтобы помочь партнерам в Персидском заливе сбивать иранские дроны, которые их атакуют".

В британском правительстве подчеркнули, что действия направлены на укрепление безопасности союзников и стабильность в регионе.

Что предшествовало?

Ранее страны "европейской тройки" заявили, что могут присоединиться к операции США и Израиля из-за иранских ударов по их военным на Ближнем Востоке.

Германия, Франция и Великобритания опубликовали совместное заявление, в котором осудили неизбирательные атаки Ирана против стран, не участвовавших в бомбардировках.

Если такие атаки не прекратятся, страны готовы принять необходимые меры для защиты своих интересов.

"Это может включать, при необходимости, применение пропорциональных военных мер обороны для уничтожения способности Ирана запускать ракеты и беспилотники по источнику их поражения. Мы договорились сотрудничать с Соединенными Штатами и нашими союзниками в регионе по этому вопросу", - говорится в заявлении.

Французская база в ОАЭ пострадала от атаки дрона

Ранее министр обороны Франции Катрин Вотрен заявила о повреждении военно-морской базы страны в Объединенных Арабских Эмиратах в результате атаки дрона.

Атака была направлена на порт Абу-Даби. "Ангар нашей военно-морской базы, граничащей с базой Эмиратов, был поврежден во время атаки дронов, направленной на порт Абу-Даби", - отметила Вотрен.

Министр подчеркнула, что ущерб является исключительно материальным и незначительным. Пострадавших среди французских военных нет.