На Кипре в районе британской авиабазы прогремел мощный взрыв

На британской авиабазе "Акротири", расположенной в кипрском Лимассоле, зафиксирована вероятная атака после сообщений о неудачных ударах Ирана по острову.

Что известно

Согласно предварительным данным, в ночь с воскресенья на понедельник на территорию объекта упала иранская ракета. Очевидцы сообщают о громком взрыве, после которого на базе сработала тревога, а военные самолеты начали срочно взлетать в небо.

Этот инцидент совпал по времени с важным трехсторонним заявлением Великобритании, Германии и Франции. Страны объявили о совместной готовности к проведению операции против Ирана, цель которой – ликвидация способностей режима запускать ракеты и беспилотники.

Ранее сообщалось, что Великобритания хочет привлечь специалистов из Украины для сбивания иранских дронов в Персидском заливе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана может длиться до четырех недель.

