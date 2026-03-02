На Кипре в районе британской авиабазы прогремел мощный взрыв
На британской авиабазе "Акротири", расположенной в кипрском Лимассоле, зафиксирована вероятная атака после сообщений о неудачных ударах Ирана по острову.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Channel 14.
Что известно
Согласно предварительным данным, в ночь с воскресенья на понедельник на территорию объекта упала иранская ракета. Очевидцы сообщают о громком взрыве, после которого на базе сработала тревога, а военные самолеты начали срочно взлетать в небо.
Этот инцидент совпал по времени с важным трехсторонним заявлением Великобритании, Германии и Франции. Страны объявили о совместной готовности к проведению операции против Ирана, цель которой – ликвидация способностей режима запускать ракеты и беспилотники.
- Ранее сообщалось, что Великобритания хочет привлечь специалистов из Украины для сбивания иранских дронов в Персидском заливе.
Президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана может длиться до четырех недель.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
дебільнийбезуглий місцевий начальникзе-поц? (так, тавтологія.)
Україна допоможе партнерам зі своїм досвідом ППО на тлі конфлікту на Близькому Сході.
Шкода що Нафта дорожчає (((((
Через оту протоку довбану..
Може зможуть швидко завалити режими терлристів ?? 🙏🙏