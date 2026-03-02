РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9725 посетителей онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану Удары США по Ирану
5 132 21

На Кипре в районе британской авиабазы прогремел мощный взрыв

На Кипре в районе британской авиабазы Акротири прогремел мощный взрыв

На британской авиабазе "Акротири", расположенной в кипрском Лимассоле, зафиксирована вероятная атака после сообщений о неудачных ударах Ирана по острову.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Channel 14.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно 

Согласно предварительным данным, в ночь с воскресенья на понедельник на территорию объекта упала иранская ракета. Очевидцы сообщают о громком взрыве, после которого на базе сработала тревога, а военные самолеты начали срочно взлетать в небо.

Этот инцидент совпал по времени с важным трехсторонним заявлением Великобритании, Германии и Франции. Страны объявили о совместной готовности к проведению операции против Ирана, цель которой – ликвидация способностей режима запускать ракеты и беспилотники.

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана может длиться до четырех недель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль объявил мобилизацию 100 тысяч резервистов

Автор: 

Великобритания (1407) Израиль (509) Иран (820) Кипр (35) Ближний Восток (26)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Ну чтож, полотенцам было мало - теперь их с азартом и упоением будут лупить все кто сможет дотянуться.
показать весь комментарий
02.03.2026 01:51 Ответить
+12
Та вони ще не вспіли стурбуватися
показать весь комментарий
02.03.2026 02:03 Ответить
+9
Дейлі Мейл пишуть що дронами атакували базу на Кіпрі. Я в шоці, чесно скажу. Як це так, що їх не збили.. над базою британських ВМС, це бляха як. Наші хлопці по 500 за ніч тушать, а тут над країнами НАТО.. ото стид і глум
показать весь комментарий
02.03.2026 01:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну чтож, полотенцам было мало - теперь их с азартом и упоением будут лупить все кто сможет дотянуться.
показать весь комментарий
02.03.2026 01:51 Ответить
Дейлі Мейл пишуть що дронами атакували базу на Кіпрі. Я в шоці, чесно скажу. Як це так, що їх не збили.. над базою британських ВМС, це бляха як. Наші хлопці по 500 за ніч тушать, а тут над країнами НАТО.. ото стид і глум
показать весь комментарий
02.03.2026 01:58 Ответить
Та вони ще не вспіли стурбуватися
показать весь комментарий
02.03.2026 02:03 Ответить
Десь може й тушать а у мене в містечку о 5.20 три шахеди і ніякої стрільби, раніше хоч з браунінгів пробували збивати а після того як президент дав доручення покращити на Сумщині ППО то зовсім прохідний двір став.
показать весь комментарий
02.03.2026 06:33 Ответить
Саказав вчора представник Кіпру, що по ним не б'ють!
показать весь комментарий
02.03.2026 07:09 Ответить
500 над Україною - то шахеди, а для британської бази балістичної ракети не пошкодували.
показать весь комментарий
02.03.2026 08:15 Ответить
И? Кипр, это уже Европа? Протоколы совместной безопасности и прочие бла, бла, бла... Но, Европа, едина, как никогда! Жаль только дальше "глубокой обеспокоенности" дело не пойдет. Зачем эскалация...
показать весь комментарий
02.03.2026 02:02 Ответить
Що би вони без українців робили ?
показать весь комментарий
02.03.2026 02:08 Ответить
Через 3 тиждні побачимо, як дорослі справляються.
показать весь комментарий
02.03.2026 02:36 Ответить
не було нічого
показать весь комментарий
02.03.2026 03:01 Ответить
І де той дебільний безуглий місцевий начальник зе-поц? (так, тавтологія.)
показать весь комментарий
02.03.2026 03:49 Ответить
Интересно, есть патент на тактику ведения войны? На музыку есть. Придумал композитор мелодию и "получает" за это. Скоро тактика и оперативное искусство ведения войны, новые формы и методы станут востребованными. ( Правда, в таком случае могут денежные знаки исчезнуть, но можно и репой брать)
показать весь комментарий
02.03.2026 04:56 Ответить
у сенсі по репі ?
показать весь комментарий
02.03.2026 05:23 Ответить
Зеленський прокоментував роботу ППО країн Близького Сходу
Україна допоможе партнерам зі своїм досвідом ППО на тлі конфлікту на Близькому Сході.
показать весь комментарий
02.03.2026 05:22 Ответить
Може нарешті хош конкретні удари балістикою змусять "партнерів" остаточно прокинутися....в не заявами про стурбованість моніпулювати
показать весь комментарий
02.03.2026 07:08 Ответить
Це вже Перл-Харбор, чи ще ні?
показать весь комментарий
02.03.2026 08:21 Ответить
Велком в Третя Світова.
Шкода що Нафта дорожчає (((((
Через оту протоку довбану..
Може зможуть швидко завалити режими терлристів ?? 🙏🙏
показать весь комментарий
02.03.2026 08:52 Ответить
 
 