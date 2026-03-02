Ізраїль розпочав наступ проти "Хезболли" в Лівані

Начальник Генерального штабу ЦАХАЛ Еяль Замір оголосив про початок наступальної операції проти проіранського руху "Хезболла" в Лівані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ізраїльської армії.

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"Ми розпочали наступальну операцію проти Хезболли", - йдеться в повідомленні.

За інформацією видання Times of Istarel, армія Ізраїлю почала завдавати ударів по додаткових цілях "Хезболли" у Лівані. Зокрема, складах зброї та додатковій інфраструктурі в деяких районах Лівану.

Ізраїль згодом заявив про удари по столиці Лівану, Бейруту. Ймовірно загинув лідер парламентського блоку "Хезболли" Мухаммад Раад

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Що передувало?

Ліван вступив у війну та випустив ракети по півночі Ізраїлю. Це підтвердили в Армії оборони Ізраїлю.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї

Пізніше державні ЗМІ Ірану підтвердили смерть верховного лідера Алі Хаменеї після ракетних ударів США та Ізраїлю. В країні оголошено 40-денну жалобу.

Тимчасовим верховним лідером Ірану став Аліреза Арафі.

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