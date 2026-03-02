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Новини Конфлікт Ізраїлю та Лівану
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Ізраїль розпочав наступ проти "Хезболли" в Лівані

Ізраїль атакує "Хезболлу" у відповідь на удари по Хайф

Начальник Генерального штабу ЦАХАЛ Еяль Замір оголосив про початок наступальної операції проти проіранського руху "Хезболла" в Лівані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ізраїльської армії.

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"Ми розпочали наступальну операцію проти Хезболли", - йдеться в повідомленні.

За інформацією видання Times of Istarel, армія Ізраїлю почала завдавати ударів по додаткових цілях "Хезболли" у Лівані. Зокрема, складах зброї та  додатковій інфраструктурі в деяких районах Лівану.

Ізраїль згодом заявив про удари по столиці Лівану, Бейруту. Ймовірно загинув лідер парламентського блоку "Хезболли" Мухаммад Раад

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Що передувало?

Ліван вступив у війну та випустив ракети по півночі Ізраїлю. Це підтвердили в Армії оборони Ізраїлю.

  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї
  • Пізніше

    державні ЗМІ Ірану підтвердили смерть верховного лідера Алі Хаменеї після ракетних ударів США та Ізраїлю. В країні оголошено 40-денну жалобу.

  • Тимчасовим верховним лідером Ірану став Аліреза Арафі.

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Ізраїль (1988) Ліван (142) Хезболла (51)
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Топ коментарі
+11
Походу, нобель для Трампа накрився мідним тазиком.
Цікаво, як це вплине на його позицію щодо "мірних пєрєговоров россіі і Украіни"?
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02.03.2026 09:01 Відповісти
+6
Нууу, в принципі Ізраїль виконує те, що запланував - зв'язав Іран боротьбою з США, а сам тим часом хоче повністю вирішити питання з "Хезболлою" та ХАМАСом. Для Ізраїлю це шанс, який може стати гігантським профітом. У Трампа профіту вже не буде. Бити требв було раніше - коли тривали масові протести у самому Ірані проти режиму аятолл. Тепер Трампу навіть злитися швидко і безболісно не вийде - доведеться якщо не перемогти режим дрімучих аятолл, то відкинути його у справжній кам'яний вік килимовими бомбардуваннями. Ну і доведеться озброювати курдів, азербайджанців, белуджів та інші нацменшини, сподіваючимюсь на фрагментацію великої країни.
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02.03.2026 09:17 Відповісти
+5
ще один дебіл з "Небесним Єрусалимом"... як можна бути таким дегенератом?
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02.03.2026 09:49 Відповісти
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Це там де Тромб закінчив війну?
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02.03.2026 08:59 Відповісти
То в Газе. Но еще не вечер.
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02.03.2026 09:01 Відповісти
Ага. І почалась двіжуха....
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02.03.2026 09:01 Відповісти
Вєсна!
І рьіжьій таржєствуєт,
вніматєльно смотріт вакруг.
напружьів мозгу размьішляєт,
каго бьі ****** сільна вдруг?
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02.03.2026 09:11 Відповісти
Походу, нобель для Трампа накрився мідним тазиком.
Цікаво, як це вплине на його позицію щодо "мірних пєрєговоров россіі і Украіни"?
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02.03.2026 09:01 Відповісти
Переговорами займаються його двоє друзяк які маму рідну продадуть, тому нічого не зміниться.
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02.03.2026 09:45 Відповісти
Він з нобелем і так пролетав, бо заявки фінально розглядаются комітетом до марта. А до того треба подавати офіційно кандидатуру з досягненнями до 1 січня.

Щодо переговорів то якщо затягнется війна на близькому сході то вкрай негативно. Бо там буде посиленний тиск на Україну вже можливо через коліно всіма способами. Включаючи якщо деми і далі будуть чудукувати то піде важка артилерія у вигляді розкрадання американських грошей демами разом з верхівкою України. Ну а там і санкції як трохи "натякнув" Рубіо і мінус поставки необхідної зброї
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02.03.2026 09:51 Відповісти
розкрадання американських грошей демами разом з верхівкою України
Вже не актуально: прямої підтримки від США немає, зброя йде виключно за гроші.
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02.03.2026 09:55 Відповісти
Це про про минулі транші за часів Байдена. Оті міфічні 350млрд що завжди згадує Трамп. Натяки на це є. І рильце у демів звичайно в пушку. Тому подивимось що да як в найближчій перспективі.
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02.03.2026 10:08 Відповісти
Про проект "Небесний Єрусалим" чули?
Думаєте навіщо пейсата команда зачищає українську землю від українців,
звісно що жити поруч з цивілізованою Європою набагато крвще, а ніж поруч з іраном, Ліваном, Палестиною...
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02.03.2026 09:13 Відповісти
Добре, а навіщо ж вони тоді воюють? Просто б почекали, поки тут звільниться життєвий простір, та й переїхали.
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02.03.2026 09:18 Відповісти
Терорист-українець набагато небезпечніший за терориста з рушником на голові... От і стараються зменшити загрози...
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02.03.2026 09:23 Відповісти
Не зрозумів. Ще раз: навіщо їм воювати за Близькому Сході, витрачати купу ресурсів, жертвувати своїм насленням, якщо, трохи почекавши, вони отримають безпечну для проживання територію на місці ******** України?
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02.03.2026 09:44 Відповісти
На Близькому Сході ізраїльтяни "воюють" з інтелектуально відсталими ісламістам. Відомо що середній IQ мусульманина 85 одиниць завдяки системі виховання дітей (вивчають Коран і величезну кількість табу та поведінкових настанов) і тупості мусульманських жінок. Це гарантує ізраїльтянам перемогу завжди. В мусульманському регіоні євреї найрозумніші. В Україні за останні два десятиліття рівень IQ випускників шкіл знизився до 95 і продовжує падати, що призвело до обрання президентом єврея, мером столиці теж єврея, а на Майдані политому кровю українців вже два роки встановлюють ханукію...
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02.03.2026 10:02 Відповісти
Так навіщо воювати за Ізраїль, якщо в перспективі цю землю доведеться залишити відсталим ісламістам з низьким IQ?
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02.03.2026 10:16 Відповісти
Тягнуть час за "китайським рецептом". Кліматичні зміни повільно роблять свою справу. За 50 років підвищення середньорічної температури в цьому регіоні зробить умови життя нестерпними. Додайте танення льодовиків і зменшення площі приморських міст. Не лише там. В Індії також. В ********** 61% території вічна мерзлота яка перетвориться на непрохідні болота з хмарами гнусу... Людство на порозі великого переселення народів...
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02.03.2026 10:35 Відповісти
А як же ж тоді "зємля ханаанська", яку за старим заповітом було відписано саме їм? Храмова гора? Стіна плачу? У них же ж вся концепція їхньої держави на цьому тримається. І вони просто так звідти підуть? Це якось не узгоджується з їхніми домовленостями з Яхве.
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02.03.2026 10:42 Відповісти
Сіонізм як загальнодержавна ідеологія Ізраїюлю та релігійна основа суспільства зараз занепадає. Ізраїльтяни поступово усвідомлюють що опинились в "світовому гетто" для євреїв. Навіть ті народи які публічно висловлюють лояльність до євреїв їх латентно ненавидять. В Україні до зєлєнского рівень антисемітизму був найнижчим на планеті - лише 5%. Для порівняння у Франції цей рівень вже 24% і рабини закликають євреїв полишити Францію. Після непропорційного винищення Ізраїлем населення сектору Гази і перетворення на купи щебню поселень "палестинців" антисемітизм різко зріс у всьому світі. Уявіть собі 9,6 млн. євреїв в оточенні 150 млн. мусульман. І у них вже зявилися балістичні ракети, а кількість захищених докторстких дисертацій в технічних галузях в 4 (чотири) рази перевищує кількість захищених євреями в Ізраїлі. Питання часу. Мої друзі дитинства які репатріювалися ще за совка зараз роблять буквально все для того щоб їх діти змогли переселитися з Ізраїлю кудись. І зараз це реальна проблема! - євреїв в світі роботодавці сприймають як мафію...
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02.03.2026 10:56 Відповісти
Непереконливо. Вони ж усвідомлено йшли на те, щоб опинитися у ворожому середовищі? І жили вони у ньому ще за біблійних часів. Іудеїв не любили завжди і скрізь виганяли (з Франції, Іспанії, Португаліїї, Англії, Австрії). До того ж, релігія в Ізраїлі не відокремлена від держави. Низка питань цивільного статусу, зокрема шлюбу, вирішується в рамках релігійних громад. Ультраортодокси (хареди) складають значну частку ізраїльського соціуму. Кожен п'ятий єврей в Ізраїлі - харед, і ]хня частка безперервно збільшується.
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02.03.2026 11:46 Відповісти
Якщо вже іти аж так глобально... Від Хайфи будується канал на Йорданську (проект Аллена). Води Середземного моря заповнять Йорданську долину, утворивши величезне озеро, замість Мертвого моря. Там треба прорубати лише незначне підвищення біля Афула - 60 м. Далі вже справа грошей. Більше коштів на проект - вода уже через 50 років поступово підніме рівень Мертвого моря а значить і площа водного дзеркала збільшується в рази, випаровування, вологість клімату.
Це повністю нівелюж Ваш сценарій в опустелюванні того регіону
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02.03.2026 11:25 Відповісти
Цікава ідея, але є великі сумніви в звязку з швидкістю випаровування при збільшенні температур. А ще стосовно збільшення засолення грунтів при збільшенні площ водойми.
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02.03.2026 11:43 Відповісти
Я думаю що 95 для тебе це ще навіть оптимістична оцінка
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02.03.2026 10:52 Відповісти
Думай собі далі. За останні 25 років мій IQ знизився з 136 до 122, що для мого віку (60+) є досить високим.
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02.03.2026 11:01 Відповісти
Віра в теорії змов, це однозначно IQ не вище 70 - десь на рівні розумних мавп ))
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02.03.2026 11:04 Відповісти
Я не прихильник "теорії змов". Є обєктивні фактори які ідеологічно зашорені громадяни (виховання, недостатній життєвій досвід, освіта, релігія, партійність, врешті інтелектуальна ледачість) ігнорують.
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02.03.2026 11:09 Відповісти
Об`єктивний фактор полягає у тому що ти не зможеш навести жодного серйозного джерела своїх вигадок. Але при тому ти впевнений що бачиш якусь "закономірність" там де її просто домалювали.
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02.03.2026 11:27 Відповісти
Я не наполягаю на своїй правоті. Це просто інформація для роздумів. Я ж тут не наукові статті пишу, а дві три тези як приватна особа.
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02.03.2026 11:30 Відповісти
Не сперечайтесь з номерними, це боти чи тролі, іх не цікавить істина, їх запускають якщо не зручна тема щоб розвести срач і тема загубилася, вони сперечаються заради суперечок або розвалити комунікацію
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03.03.2026 23:31 Відповісти
Вже Клiчко теж еврей?!
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02.03.2026 15:18 Відповісти
Батоко Кличка генерал Кличко - українець. А ось мати чистокровна єврейка Етінзон. В єврейській енциклопедії Кличко вважається "видатним єврейським боксером".
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02.03.2026 16:38 Відповісти
Серйозно, так і написано??
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03.03.2026 11:19 Відповісти
Так. На ізраїльських сайтах протягом боксерської карєри братів публікували надзвичайно сентиментальну історію про "жертву холокосту" яку врятував генерал, їх кохання і як вона народила "єврейського чемпіона"...
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03.03.2026 14:21 Відповісти
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03.03.2026 23:24 Відповісти
ще один дебіл з "Небесним Єрусалимом"... як можна бути таким дегенератом?
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02.03.2026 09:49 Відповісти
Попросив у лікарів телефон на 5 хвилин, мамі подзвонити, а сам жидів під ліжком ловить.
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02.03.2026 10:16 Відповісти
А яким саме чином знищує?
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02.03.2026 10:37 Відповісти
Нууу, в принципі Ізраїль виконує те, що запланував - зв'язав Іран боротьбою з США, а сам тим часом хоче повністю вирішити питання з "Хезболлою" та ХАМАСом. Для Ізраїлю це шанс, який може стати гігантським профітом. У Трампа профіту вже не буде. Бити требв було раніше - коли тривали масові протести у самому Ірані проти режиму аятолл. Тепер Трампу навіть злитися швидко і безболісно не вийде - доведеться якщо не перемогти режим дрімучих аятолл, то відкинути його у справжній кам'яний вік килимовими бомбардуваннями. Ну і доведеться озброювати курдів, азербайджанців, белуджів та інші нацменшини, сподіваючимюсь на фрагментацію великої країни.
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02.03.2026 09:17 Відповісти
Чим бити,ящо там не було стільки авіації?Зараз нехай виходять протестувальники,поки нищать лідерів.
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02.03.2026 09:23 Відповісти
А ти знаєш, СКІЛЬКИ азербайджанців живе в Ірані?
" Загальна чисельність становить близько 15-30 мільйонів осіб (18-42 % населення Ірану). В основному - мусульмани-шиїти".
Більша частина проживає на сході Ірану, у прилеглих до Азербайджану, територіях...
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02.03.2026 10:14 Відповісти
Всі так турбується за премію миру Трампа. Подякуйте його, що лупить друга пуйла Іран, який постачав і постачає росії шахеди, балістику і інше, чим вони вбивають українців.
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02.03.2026 09:18 Відповісти
нажаль, цим він якраз і допомагає другу вальоде вершити свою криваву справу в Україні, відволікаючи увагу і, головне, ресурси, які могла бути куплені та поставлені нам... а у ***** вже є більш надійні та спроможні "миролюбиві" постачальники...
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02.03.2026 09:29 Відповісти
Так, зараз будемо стояти у черзі на Петріоти після усіх арабів у Перській затоці.
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02.03.2026 09:34 Відповісти
У Израиля есть великолепные системы типа Хэц-3 например, которые он тоже готов продавать. Есть еще Праща Давида. Так же по баллистике там работают американские комплексы Таад. Ничего из этого у нас нет, так что не Петриотами едиными. Если получится поменять режим в Иране - то всем государствам в том регионе просто не нужно будет ПВО и ПРО - не от кого будет обороняться.
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02.03.2026 09:38 Відповісти
Я про зараз, а не про колись! Колись режим може і зміниться в Ірані, але точно не зараз. Тому черга на Петріоти виросте і ми будемо перші з кінця.
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02.03.2026 10:27 Відповісти
Так очередь на Петриоты уже стоит на годы вперед. Их нельзя пойти и просто так купить. Их нужно заказывать и получить например года через 3. К тому времени исход текущей войны будет давно понятен.
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02.03.2026 11:28 Відповісти
Яка ще черга? Гамериканцям хто більше заплатить - той і перший у черзі. Вони ж жадібні до грошей.
А хто більше заплатить: економні європейці для нас, чи заможні араби, які грошей не рахують та всрались з переляку від бомбардувань Ірану ?
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02.03.2026 14:24 Відповісти
Есть контракт, в контракте прописаны сроки поставки и ответственность сторон. Если продавать тому кто больше готов заплатить и оплачивать штрафные санкции тем кому ты выставил фонарь - любой Райтеон без штанов останется.
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02.03.2026 19:28 Відповісти
Шахіди на болотах вже давно самі клепають сотнями, Китай їм добре допомагає та постачає все, починаючи з корпусів та комплектуючих.
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02.03.2026 09:32 Відповісти
На самом деле еще до этой войны многие израильские военные эксперты говорили что Израиль спит и видит чтобы Хезболла влезла в этот конфликт. И тем дала Израилю возможность решить ее проблему окончательно. В прошлый раз не добили.
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02.03.2026 09:41 Відповісти
Можливо... Ліван зробив дурість, прихистивши у себе "Хезболлу" - тепер "пожинає плоди"... Йорданія, з Єгиптом, були розумнішими - повиганяли цю "шантрапу", "поганою мітлою"... І у них ТИША...
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02.03.2026 10:09 Відповісти
Египтяне со на своей части границы с Сектором Газа построили такие укрепления что и линии Мажино было бы не стыдно. Ничего такого на границе с Израилем нету. Потому что они все прекрасно понимают с кем имеют дело.
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02.03.2026 10:13 Відповісти
 
 