Ізраїль розпочав наступ проти "Хезболли" в Лівані
Начальник Генерального штабу ЦАХАЛ Еяль Замір оголосив про початок наступальної операції проти проіранського руху "Хезболла" в Лівані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ізраїльської армії.
"Ми розпочали наступальну операцію проти Хезболли", - йдеться в повідомленні.
За інформацією видання Times of Istarel, армія Ізраїлю почала завдавати ударів по додаткових цілях "Хезболли" у Лівані. Зокрема, складах зброї та додатковій інфраструктурі в деяких районах Лівану.
Ізраїль згодом заявив про удари по столиці Лівану, Бейруту. Ймовірно загинув лідер парламентського блоку "Хезболли" Мухаммад Раад
Що передувало?
Ліван вступив у війну та випустив ракети по півночі Ізраїлю. Це підтвердили в Армії оборони Ізраїлю.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї
- Пізніше
державні ЗМІ Ірану підтвердили смерть верховного лідера Алі Хаменеї після ракетних ударів США та Ізраїлю. В країні оголошено 40-денну жалобу.
- Тимчасовим верховним лідером Ірану став Аліреза Арафі.
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І рьіжьій таржєствуєт,
вніматєльно смотріт вакруг.
напружьів мозгу размьішляєт,
каго бьі ****** сільна вдруг?
Цікаво, як це вплине на його позицію щодо "мірних пєрєговоров россіі і Украіни"?
Щодо переговорів то якщо затягнется війна на близькому сході то вкрай негативно. Бо там буде посиленний тиск на Україну вже можливо через коліно всіма способами. Включаючи якщо деми і далі будуть чудукувати то піде важка артилерія у вигляді розкрадання американських грошей демами разом з верхівкою України. Ну а там і санкції як трохи "натякнув" Рубіо і мінус поставки необхідної зброї
Вже не актуально: прямої підтримки від США немає, зброя йде виключно за гроші.
Думаєте навіщо пейсата команда зачищає українську землю від українців,
звісно що жити поруч з цивілізованою Європою набагато крвще, а ніж поруч з іраном, Ліваном, Палестиною...
Це повністю нівелюж Ваш сценарій в опустелюванні того регіону
" Загальна чисельність становить близько 15-30 мільйонів осіб (18-42 % населення Ірану). В основному - мусульмани-шиїти".
Більша частина проживає на сході Ірану, у прилеглих до Азербайджану, територіях...
А хто більше заплатить: економні європейці для нас, чи заможні араби, які грошей не рахують та всрались з переляку від бомбардувань Ірану ?