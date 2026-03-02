Израиль начал наступление против "Хезболлы" в Ливане
Начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир объявил о начале наступательной операции против проиранского движения "Хезболла" в Ливане.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба израильской армии.
"Мы начали наступательную операцию против Хезболлы", - говорится в сообщении.
По информации издания Times of Istarel, армия Израиля начала наносить удары по дополнительным целям "Хезболлы" в Ливане. В частности, по складам оружия и дополнительной инфраструктуре в некоторых районах Ливана.
Израиль впоследствии заявил об ударах по столице Ливана, Бейруту. Вероятно, погиб лидер парламентского блока "Хезболлы" Мухаммад Раад
Что предшествовало?
Ливан вступил в войну и выпустил ракеты по северу Израиля. Это подтвердили в Армии обороны Израиля.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи
- Позже
государственные СМИ Ирана подтвердили смерть верховного лидера Али Хаменеи после ракетных ударов США и Израиля. В стране объявлен 40-дневный траур.
- Временным верховным лидером Ирана стал Алиреза Арафи.
Цікаво, як це вплине на його позицію щодо "мірних пєрєговоров россіі і Украіни"?
Щодо переговорів то якщо затягнется війна на близькому сході то вкрай негативно. Бо там буде посиленний тиск на Україну вже можливо через коліно всіма способами. Включаючи якщо деми і далі будуть чудукувати то піде важка артилерія у вигляді розкрадання американських грошей демами разом з верхівкою України. Ну а там і санкції як трохи "натякнув" Рубіо і мінус поставки необхідної зброї
Вже не актуально: прямої підтримки від США немає, зброя йде виключно за гроші.
Думаєте навіщо пейсата команда зачищає українську землю від українців,
звісно що жити поруч з цивілізованою Європою набагато крвще, а ніж поруч з іраном, Ліваном, Палестиною...
" Загальна чисельність становить близько 15-30 мільйонів осіб (18-42 % населення Ірану). В основному - мусульмани-шиїти".
Більша частина проживає на сході Ірану, у прилеглих до Азербайджану, територіях...