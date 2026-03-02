Израиль начал наступление против "Хезболлы" в Ливане

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир объявил о начале наступательной операции против проиранского движения "Хезболла" в Ливане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

"Мы начали наступательную операцию против Хезболлы", - говорится в сообщении.

По информации издания Times of Istarel, армия Израиля начала наносить удары по дополнительным целям "Хезболлы" в Ливане. В частности, по складам оружия и дополнительной инфраструктуре в некоторых районах Ливана.

Израиль впоследствии заявил об ударах по столице Ливана, Бейруту. Вероятно, погиб лидер парламентского блока "Хезболлы" Мухаммад Раад

Что предшествовало?

Ливан вступил в войну и выпустил ракеты по северу Израиля. Это подтвердили в Армии обороны Израиля.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи

Позже государственные СМИ Ирана подтвердили смерть верховного лидера Али Хаменеи после ракетных ударов США и Израиля. В стране объявлен 40-дневный траур.

Временным верховным лидером Ирана стал Алиреза Арафи.

