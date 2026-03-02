РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10380 посетителей онлайн
Новости Конфликт Израиля и Ливана
3 233 29

Израиль начал наступление против "Хезболлы" в Ливане

Израиль атакует "Хезболлу" в ответ на удары по Хайфе

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир объявил о начале наступательной операции против проиранского движения "Хезболла" в Ливане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы начали наступательную операцию против Хезболлы", - говорится в сообщении.

По информации издания Times of Istarel, армия Израиля начала наносить удары по дополнительным целям "Хезболлы" в Ливане. В частности, по складам оружия и дополнительной инфраструктуре в некоторых районах Ливана.

Израиль впоследствии заявил об ударах по столице Ливана, Бейруту. Вероятно, погиб лидер парламентского блока "Хезболлы" Мухаммад Раад

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Кипре в районе британской авиабазы прогремел мощный взрыв

Что предшествовало?

Ливан вступил в войну и выпустил ракеты по северу Израиля. Это подтвердили в Армии обороны Израиля.

  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи
  • Позже

    государственные СМИ Ирана подтвердили смерть верховного лидера Али Хаменеи после ракетных ударов США и Израиля. В стране объявлен 40-дневный траур.

  • Временным верховным лидером Ирана стал Алиреза Арафи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Израиль объявил мобилизацию 100 тысяч резервистов

Автор: 

Израиль (509) Ливан (30) Хезболла (11)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Походу, нобель для Трампа накрився мідним тазиком.
Цікаво, як це вплине на його позицію щодо "мірних пєрєговоров россіі і Украіни"?
показать весь комментарий
02.03.2026 09:01 Ответить
+3
Нууу, в принципі Ізраїль виконує те, що запланував - зв'язав Іран боротьбою з США, а сам тим часом хоче повністю вирішити питання з "Хезболлою" та ХАМАСом. Для Ізраїлю це шанс, який може стати гігантським профітом. У Трампа профіту вже не буде. Бити требв було раніше - коли тривали масові протести у самому Ірані проти режиму аятолл. Тепер Трампу навіть злитися швидко і безболісно не вийде - доведеться якщо не перемогти режим дрімучих аятолл, то відкинути його у справжній кам'яний вік килимовими бомбардуваннями. Ну і доведеться озброювати курдів, азербайджанців, белуджів та інші нацменшини, сподіваючимюсь на фрагментацію великої країни.
показать весь комментарий
02.03.2026 09:17 Ответить
+2
Це там де Тромб закінчив війну?
показать весь комментарий
02.03.2026 08:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це там де Тромб закінчив війну?
показать весь комментарий
02.03.2026 08:59 Ответить
То в Газе. Но еще не вечер.
показать весь комментарий
02.03.2026 09:01 Ответить
Ага. І почалась двіжуха....
показать весь комментарий
02.03.2026 09:01 Ответить
Вєсна!
І рьіжьій таржєствуєт,
вніматєльно смотріт вакруг.
напружьів мозгу размьішляєт,
каго бьі ****** сільна вдруг?
показать весь комментарий
02.03.2026 09:11 Ответить
Походу, нобель для Трампа накрився мідним тазиком.
Цікаво, як це вплине на його позицію щодо "мірних пєрєговоров россіі і Украіни"?
показать весь комментарий
02.03.2026 09:01 Ответить
Переговорами займаються його двоє друзяк які маму рідну продадуть, тому нічого не зміниться.
показать весь комментарий
02.03.2026 09:45 Ответить
Він з нобелем і так пролетав, бо заявки фінально розглядаются комітетом до марта. А до того треба подавати офіційно кандидатуру з досягненнями до 1 січня.

Щодо переговорів то якщо затягнется війна на близькому сході то вкрай негативно. Бо там буде посиленний тиск на Україну вже можливо через коліно всіма способами. Включаючи якщо деми і далі будуть чудукувати то піде важка артилерія у вигляді розкрадання американських грошей демами разом з верхівкою України. Ну а там і санкції як трохи "натякнув" Рубіо і мінус поставки необхідної зброї
показать весь комментарий
02.03.2026 09:51 Ответить
розкрадання американських грошей демами разом з верхівкою України
Вже не актуально: прямої підтримки від США немає, зброя йде виключно за гроші.
показать весь комментарий
02.03.2026 09:55 Ответить
Це про про минулі транші за часів Байдена. Оті міфічні 350млрд що завжди згадує Трамп. Натяки на це є. І рильце у демів звичайно в пушку. Тому подивимось що да як в найближчій перспективі.
показать весь комментарий
02.03.2026 10:08 Ответить
Про проект "Небесний Єрусалим" чули?
Думаєте навіщо пейсата команда зачищає українську землю від українців,
звісно що жити поруч з цивілізованою Європою набагато крвще, а ніж поруч з іраном, Ліваном, Палестиною...
показать весь комментарий
02.03.2026 09:13 Ответить
Добре, а навіщо ж вони тоді воюють? Просто б почекали, поки тут звільниться життєвий простір, та й переїхали.
показать весь комментарий
02.03.2026 09:18 Ответить
Терорист-українець набагато небезпечніший за терориста з рушником на голові... От і стараються зменшити загрози...
показать весь комментарий
02.03.2026 09:23 Ответить
Не зрозумів. Ще раз: навіщо їм воювати за Близькому Сході, витрачати купу ресурсів, жертвувати своїм насленням, якщо, трохи почекавши, вони отримають безпечну для проживання територію на місці ******** України?
показать весь комментарий
02.03.2026 09:44 Ответить
На Близькому Сході ізраїльтяни "воюють" з інтелектуально відсталими ісламістам. Відомо що середній IQ мусульманина 85 одиниць завдяки системі виховання дітей (вивчають Коран і величезну кількість табу та поведінкових настанов) і тупості мусульманських жінок. Це гарантує ізраїльтянам перемогу завжди. В мусульманському регіоні євреї найрозумніші. В Україні за останні два десятиліття рівень IQ випускників шкіл знизився до 95 і продовжує падати, що призвело до обрання президентом єврея, мером столиці теж єврея, а на Майдані политому кровю українців вже два роки встановлюють ханукію...
показать весь комментарий
02.03.2026 10:02 Ответить
Так навіщо воювати за Ізраїль, якщо в перспективі цю землю доведеться залишити відсталим ісламістам з низьким IQ?
показать весь комментарий
02.03.2026 10:16 Ответить
ще один дебіл з "Небесним Єрусалимом"... як можна бути таким дегенератом?
показать весь комментарий
02.03.2026 09:49 Ответить
Попросив у лікарів телефон на 5 хвилин, мамі подзвонити, а сам жидів під ліжком ловить.
показать весь комментарий
02.03.2026 10:16 Ответить
Нууу, в принципі Ізраїль виконує те, що запланував - зв'язав Іран боротьбою з США, а сам тим часом хоче повністю вирішити питання з "Хезболлою" та ХАМАСом. Для Ізраїлю це шанс, який може стати гігантським профітом. У Трампа профіту вже не буде. Бити требв було раніше - коли тривали масові протести у самому Ірані проти режиму аятолл. Тепер Трампу навіть злитися швидко і безболісно не вийде - доведеться якщо не перемогти режим дрімучих аятолл, то відкинути його у справжній кам'яний вік килимовими бомбардуваннями. Ну і доведеться озброювати курдів, азербайджанців, белуджів та інші нацменшини, сподіваючимюсь на фрагментацію великої країни.
показать весь комментарий
02.03.2026 09:17 Ответить
Чим бити,ящо там не було стільки авіації?Зараз нехай виходять протестувальники,поки нищать лідерів.
показать весь комментарий
02.03.2026 09:23 Ответить
А ти знаєш, СКІЛЬКИ азербайджанців живе в Ірані?
" Загальна чисельність становить близько 15-30 мільйонів осіб (18-42 % населення Ірану). В основному - мусульмани-шиїти".
Більша частина проживає на сході Ірану, у прилеглих до Азербайджану, територіях...
показать весь комментарий
02.03.2026 10:14 Ответить
Всі так турбується за премію миру Трампа. Подякуйте його, що лупить друга пуйла Іран, який постачав і постачає росії шахеди, балістику і інше, чим вони вбивають українців.
показать весь комментарий
02.03.2026 09:18 Ответить
нажаль, цим він якраз і допомагає другу вальоде вершити свою криваву справу в Україні, відволікаючи увагу і, головне, ресурси, які могла бути куплені та поставлені нам... а у ***** вже є більш надійні та спроможні "миролюбиві" постачальники...
показать весь комментарий
02.03.2026 09:29 Ответить
Так, зараз будемо стояти у черзі на Петріоти після усіх арабів у Перській затоці.
показать весь комментарий
02.03.2026 09:34 Ответить
У Израиля есть великолепные системы типа Хэц-3 например, которые он тоже готов продавать. Есть еще Праща Давида. Так же по баллистике там работают американские комплексы Таад. Ничего из этого у нас нет, так что не Петриотами едиными. Если получится поменять режим в Иране - то всем государствам в том регионе просто не нужно будет ПВО и ПРО - не от кого будет обороняться.
показать весь комментарий
02.03.2026 09:38 Ответить
Я про зараз, а не про колись! Колись режим може і зміниться в Ірані, але точно не зараз. Тому черга на Петріоти виросте і ми будемо перші з кінця.
показать весь комментарий
02.03.2026 10:27 Ответить
Шахіди на болотах вже давно самі клепають сотнями, Китай їм добре допомагає та постачає все, починаючи з корпусів та комплектуючих.
показать весь комментарий
02.03.2026 09:32 Ответить
На самом деле еще до этой войны многие израильские военные эксперты говорили что Израиль спит и видит чтобы Хезболла влезла в этот конфликт. И тем дала Израилю возможность решить ее проблему окончательно. В прошлый раз не добили.
показать весь комментарий
02.03.2026 09:41 Ответить
Можливо... Ліван зробив дурість, прихистивши у себе "Хезболлу" - тепер "пожинає плоди"... Йорданія, з Єгиптом, були розумнішими - повиганяли цю "шантрапу", "поганою мітлою"... І у них ТИША...
показать весь комментарий
02.03.2026 10:09 Ответить
Египтяне со на своей части границы с Сектором Газа построили такие укрепления что и линии Мажино было бы не стыдно. Ничего такого на границе с Израилем нету. Потому что они все прекрасно понимают с кем имеют дело.
показать весь комментарий
02.03.2026 10:13 Ответить
 
 