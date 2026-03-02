США и Израиль хотели показать, что удара может не быть, чтобы Хаменеи и другие чувствовали себя в безопасности, - Axios

США и Израиль изначально планировали атаковать Иран на неделю раньше, однако первый удар был отложен по оперативным и разведывательным причинам.

Подробности

Собеседники издания рассказали, что задержка дала Трампу еще одну неделю, чтобы выбрать между двумя параллельными путями - дипломатией и войной.

"После того, как второй раунд переговоров между США и Ираном завершился без значительного прогресса 17 февраля, военные планировщики США и Израиля готовились нанести удары через четыре дня - в субботу, 21 февраля.

Американские и израильские чиновники заявили, что одной из ключевых причин была плохая погода в регионе. Второй израильский чиновник заявил, что задержка была обусловлена главным образом американской стороной и связана с необходимостью лучшей координации с Армией обороны Израиля", - говорится в материале.

США и Израиль хотели "сигнализировать об отсутствии неизбежного удара, чтобы Хаменеи и другие чувствовали себя в безопасности", сказал один израильский чиновник разведки.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа сообщил, что его удивило то, что Хаменеи не скрывался под землей.

"Переговоры в Женеве имели целью дать время до новой даты удара, чтобы иранцы все еще верили, что дипломатия остается основным путем Трампа", - сказал один из американских чиновников.

В то же время в Израиле считают, что новая дата удара была установлена из тактических и оперативных соображений, и переговоры были искренними. Если бы Трамп увидел серьезный прогресс в Женеве, он мог бы снова отложить удар.

Двое американских чиновников также опровергли утверждение о том, что переговоры в Женеве были уловкой.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

