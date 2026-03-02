Китай закликає зупинити бойові дії на Близькому Сході
Китай закликає учасників конфлікту на Близькому Сході зупинити бойові дії та не допустити подальшого загострення ситуації.
Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Заклик Китаю
"Поточна регіональна ситуація є складною та делікатною. Китай закликає всі сторони негайно припинити військові операції, запобігти подальшому розширенню конфлікту та посиленню впливу регіональної нестабільності на світовий економічний розвиток", - сказала Мао.
За її словами, Китай глибоко стурбований наслідками конфлікту для сусідніх з Іраном країн, підтримує їх у зміцненні комунікації та координації на основі добросусідства і дружби та вважає, що суверенітет, безпека і територіальна цілісність держав Перської затоки мають повною мірою поважатися.
"Китай готовий співпрацювати з міжнародною спільнотою для забезпечення регіональної безпеки, активного сприяння миру і запобіганню конфліктам, а також підтримки зусиль із врегулювання проблем шляхом діалогу та переговорів", - наголосила речниця зовнішньополітичного відомства.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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"Собака гавкає, караван йде"...
Бо США системно відрізають Китай від джерел дешевих ресурсів, кардинально підвищуючи для жовтопиких комуняцьких людожерів можливості з економічного протистояння з США.
І якщо це реально так, то "другові Володимиру" варто прямо зараз замислитись над наступним: "що буде зовсім скоро з тіньовим флотом, який возить дешеву нафту з засрашки в Китай" в цій системі координат...
Буданов і Сабіга , ПОРА разом з Китаєм накреслити нові кордони по території раши ‼️
Якщо хтось забув, як вони можуть - 20 років в Афганістані безперервно йшов потік вояків, машин, БК, грошей в країну, в якій навіть залізничної мережі немає. $2`000`000`000`000 баксів вгатили в "перевиховання" моджахедів (читай - в повітряне сполучення через всю планету та утримання персоналу на всіх ланках логістичного ланцюга, не кажучи вже про бойові дії).
Зрозумійте, США і Трамп в цій операції навіть не "напружились". Ну злітали 4 стратега Б-2 не на навчання, а на бойове бомбардування. І що?
Мало хто розуміє вогняну міць навіть 1 АУГ. Якщо коротко: там, за деякими оцінками, до 5'000 ракет різних типів в пускових і трюмах. Для порівняння: за 4 роки повномасштабки засрашка спромоглась випустити по Україні менше 5000 ракет різних типів.
2 - по базах США іранці гамселять вже 3-й день ... і доволі влучно
3 - амери вже "вмикають задню" - почитай останні заяви Рубіо
А що там Рубіо каже на камеру - начхати. В п'ятницю він казав "та ні, яка операція? по Ірану? та ні, то все брехня". Дивіться по факту зупинки ударів по Ірану. Зупиняться на тиждень і більше - значить домовились або вирішили, що "поки що досить, на 3-5 років обмежили борзість". Продовжуватимуться - ну, значить, не знайшлось ще тих, хто приповзе.
Ніхто такі операції, з сотнями бомбардувальників і тисячами ракет, не починає, щоб зупинитись без досягнення якихось конкретних цілей. Он, подивіться на ***** - ніяких цілей не досягнуто, тому він не зупиняється, навіть з перспективою руйнації режими. Бо за невдалу операцію - свої ж знесуть. Руде лайно теж можуть почати зносити за "ну, просто так постріляли і надалі дозволили чалмоголовим робити що заманеться, а витрати на операцію - ну, з ким не буває, помилились".
Тож зараз, думаю, триває геополітична операція обмеження доступу Китаю до дешевої нафти. І якщо це так, то дуже логічно виглядає ланцюжок: Венесуела (інвестиції китайські по пи*ді, важка підсанкційна нафта дешево - йок), Іран (проксі китаю на близькому сході, якісна підсанкційна нафта дешево - йок), тіньовому флоту і засрашці - приготуватися, бо продавати більше дешевої нафти Китаю засрашці вже ніхто не дозволить, ці часи закінчуються.