Китай закликає зупинити бойові дії на Близькому Сході

Китай закликає учасників конфлікту на Близькому Сході зупинити бойові дії та не допустити подальшого загострення ситуації.

Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Заклик Китаю

"Поточна регіональна ситуація є складною та делікатною. Китай закликає всі сторони негайно припинити військові операції, запобігти подальшому розширенню конфлікту та посиленню впливу регіональної нестабільності на світовий економічний розвиток", - сказала Мао.

За її словами, Китай глибоко стурбований наслідками конфлікту для сусідніх з Іраном країн, підтримує їх у зміцненні комунікації та координації на основі добросусідства і дружби та вважає, що суверенітет, безпека і територіальна цілісність держав Перської затоки мають повною мірою поважатися.

"Китай готовий співпрацювати з міжнародною спільнотою для забезпечення регіональної безпеки, активного сприяння миру і запобіганню конфліктам, а також підтримки зусиль із врегулювання проблем шляхом діалогу та переговорів", - наголосила речниця зовнішньополітичного відомства.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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