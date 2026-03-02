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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Атаки Ірану на Ізраїль Операція США проти Ірану Іран атакував бази США
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Китай закликає зупинити бойові дії на Близькому Сході

китай про загострення на Близькому Сході

Китай закликає учасників конфлікту на Близькому Сході зупинити бойові дії та не допустити подальшого загострення ситуації.

Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Заклик Китаю

"Поточна регіональна ситуація є складною та делікатною. Китай закликає всі сторони негайно припинити військові операції, запобігти подальшому розширенню конфлікту та посиленню впливу регіональної нестабільності на світовий економічний розвиток", - сказала Мао.

За її словами, Китай глибоко стурбований наслідками конфлікту для сусідніх з Іраном країн, підтримує їх у зміцненні комунікації та координації на основі добросусідства і дружби та вважає, що суверенітет, безпека і територіальна цілісність держав Перської затоки мають повною мірою поважатися.

"Китай готовий співпрацювати з міжнародною спільнотою для забезпечення регіональної безпеки, активного сприяння миру і запобіганню конфліктам, а також підтримки зусиль із врегулювання проблем шляхом діалогу та переговорів", - наголосила речниця зовнішньополітичного відомства.

Також читайте: Франція заявила про готовність захищати партнерів на Близькому Сході

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Видобуток нафти на Близькому Сході повністю зупиниться, якщо Ормузька протока буде закрита більше як 25 днів, ‒ Bloomberg

Автор: 

Іран (3472) Китай (5272) Близький Схід (346)
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Топ коментарі
+14
Хай парашу закликає припини.
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02.03.2026 12:43 Відповісти
+13
Заклики закликуші такі ж ефективні, як і стурбованості ООН.
"Собака гавкає, караван йде"...
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02.03.2026 12:40 Відповісти
+12
Іранська криза, ко-ко-ко
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02.03.2026 12:44 Відповісти
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Трамп зірвав свої переговори з Китаєм. Гешефт з іранською нафтою важливіше.
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02.03.2026 12:38 Відповісти
Та там поки що незрозуміло. Виглядає так, що США системно відрізають Китай від джерел дешевої нафти, аби суттєво зменшити можливості Китая по економічному протистоянню з США. Бо одне діло, коли ти розповідаєш про "першу економіку світу і перегнав США" з цінами на нафту в 35 баксів, яку ти вичавлюєш з підсанкційних диктаторських режимів типу венесуельского, іранського та засрашинського. І зовсім інша справа, коли ти купуєш нафту по 70, коли тобі США дозволяють, а своїх запасів нафтогазу достатніх немає і ти динамив "друга Володимира" 15 років з додатковими нитками "Сили Сібіру". Вялічіє і фейкові "винищувачі 45го покоління J-35" якось швидко здуваються за таких ціна на ресурси.
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02.03.2026 13:28 Відповісти
Китай не відновить закупки сої і трамп на виборах проїде
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02.03.2026 13:37 Відповісти
Китай відріжуть від закупівель підсанкційної нафти Ірану, потім засрашки, потім ще якогось режиму. І врешті решт - погодиться Китай купувати те, що дозволить США. А фермерам соєвим в США руде лайно запровадить компенсації з федерального бюджету на пару-трійку лярдів - заткне ротяки... Так 70 років було і працювало. Що змінилось і це не спрацює?
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02.03.2026 14:25 Відповісти
Заклики закликуші такі ж ефективні, як і стурбованості ООН.
"Собака гавкає, караван йде"...
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02.03.2026 12:40 Відповісти
Хай парашу закликає припини.
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02.03.2026 12:43 Відповісти
Іранська криза, ко-ко-ко
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02.03.2026 12:44 Відповісти
А чьо так? 😲 А чому про "українську кризу" таких радикально безкомаромісних заяв нема? Томц, що на Близькому Сході таки війна, а в Україні так звана "криза"? 🤔 Цікаво аослцхати ктюитайську версію, в чомц різниця?
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02.03.2026 12:45 Відповісти
В країнах, де немає нафти і газу, за мірками Китаю може бути лише «криза» - не заслуговують вони на «війну».
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02.03.2026 12:50 Відповісти
Не так: в країнах, які не продають Китаю нафту та газ (або будь-які інші ресурси) в "товарних кількостях" за копійки, може бути лише криза. А от в країнах, які продають Китаю нафту та газ вдвічі дешевше від ринкової ціни - отам "ВІЙНА"... Саме тому Китай збудився і щодо Венесуели, і зараз щодо Ірану.

Бо США системно відрізають Китай від джерел дешевих ресурсів, кардинально підвищуючи для жовтопиких комуняцьких людожерів можливості з економічного протистояння з США.

І якщо це реально так, то "другові Володимиру" варто прямо зараз замислитись над наступним: "що буде зовсім скоро з тіньовим флотом, який возить дешеву нафту з засрашки в Китай" в цій системі координат...
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02.03.2026 13:24 Відповісти
Заяв немає, тому що українці сцикають кожного дня бити по новоросійську і усть-лузі. А якби Україна зупинила завантаження танкерів кацапською нафтою, то завили б усі. Китай би сам змусив кацапів вийти!
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02.03.2026 12:51 Відповісти
Треба провести з Китаєм перемовини - європейську частини раши під нагляд Україні , а азіатську частину раши віддати Китаю . І тоді Китай буде качати нафту собі скількі хоче . Ось наприклад Трамп взяв під контроль Венесуелу - тєж буде качати собі нафту

Буданов і Сабіга , ПОРА разом з Китаєм накреслити нові кордони по території раши ‼️
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02.03.2026 12:57 Відповісти
...росію попросіть зупинити війну в Україні, це у ваших силах, чому не зробили цього?
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02.03.2026 12:49 Відповісти
"Мизамирці" пи₴доглазі.
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02.03.2026 12:51 Відповісти
Остановитесь где то мы это уже слышали...
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02.03.2026 12:53 Відповісти
Якщо Трамп зупиниться - це буде його особистий крах, крах республіканців, крах Америки. Шляху взад в нього нема
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02.03.2026 13:01 Відповісти
А нащо йому зупинятись? В нього все ок - ну згоріла 1 з десь 800 військових баз, розташованих не на території США. І що? США здатні операції такої інтенсивності реалізовувати впродовж ... 20 років поспіль.

Якщо хтось забув, як вони можуть - 20 років в Афганістані безперервно йшов потік вояків, машин, БК, грошей в країну, в якій навіть залізничної мережі немає. $2`000`000`000`000 баксів вгатили в "перевиховання" моджахедів (читай - в повітряне сполучення через всю планету та утримання персоналу на всіх ланках логістичного ланцюга, не кажучи вже про бойові дії).

Зрозумійте, США і Трамп в цій операції навіть не "напружились". Ну злітали 4 стратега Б-2 не на навчання, а на бойове бомбардування. І що?
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02.03.2026 13:13 Відповісти
Логістика , для тривалої операції , в них не підготовлена . На тиждень - два їх вистачить ... і все .
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02.03.2026 13:24 Відповісти
Не дуже зрозуміло про що ти - в них логистика налаштована на безперервне постачання 800 закордонних баз. Ця операція для них - це "на рівні похибки" щодо додаткових витрат. Бо це ж не наземна операція. А робота ракетами, безпілотниками та палубної авіації на основі запасів АУГ та місцевих десятка баз. Які, нагадую, спокійно "тримали" наземну операцію США в Іраку.

Мало хто розуміє вогняну міць навіть 1 АУГ. Якщо коротко: там, за деякими оцінками, до 5'000 ракет різних типів в пускових і трюмах. Для порівняння: за 4 роки повномасштабки засрашка спромоглась випустити по Україні менше 5000 ракет різних типів.
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02.03.2026 13:42 Відповісти
1 - без наземної операції ці удари нічого не змінять .
2 - по базах США іранці гамселять вже 3-й день ... і доволі влучно
3 - амери вже "вмикають задню" - почитай останні заяви Рубіо
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02.03.2026 13:45 Відповісти
3тій чи 5тий "тимчасовий уряд" в Ірані, після прильоту добрих ракет в бункери відповідні попередніх "урядів", приповзе на пузі за дозволом отримувати 5% від продажу нафти...

А що там Рубіо каже на камеру - начхати. В п'ятницю він казав "та ні, яка операція? по Ірану? та ні, то все брехня". Дивіться по факту зупинки ударів по Ірану. Зупиняться на тиждень і більше - значить домовились або вирішили, що "поки що досить, на 3-5 років обмежили борзість". Продовжуватимуться - ну, значить, не знайшлось ще тих, хто приповзе.

Ніхто такі операції, з сотнями бомбардувальників і тисячами ракет, не починає, щоб зупинитись без досягнення якихось конкретних цілей. Он, подивіться на ***** - ніяких цілей не досягнуто, тому він не зупиняється, навіть з перспективою руйнації режими. Бо за невдалу операцію - свої ж знесуть. Руде лайно теж можуть почати зносити за "ну, просто так постріляли і надалі дозволили чалмоголовим робити що заманеться, а витрати на операцію - ну, з ким не буває, помилились".
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02.03.2026 13:58 Відповісти
Озабочєність виразіть, людожери комуняцькі. Як там в Уйгурщині? Всіх незгодних з "лінією партії" вже перевиховали в трудових таборах? Чи ще є недобитки, заради яких ви там концтабори побудували?
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02.03.2026 13:08 Відповісти
Я понимаю, что "богоизбранные" умнее меня, но нахрена они все это устроили? Или астероид межпланетный им послание передал?)
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02.03.2026 13:20 Відповісти
В них в оборонній доктрині Китай названий головним геополітичним супротивником, офіційно. А засоби стримування таких супротивників, вже 70 років в них - це обмеження доступу до ресурсів. 800 закордонних баз вони утримують не для краси, а для "проекції сили" в потрібні точки планети.

Тож зараз, думаю, триває геополітична операція обмеження доступу Китаю до дешевої нафти. І якщо це так, то дуже логічно виглядає ланцюжок: Венесуела (інвестиції китайські по пи*ді, важка підсанкційна нафта дешево - йок), Іран (проксі китаю на близькому сході, якісна підсанкційна нафта дешево - йок), тіньовому флоту і засрашці - приготуватися, бо продавати більше дешевої нафти Китаю засрашці вже ніхто не дозволить, ці часи закінчуються.
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02.03.2026 13:51 Відповісти
Возможно, но цена за таки обмеження? Может быть выше чем профит.
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02.03.2026 13:54 Відповісти
Ну і яка ціна? Відстріляли 2-3% ракет, які впродовж року і так списали б? Прокатались 2 АУГ через всю планету? Так ті АУГ і так часто катаються - це рутина для них. Бюджет Пентагону в $1`000`000`000`000 на рік для того і виділяється, аби всі 11 АУГ були боєготові і перебували в будь-який момент часу, з всіма своїма 55'000 ракет в тому місці, де треба уряду...
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02.03.2026 14:23 Відповісти
Да причем здесь ракеты! Ближний восток, весь с миллиардами. Пару месяцев хаоса. В Украине зима без отопления, там лето без кондиционеров. Дальше не буду продолжать.
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02.03.2026 14:50 Відповісти
Виражаємо глибоку стурбованість і закликаємо до припинення китайсько-іранської кризи
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02.03.2026 13:21 Відповісти
 
 