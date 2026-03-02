Видобуток нафти на Близькому Сході повністю зупиниться, якщо Ормузька протока буде закрита більше як 25 днів, ‒ Bloomberg

Виробники нафти на Близькому Сході зможуть підтримувати видобуток не більше 25 днів у разі повного закриття Ормузької протоки через регіональний конфлікт.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на аналітиків JPMorgan Chase & Co.

"Після цього обмеження в сховищах змусять примусово зупинити виробництво", ‒ йдеться в записці аналітиків.

Рух танкерів через Ормузьку протоку ‒ вузький прохід біля узбережжя Ірану, через який проходить приблизно п’ята частина світового експорту нафти та зрідженого природного газу ‒ фактично зупинився через самообмеження судновласників, хоча офіційного закриття не оголошено.

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За даними JPMorgan, 28 лютого експорт через протоку скоротився приблизно до 4 млн барелів на день ‒ майже виключно іранської сирої нафти, ‒ що в чотири рази менше за типовий добовий обсяг.

Щоденно через протоку проходить близько 19 млн барелів рідких вуглеводнів, з яких 16 млн барелів ‒ сира нафта. Хоча Саудівська Аравія та ОАЕ можуть частково перенаправити поставки трубопроводами або альтернативними морськими шляхами, ці обсяги суттєво обмежені.

За оцінкою JPMorgan, у семи країнах Перської затоки (включно з Іраком, Кувейтом, Катаром, Оманом та Іраном) доступні наземні сховища сирої нафти становлять приблизно 343 млн барелів ‒ це еквівалент 22 днів простою видобутку, який можна зберігати.

Додатковий буфер можуть забезпечити морські сховища: близько 60 порожніх танкерів у регіоні здатні прийняти ще приблизно 50 млн барелів, що дозволить продовжити операції на 3-4 дні.

Як повідомлялося, посадовець військово-морської місії Європейського Союзу повідомив, що судна отримували радіоповідомлення від Корпусу вартових ісламської революції Ірану, в яких зазначалося, що "жоден корабель не має права проходити Ормузькою протокою".

Водночас чиновник, який говорив з Reuters на умовах анонімності, підкреслив, що Іран офіційно не підтверджував видачу такого наказу. При цьому Тегеран протягом багатьох років неодноразово погрожував заблокувати Ормузьку протоку у відповідь на будь-яку атаку проти Ісламської Республіки.