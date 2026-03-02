Видобуток нафти на Близькому Сході повністю зупиниться, якщо Ормузька протока буде закрита більше як 25 днів, ‒ Bloomberg
Виробники нафти на Близькому Сході зможуть підтримувати видобуток не більше 25 днів у разі повного закриття Ормузької протоки через регіональний конфлікт.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на аналітиків JPMorgan Chase & Co.
"Після цього обмеження в сховищах змусять примусово зупинити виробництво", ‒ йдеться в записці аналітиків.
Рух танкерів через Ормузьку протоку ‒ вузький прохід біля узбережжя Ірану, через який проходить приблизно п’ята частина світового експорту нафти та зрідженого природного газу ‒ фактично зупинився через самообмеження судновласників, хоча офіційного закриття не оголошено.
За даними JPMorgan, 28 лютого експорт через протоку скоротився приблизно до 4 млн барелів на день ‒ майже виключно іранської сирої нафти, ‒ що в чотири рази менше за типовий добовий обсяг.
Щоденно через протоку проходить близько 19 млн барелів рідких вуглеводнів, з яких 16 млн барелів ‒ сира нафта. Хоча Саудівська Аравія та ОАЕ можуть частково перенаправити поставки трубопроводами або альтернативними морськими шляхами, ці обсяги суттєво обмежені.
За оцінкою JPMorgan, у семи країнах Перської затоки (включно з Іраком, Кувейтом, Катаром, Оманом та Іраном) доступні наземні сховища сирої нафти становлять приблизно 343 млн барелів ‒ це еквівалент 22 днів простою видобутку, який можна зберігати.
Додатковий буфер можуть забезпечити морські сховища: близько 60 порожніх танкерів у регіоні здатні прийняти ще приблизно 50 млн барелів, що дозволить продовжити операції на 3-4 дні.
Як повідомлялося, посадовець військово-морської місії Європейського Союзу повідомив, що судна отримували радіоповідомлення від Корпусу вартових ісламської революції Ірану, в яких зазначалося, що "жоден корабель не має права проходити Ормузькою протокою".
Водночас чиновник, який говорив з Reuters на умовах анонімності, підкреслив, що Іран офіційно не підтверджував видачу такого наказу. При цьому Тегеран протягом багатьох років неодноразово погрожував заблокувати Ормузьку протоку у відповідь на будь-яку атаку проти Ісламської Республіки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо, як казав найкращий друг Заходу, санкціі только на пользу.
Це сутто економісти й вони "рахують" тільки економічну складову . А технічно - свердловину , щоб "задраїти" требо стільки всього зробити . Її можливо лише законсервувати на довгий термін . А цей конфлікт він на кілька тижднів . Ізраїль й без США за 12 днів впорався пів року тому .
Небо над Тегераном повністтю захопленне Ізраїлем , США володії небом над усіма свердловинами Ірану , на півдні й біля затоки . В таких умовах десантування спецназу дуже й дуже імовірне ...
ППО зруйнованно остаточно й саме через це , В неділю пів дня увесь Ізраїль сидів по бомбосховищах , бо кожні пів години були сирени . В понеділок сирени були вже кожні 3-4 години . А сьогодні - одна й балістика навіть не долетіла : її знищили при запуску .
На відео горить (за ссиллю) завод ARAMCO в Рас-Таннурі. Це один з найбільших у СВІТІ нафтопереробних майданчиків. 550 000 барелів на добу, близько 28 мільйонів тон на рік.
Додайте сюди блокування Іраном танкерів у Перській затоці і сьогоднішні ціни на заправках здаватимуться солодким спогадом за пару місяців.
Знову ж таки, саудити і західні союзники не здатні впоратись з шахедами. Просять українців допомогти зупинити шахедний терор на Близькому Сході. Тобто, зараз українці фактично гаранти безпеки та стабільності в світі завдяки нашому унікальному досвіду.
Ізраїльські та американські ПС повністю контролюють іранський повітряний простір, і війна в цьому плані більше схожа на розстріл. Головне завдання - повна деградація оборонного потенціалу Ірану.
Офіційні канали КВІР вночі поширили інформацію про скасування фетви Хаменеї щодо заборони ядерної зброї. Це розцінюється як останній акт шантажу, що спровокував коаліцію на підготовку ударів по підземних об'єктах у Фордо. Безглузді, як на мене, заяви, що вчергове свідчать про подальшу фрагментацію оперативного управління.
Спостерігається найглибший конфлікт між регулярною армією (Артеш) та Корпусом вартових за останні 40 років. Одразу зазначу, щоб не закидали гнилими помідорами: верифікувати це дуже важко, але сигнали надходять (можливо, як частина дезінформації), тож я вам про них розкажу.
Отже, верифіковано локальні сутички в Тегерані (район урядового кварталу та штаб-квартири «Валі-е-Аср»). Підрозділи Артеш, начебто, відмовилися передавати КВІР резерви ППО та брати участь у придушенні вуличних протестів.
Повідомляється про дистанціювання генералітету Артеш від «суїцидальних» наказів КВІР щодо атак на танкери та бази США. Армія позиціонує себе як «інститут національного порятунку» для постреволюційного періоду. За інформацією Institute for the Study of War (ISW), удари Ізраїлю по штабах КВІР (Thar-Allah) значно підірвали здатність «вартових» контролювати столицю.
Після підтвердження смерті Рахбара протести спалахнули з новою силою в Тегерані, Ісфагані та Ширазі. Гасла - прямі вимоги повалення ісламської республіки.
Підтверджується масовий етап політичних в'язнів із в'язниць «Евін» та «Раджаї-Шахр». Їх перевозять до стратегічних об'єктів (Натанз, штаби КВІР), щоб використовувати як «живі щити». Це змусило коаліцію коригувати графік ударів по центру столиці.
Принц Реза Пехлеві офіційно закликав силовиків переходити на бік народу, заявивши, що «режим доживає останні години».
Хороша новина: завдяки втручанню Мохсена Резаї та тиску Китаю, Ормузьку протоку відкрито до початку торгів у понеділок. Це збило паніку на ринку нафти (Brent торгується на рівні $78-80).
ОАЕ та Саудівська Аравія успішно відбили масовані ракетні атаки КВІР (True Promise IV). Позиція арабських столиць - повна нейтралізація іранської загрози. Те, що Україна згадується як важливий елемент посилення протиповітряної оборони країн Затоки - добрий знак. Вчасна заява Зеленського про це - нам плюс у карму.
Велика Британія, Франція та Німеччина висловили підтримку праву іранського народу на демократичний транзит, що є дипломатичним «зеленим світлом» для дій коаліції.
Відмова Москви втрутитися в конфлікт на боці Тегерана почута в Пекіні та Пхеньяні як сигнал про немічність РФ. Спроби Москви зв'язатися з Вашингтоном напряму з цього питання виявилися невдалими.
Пекін переходить до прямого управління кризою (кейс Ормузької протоки). Добре це чи погано - поки не зрозуміло, але ажіотаж на ринках збили.
Підсумуємо: У Тегерані панує «двовладдя» між паралізованою Перехідною радою та радикальним крилом КВІР, яке готове до ядерної ескалації. Наступні 48 годин стануть вирішальними для формалізації капітуляції режиму або подальшої ескалації - якщо буде чим.
нападеядеркою шмальне. Україна зобов'язана кожен день бити по новоросійську і усть-лузі усіма наявними засобами! Тільки так можна змусити ворога забратися з нашої хати! Утримання від ударів по новоросійську і усть-лузі я сприймаю як зраду українського командування!