Франція заявила про готовність захищати партнерів на Близькому Сході

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив про готовність Парижа долучитися до оборони партнерів у Перській затоці на тлі загострення ситуації в регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BFMTV.

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Він також наголосив, що Франція солідарна з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Саудівською Аравією, Катаром, Іраком, Бахрейном, Оманом, Кувейтом та Йорданією.

Заклик до колективних рішень через ООН

Барро висловив жаль з приводу того, що ситуацію навколо Ірану не вдалося врегулювати дипломатично. За його словами, будь-які силові дії мали б обговорюватися у колективних міжнародних інституціях.

Міністр наголосив, що "односторонні" удари Ізраїлю та США по Ірану повинні були розглядатися в рамках Організація Об'єднаних Націй.

"Кожен міг би взяти на себе відповідальність, адже лише звернувшись до Радбезу ООН з проханням про застосування сили можна отримати необхідну легітимність", – заявив глава французького МЗС.

Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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