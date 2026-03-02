Франція заявила про готовність захищати партнерів на Близькому Сході
Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив про готовність Парижа долучитися до оборони партнерів у Перській затоці на тлі загострення ситуації в регіоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BFMTV.
Він також наголосив, що Франція солідарна з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Саудівською Аравією, Катаром, Іраком, Бахрейном, Оманом, Кувейтом та Йорданією.
Заклик до колективних рішень через ООН
Барро висловив жаль з приводу того, що ситуацію навколо Ірану не вдалося врегулювати дипломатично. За його словами, будь-які силові дії мали б обговорюватися у колективних міжнародних інституціях.
Міністр наголосив, що "односторонні" удари Ізраїлю та США по Ірану повинні були розглядатися в рамках Організація Об'єднаних Націй.
"Кожен міг би взяти на себе відповідальність, адже лише звернувшись до Радбезу ООН з проханням про застосування сили можна отримати необхідну легітимність", – заявив глава французького МЗС.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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так они за арабов вписываются, иран не арабы: "Франція солідарна з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Саудівською Аравією, Катаром, Іраком, Бахрейном, Оманом, Кувейтом та Йорданією"