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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану Іран атакував бази США
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Франція заявила про готовність захищати партнерів на Близькому Сході

Барро: Франція готова обороняти країни Перської затоки

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив про готовність Парижа долучитися до оборони партнерів у Перській затоці на тлі загострення ситуації в регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  BFMTV.

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Він також наголосив, що Франція солідарна з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Саудівською Аравією, Катаром, Іраком, Бахрейном, Оманом, Кувейтом та Йорданією.

Заклик до колективних рішень через ООН

Барро висловив жаль з приводу того, що ситуацію навколо Ірану не вдалося врегулювати дипломатично. За його словами, будь-які силові дії мали б обговорюватися у колективних міжнародних інституціях.

Міністр наголосив, що "односторонні" удари Ізраїлю та США по Ірану повинні були розглядатися в рамках Організація Об'єднаних Націй.

"Кожен міг би взяти на себе відповідальність, адже лише звернувшись до Радбезу ООН з проханням про застосування сили можна отримати необхідну легітимність", – заявив глава французького МЗС.

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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Автор: 

Іран (3472) Франція (3343) Барро Жан-Ноель (81)
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Готові захищати партнерів, але після закінчення конфлікту і якщо Іран погодиться
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02.03.2026 11:56 Відповісти
Після закінчення війни де-небудь в Дубаї і я би "захищав"
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02.03.2026 12:06 Відповісти
А у 1979 "партнером" був Хомейні...
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02.03.2026 12:06 Відповісти
Розділяй і володарюй. Краще що придумав білий чоловік, ще коли винищував багатомільйонну імперію інків їх же руками. Заради золотих унітазів.
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02.03.2026 12:31 Відповісти
Вони дуже бояться арабів. Тому прикидаються друзями. Навіть іноді прикидаються що вони проти Ізраїлю.
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02.03.2026 12:40 Відповісти
"У вас уже половина населеня - араби"

так они за арабов вписываются, иран не арабы: "Франція солідарна з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Саудівською Аравією, Катаром, Іраком, Бахрейном, Оманом, Кувейтом та Йорданією"
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02.03.2026 12:53 Відповісти
Введуть 20 французьких іструкторів на кордон з Єменом після досягнення миру?
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02.03.2026 12:43 Відповісти
 
 