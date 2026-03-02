РУС
Франция заявила о готовности защищать партнеров на Ближнем Востоке

Барро: Франция готова защищать страны Персидского залива

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о готовности Парижа присоединиться к обороне партнеров в Персидском заливе на фоне обострения ситуации в регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет BFMTV.

Он также подчеркнул, что Франция солидарна с Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией, Катаром, Ираком, Бахрейном, Оманом, Кувейтом и Иорданией.

Призыв к коллективным решениям через ООН

Барро выразил сожаление по поводу того, что ситуацию вокруг Ирана не удалось урегулировать дипломатическим путем. По его словам, любые силовые действия должны обсуждаться в коллективных международных институтах.

Министр подчеркнул, что "односторонние" удары Израиля и США по Ирану должны были рассматриваться в рамках Организации Объединенных Наций.

"Каждый мог бы взять на себя ответственность, ведь только обратившись в Совбез ООН с просьбой о применении силы можно получить необходимую легитимность", – заявил глава французского МИД.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США – "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Готові захищати партнерів, але після закінчення конфлікту і якщо Іран погодиться
02.03.2026 11:56 Ответить
Після закінчення війни де-небудь в Дубаї і я би "захищав"
02.03.2026 12:06 Ответить
А у 1979 "партнером" був Хомейні...
02.03.2026 12:06 Ответить
Розділяй і володарюй. Краще що придумав білий чоловік, ще коли винищував багатомільйонну імперію інків їх же руками. Заради золотих унітазів.
02.03.2026 12:31 Ответить
Шановні французи, я б на вашому місці 100 разів подумав перед тим, як туди влізти. У вас уже половина населеня - араби. Давно терактів не було?
02.03.2026 12:37 Ответить
Вони дуже бояться арабів. Тому прикидаються друзями. Навіть іноді прикидаються що вони проти Ізраїлю.
02.03.2026 12:40 Ответить
"У вас уже половина населеня - араби"

так они за арабов вписываются, иран не арабы: "Франція солідарна з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Саудівською Аравією, Катаром, Іраком, Бахрейном, Оманом, Кувейтом та Йорданією"
02.03.2026 12:53 Ответить
Введуть 20 французьких іструкторів на кордон з Єменом після досягнення миру?
02.03.2026 12:43 Ответить
 
 