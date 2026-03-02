Франция заявила о готовности защищать партнеров на Ближнем Востоке
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о готовности Парижа присоединиться к обороне партнеров в Персидском заливе на фоне обострения ситуации в регионе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет BFMTV.
Он также подчеркнул, что Франция солидарна с Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией, Катаром, Ираком, Бахрейном, Оманом, Кувейтом и Иорданией.
Призыв к коллективным решениям через ООН
Барро выразил сожаление по поводу того, что ситуацию вокруг Ирана не удалось урегулировать дипломатическим путем. По его словам, любые силовые действия должны обсуждаться в коллективных международных институтах.
Министр подчеркнул, что "односторонние" удары Израиля и США по Ирану должны были рассматриваться в рамках Организации Объединенных Наций.
"Каждый мог бы взять на себя ответственность, ведь только обратившись в Совбез ООН с просьбой о применении силы можно получить необходимую легитимность", – заявил глава французского МИД.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США – "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
так они за арабов вписываются, иран не арабы: "Франція солідарна з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Саудівською Аравією, Катаром, Іраком, Бахрейном, Оманом, Кувейтом та Йорданією"