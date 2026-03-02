Франция заявила о готовности защищать партнеров на Ближнем Востоке

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о готовности Парижа присоединиться к обороне партнеров в Персидском заливе на фоне обострения ситуации в регионе.

Он также подчеркнул, что Франция солидарна с Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией, Катаром, Ираком, Бахрейном, Оманом, Кувейтом и Иорданией.

Призыв к коллективным решениям через ООН

Барро выразил сожаление по поводу того, что ситуацию вокруг Ирана не удалось урегулировать дипломатическим путем. По его словам, любые силовые действия должны обсуждаться в коллективных международных институтах.

Министр подчеркнул, что "односторонние" удары Израиля и США по Ирану должны были рассматриваться в рамках Организации Объединенных Наций.

"Каждый мог бы взять на себя ответственность, ведь только обратившись в Совбез ООН с просьбой о применении силы можно получить необходимую легитимность", – заявил глава французского МИД.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США – "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

