Китай призывает остановить боевые действия на Ближнем Востоке

Китай призывает участников конфликта на Ближнем Востоке прекратить боевые действия и не допустить дальнейшего обострения ситуации.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Призыв Китая

"Текущая региональная ситуация является сложной и деликатной. Китай призывает все стороны немедленно прекратить военные операции, предотвратить дальнейшее расширение конфликта и усиление влияния региональной нестабильности на мировое экономическое развитие", - сказала Мао.

По ее словам, Китай глубоко обеспокоен последствиями конфликта для соседних с Ираном стран, поддерживает их в укреплении коммуникации и координации на основе добрососедства и дружбы и считает, что суверенитет, безопасность и территориальная целостность государств Персидского залива должны в полной мере уважаться.

"Китай готов сотрудничать с международным сообществом для обеспечения региональной безопасности, активного содействия миру и предотвращения конфликтов, а также поддержки усилий по урегулированию проблем путем диалога и переговоров", - подчеркнула пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США – "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

