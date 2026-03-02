РУС
922 13

Китай призывает остановить боевые действия на Ближнем Востоке

Китай об обострении ситуации на Ближнем Востоке

Китай призывает участников конфликта на Ближнем Востоке прекратить боевые действия и не допустить дальнейшего обострения ситуации.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Призыв Китая

"Текущая региональная ситуация является сложной и деликатной. Китай призывает все стороны немедленно прекратить военные операции, предотвратить дальнейшее расширение конфликта и усиление влияния региональной нестабильности на мировое экономическое развитие", - сказала Мао.

По ее словам, Китай глубоко обеспокоен последствиями конфликта для соседних с Ираном стран, поддерживает их в укреплении коммуникации и координации на основе добрососедства и дружбы и считает, что суверенитет, безопасность и территориальная целостность государств Персидского залива должны в полной мере уважаться.

"Китай готов сотрудничать с международным сообществом для обеспечения региональной безопасности, активного содействия миру и предотвращения конфликтов, а также поддержки усилий по урегулированию проблем путем диалога и переговоров", - подчеркнула пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Читайте также: Франция заявила о готовности защищать партнеров на Ближнем Востоке

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США – "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Добыча нефти на Ближнем Востоке полностью остановится, если Ормузский пролив будет закрыт более 25 дней, ‒ Bloomberg

Автор: 

Иран (820) Китай (1102) Ближний Восток (26)
Топ комментарии
+6
Хай парашу закликає припини.
02.03.2026 12:43 Ответить
02.03.2026 12:43 Ответить
+5
Заклики закликуші такі ж ефективні, як і стурбованості ООН.
"Собака гавкає, караван йде"...
02.03.2026 12:40 Ответить
02.03.2026 12:40 Ответить
+3
Іранська криза, ко-ко-ко
02.03.2026 12:44 Ответить
02.03.2026 12:44 Ответить
Трамп зірвав свої переговори з Китаєм. Гешефт з іранською нафтою важливіше.
02.03.2026 12:38 Ответить
02.03.2026 12:38 Ответить
Заклики закликуші такі ж ефективні, як і стурбованості ООН.
"Собака гавкає, караван йде"...
02.03.2026 12:40 Ответить
02.03.2026 12:40 Ответить
Хай парашу закликає припини.
02.03.2026 12:43 Ответить
02.03.2026 12:43 Ответить
Іранська криза, ко-ко-ко
02.03.2026 12:44 Ответить
02.03.2026 12:44 Ответить
А чьо так? 😲 А чому про "українську кризу" таких радикально безкомаромісних заяв нема? Томц, що на Близькому Сході таки війна, а в Україні так звана "криза"? 🤔 Цікаво аослцхати ктюитайську версію, в чомц різниця?
02.03.2026 12:45 Ответить
02.03.2026 12:45 Ответить
В країнах, де немає нафти і газу, за мірками Китаю може бути лише «криза» - не заслуговують вони на «війну».
02.03.2026 12:50 Ответить
02.03.2026 12:50 Ответить
Заяв немає, тому що українці сцикають кожного дня бити по новоросійську і усть-лузі. А якби Україна зупинила завантаження танкерів кацапською нафтою, то завили б усі. Китай би сам змусив кацапів вийти!
02.03.2026 12:51 Ответить
02.03.2026 12:51 Ответить
Треба провести з Китаєм перемовини - європейську частини раши під нагляд Україні , а азіатську частину раши віддати Китаю . І тоді Китай буде качати нафту собі скількі хоче . Ось наприклад Трамп взяв під контроль Венесуелу - тєж буде качати собі нафту

Буданов і Сабіга , ПОРА разом з Китаєм накреслити нові кордони по території раши ‼️
02.03.2026 12:57 Ответить
02.03.2026 12:57 Ответить
...росію попросіть зупинити війну в Україні, це у ваших силах, чому не зробили цього?
02.03.2026 12:49 Ответить
02.03.2026 12:49 Ответить
"Мизамирці" пи₴доглазі.
02.03.2026 12:51 Ответить
02.03.2026 12:51 Ответить
Остановитесь где то мы это уже слышали...
02.03.2026 12:53 Ответить
02.03.2026 12:53 Ответить
Якщо Трамп зупиниться - це буде його особистий крах, крах республіканців, крах Америки. Шляху взад в нього нема
02.03.2026 13:01 Ответить
02.03.2026 13:01 Ответить
Озабочєність виразіть, людожери комуняцькі. Як там в Уйгурщині? Всіх незгодних з "лінією партії" вже перевиховали в трудових таборах? Чи ще є недобитки, заради яких ви там концтабори побудували?
02.03.2026 13:08 Ответить
02.03.2026 13:08 Ответить
 
 