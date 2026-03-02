Враг атаковал Криворожский район: четверо раненых, один - в крайне тяжелом состоянии
Днем, 2 марта 2026 года, враг атаковал Криворожский район Днепропетровской области. Есть раненые.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
Как отмечается, россияне нанесли удар по транспортной инфраструктуре.
"Произошел пожар. Предварительно, четыре человека получили ранения. Один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
На месте работают все экстренные службы. Оказывают помощь людям и ликвидируют последствия атаки.
Больше информации на данный момент не известно.
