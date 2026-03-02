РУС
Враг атаковал Криворожский район: четверо раненых, один - в крайне тяжелом состоянии

Вражеские удары по Харьковской области: пострадал мужчина, повреждена инфраструктура

Днем, 2 марта 2026 года, враг атаковал Криворожский район Днепропетровской области. Есть раненые. 

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Первые подробности 

Как отмечается, россияне нанесли удар по транспортной инфраструктуре.

"Произошел пожар. Предварительно, четыре человека получили ранения. Один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

На месте работают все экстренные службы. Оказывают помощь людям и ликвидируют последствия атаки.

Больше информации на данный момент не известно.

Новий наратив кацапів, стосовно російсько-української війни - "ГУМАНІТАРНА ІНТЕРВЕНЦІЯ"...
02.03.2026 14:49 Ответить
02.03.2026 15:10 Ответить
 
 