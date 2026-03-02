Ворог атакував Криворізький район: загинув чоловік, поранено 9 осіб, зокрема 2 дітей (оновлено)
Вдень, 2 березня 2026 року, ворог атакував Криворізький район Дніпропетровщини. Є поранені.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Перші подробиці
Як зазначається, росіяни завдали удару по транспортній інфраструктурі.
"Сталася пожежа. Попередньо, четверо людей дістали поранень. Один з постраждалих у вкрай важкому стані", - йдеться у повідомленні.
На місці працюють усі екстрені служби. Надають допомогу людям та ліквідують наслідки атаки.
Згодом стало відомо, що у лікарні помер чоловік, який дістав поранень.
Постраждали семеро людей. Серед них двоє дітей – дівчинка 10 років та хлопець 17 років.
У медзакладі залишається п'ятеро поранених. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
Оновлена інформація
Пізніше стало відомо про вже 9 поранених внаслідок ворожої атаки на Криворізький район.
У лікарнях залишається пʼятеро людей. Двох уже прооперували. У людей здебільшого осколкові поранення та контузії. Усі отримують необхідну медичну допомогу.
Також зазначається, що чоловіку, який загинув унаслідок цієї атаки, було 75 років.
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