Ворог атакував Криворізький район: загинув чоловік, поранено 9 осіб, зокрема 2 дітей (оновлено)

Вдень, 2 березня 2026 року, ворог атакував Криворізький район Дніпропетровщини. Є поранені.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Перші подробиці

Як зазначається, росіяни завдали удару по транспортній інфраструктурі.

"Сталася пожежа. Попередньо, четверо людей дістали поранень. Один з постраждалих у вкрай важкому стані", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють усі екстрені служби. Надають допомогу людям та ліквідують наслідки атаки.

Згодом стало відомо, що у лікарні помер чоловік, який дістав поранень.

Постраждали семеро людей. Серед них двоє дітей – дівчинка 10 років та хлопець 17 років.

У медзакладі залишається п'ятеро поранених. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака на Дніпропетровщину: зруйновані будинки, у Покровській громаді загинув чоловік

Оновлена інформація

Пізніше стало відомо про вже 9 поранених внаслідок ворожої атаки на Криворізький район.

У лікарнях залишається пʼятеро людей. Двох уже прооперували. У людей здебільшого осколкові поранення та контузії. Усі отримують необхідну медичну допомогу.

Також зазначається, що чоловіку, який загинув унаслідок цієї атаки, було 75 років.