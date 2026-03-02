Атака на Дніпропетровщину: зруйновані будинки, у Покровській громаді загинув чоловік
У ніч проти 2 березня росіяни атакували БпЛА, артилерією та КАБами три райони Дніпропетровської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.
Синельниківський район
Росіяни цілили КАБами по Покровській громаді. Зруйновані два приватні будинки, ще чотири понівечені.
Загинув 55-річний чоловік. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів однієї з побитих осель.
Нікопольський район
Ворог атакував Нікополь артилерією та дронами, Мирівську громаду обстріляв РСЗВ.
Пошкоджений багатоквартирний будинок, лінія електропередачі й будівля, що не експлуатувалася.
Криворізький район
Окупанти вдарили БпЛА по Кривому Рогу й Апостолівській громаді.
Сталися пожежі, пошкоджені підприємство та інфраструктура.
"Вночі ворог вкотре здійснив масовану шахедну атаку на наше місто. У небі над областю було збито 6 БпЛА, але були й влучання. Внаслідок атаки пошкоджено підприємства. Пошкодження значні, виникло кілька пожеж. На місця було направлено всі оперативні служби. Локалізація та гасіння пожеж, а також ліквідація інших наслідків триває", - повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
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