Атака на Дніпропетровщину: зруйновані будинки, у Покровській громаді загинув чоловік

У ніч проти 2 березня росіяни атакували БпЛА, артилерією та КАБами три райони Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

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Синельниківський район

Росіяни цілили КАБами по Покровській громаді. Зруйновані два приватні будинки, ще чотири понівечені.

Загинув 55-річний чоловік. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів однієї з побитих осель.

Нікопольський район

Ворог атакував Нікополь артилерією та дронами, Мирівську громаду обстріляв РСЗВ.

Пошкоджений багатоквартирний будинок, лінія електропередачі й будівля, що не експлуатувалася.

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Криворізький район

Окупанти вдарили БпЛА по Кривому Рогу й Апостолівській громаді.

Сталися пожежі, пошкоджені підприємство та інфраструктура.

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"Вночі ворог вкотре здійснив масовану шахедну атаку на наше місто. У небі над областю було збито 6 БпЛА, але були й влучання. Внаслідок атаки пошкоджено підприємства. Пошкодження значні, виникло кілька пожеж. На місця було направлено всі оперативні служби. Локалізація та гасіння пожеж, а також ліквідація інших наслідків триває", - повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.