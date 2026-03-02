Ворог завдав удару по Кривому Рогу: пошкоджено підприємство
Вночі 2 березня російські загарбники атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками. У місті виникло кілька пожеж.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.
"Ворог завдав удару по Кривому Рогу.
У місті пошкоджене підприємство. Там сталися кілька пожеж. Вогнеборці ліквідовують наслідки.
Попередньо, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
Ввечері 1 березня Повітряні сили повідомили про чергову атаку російських безпілотників.
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