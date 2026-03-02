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Новини Атака безпілотників на Кривий Ріг
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Ворог завдав удару по Кривому Рогу: пошкоджено підприємство

Обстріл Кривого Рогу 2 березня: наслідки ударів ворожих безпілотників

Вночі 2 березня російські загарбники атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками. У місті виникло кілька пожеж.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

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"Ворог завдав удару по Кривому Рогу.

У місті пошкоджене підприємство. Там сталися кілька пожеж. Вогнеборці ліквідовують наслідки.

Попередньо, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Ввечері 1 березня Повітряні сили повідомили про чергову атаку російських безпілотників.

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Кривий Ріг (1509) обстріл (34383) Дніпропетровська область (5109) Криворізький район (400)
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