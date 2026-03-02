Ворог завдав удару по Кривому Рогу: пошкоджено підприємство

Вночі 2 березня російські загарбники атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками. У місті виникло кілька пожеж.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ворог завдав удару по Кривому Рогу.

У місті пошкоджене підприємство. Там сталися кілька пожеж. Вогнеборці ліквідовують наслідки.

Попередньо, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Ввечері 1 березня Повітряні сили повідомили про чергову атаку російських безпілотників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала три райони Дніпропетровщини: троє поранених, одна жінка - у важкому стані. ФОТО