Враг нанес удар по Кривому Рогу: повреждено предприятие
Ночью 2 марта российские захватчики атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками. В городе возникло несколько пожаров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа.
"Враг нанес удар по Кривому Рогу.
В городе повреждено предприятие. Там произошло несколько пожаров. Пожарные ликвидируют последствия.
Предварительно, люди не пострадали", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Вечером 1 марта Воздушные силы сообщили об очередной атаке российских беспилотников.
