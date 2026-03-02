Враг нанес удар по Кривому Рогу: повреждено предприятие

Ночью 2 марта российские захватчики атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками. В городе возникло несколько пожаров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа.

"Враг нанес удар по Кривому Рогу.

В городе повреждено предприятие. Там произошло несколько пожаров. Пожарные ликвидируют последствия.

Предварительно, люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Вечером 1 марта Воздушные силы сообщили об очередной атаке российских беспилотников.

