Новости Атака беспилотников на Кривой Рог
Враг нанес удар по Кривому Рогу: повреждено предприятие

Обстрел Кривого Рога 2 марта: последствия ударов вражеских беспилотников

Ночью 2 марта российские захватчики атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками. В городе возникло несколько пожаров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа.

"Враг нанес удар по Кривому Рогу.

В городе повреждено предприятие. Там произошло несколько пожаров. Пожарные ликвидируют последствия.

Предварительно, люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Вечером 1 марта Воздушные силы сообщили об очередной атаке российских беспилотников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала три района Днепропетровской области: трое раненых, одна женщина - в тяжелом состоянии. ФОТО

Кривой Рог (439) обстрел (15127) Днепропетровская область (1495) Криворожский район (265)
