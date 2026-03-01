РФ атаковала три района Днепропетровщины: трое раненых, одна женщина - в тяжелом состоянии. ФОТО

В течение дня российские войска 20 раз атаковали Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

В Никопольском районе под атакой находились Никополь, Мировская, Покровская и Марганецкая громады. Разрушены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили.

В результате обстрелов ранены женщины 40 и 42 лет. Одна из них – в тяжелом состоянии.

Синельниковский

В Синельниковском районе россияне обстреляли Маломихайловскую громаду.

Пострадал 66-летний мужчина.

Криворожский район

На Криворожье под ударом оказались Зеленодольская и Карповская громады. Повреждены инфраструктура и магазин.

