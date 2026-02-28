РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8480 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины
209 0

Под атаками РФ находились три района Днепропетровщины: двое раненых

Обстрелы Днепропетровской области

В течение дня 28 февраля российские войска почти 50 раз атаковали Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровщины с применением беспилотников, артиллерии и авиабомб.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Никопольский район

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Покровская, Мировская, Червоногригоровская и Марганецкая громады.

Повреждены предприятия, многоэтажки и частный дом. Горели автомобили и гараж.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский "шахид" упал в 10 метрах от дома мэра Днепра Филатова. ФОТО

Синельниковский

В Шахтерском и Покровской громаде, что в Синельниковском районе, повреждены около десятка домов и экскаваторы.

Вследствие обстрелов ранены двое мужчин.

Читайте также: РФ лжет об "успехах" в районе н.п. Беляковка в Днепропетровской области, - 9 армейский корпус

Криворожский район

На Криворожье враг атаковал Зеленодольскую громаду.

Смотрите также: Враг атаковал железнодорожную станцию в Днепропетровской области: травмирован машинист. ФОТО

Автор: 

обстрел (15100) Днепропетровская область (1492) Криворожский район (264) Никопольский район (620) Синельниковский район (443)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 