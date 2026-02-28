Под атаками РФ находились три района Днепропетровщины: двое раненых

В течение дня 28 февраля российские войска почти 50 раз атаковали Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровщины с применением беспилотников, артиллерии и авиабомб.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Покровская, Мировская, Червоногригоровская и Марганецкая громады.

Повреждены предприятия, многоэтажки и частный дом. Горели автомобили и гараж.

Синельниковский

В Шахтерском и Покровской громаде, что в Синельниковском районе, повреждены около десятка домов и экскаваторы.

Вследствие обстрелов ранены двое мужчин.

Криворожский район

На Криворожье враг атаковал Зеленодольскую громаду.

