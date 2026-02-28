Российский "шахед" упал в 10 метрах от дома мэра Днепра Филатова. ФОТО

В ночь на 28 февраля российские войска атаковали Днепр ударными дронами, поврежден дом мэра города Бориса Филатова.

Об этом он сообщил в соцсети, передает Цензор.НЕТ.

Филатов о "шахеде"

По его словам, сбитый "шахед" упал в 10 метрах от его частного дома.

"Не в 100, не в 500, не где-то там на горизонте. В 10-ти. Ситуацию здесь спасла обычная толстая подпорная стенка", - сообщил Филатов.

Он отметил, что не намекает на покушение, поскольку в прифронтовом Днепре каждый может оказаться на его месте и вражеский дрон может упасть где угодно. Также мэр опроверг домыслы, что "наводит огонь", разглашая свое местонахождение. Он добавил, что в миллионном городе каждый второй знает, где именно живет глава города.

Обстрелы Днепропетровской области

Напомним, глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил, что в результате ночной атаки на Днепр повреждены транспортная инфраструктура и многоэтажки, ранен мужчина.

