Российский "шахед" упал в 10 метрах от дома мэра Днепра Филатова. ФОТО
В ночь на 28 февраля российские войска атаковали Днепр ударными дронами, поврежден дом мэра города Бориса Филатова.
Об этом он сообщил в соцсети, передает Цензор.НЕТ.
Филатов о "шахеде"
По его словам, сбитый "шахед" упал в 10 метрах от его частного дома.
"Не в 100, не в 500, не где-то там на горизонте. В 10-ти. Ситуацию здесь спасла обычная толстая подпорная стенка", - сообщил Филатов.
Он отметил, что не намекает на покушение, поскольку в прифронтовом Днепре каждый может оказаться на его месте и вражеский дрон может упасть где угодно. Также мэр опроверг домыслы, что "наводит огонь", разглашая свое местонахождение. Он добавил, что в миллионном городе каждый второй знает, где именно живет глава города.
Обстрелы Днепропетровской области
- Напомним, глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил, что в результате ночной атаки на Днепр повреждены транспортная инфраструктура и многоэтажки, ранен мужчина.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Sсhool Bus
показать весь комментарий28.02.2026 13:18 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Леонид Тищенко #456549
показать весь комментарий28.02.2026 13:20 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Anastasiya Lebiga
показать весь комментарий28.02.2026 13:27 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Олександр Лавренко
показать весь комментарий28.02.2026 13:32 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Bri Bri
показать весь комментарий28.02.2026 13:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
westwlad
показать весь комментарий28.02.2026 13:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Valerytema
показать весь комментарий28.02.2026 13:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль