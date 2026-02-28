РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8454 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников на Днепр
1 980 7

Российский "шахед" упал в 10 метрах от дома мэра Днепра Филатова. ФОТО

дніпро

В ночь на 28 февраля российские войска атаковали Днепр ударными дронами, поврежден дом мэра города Бориса Филатова.

Об этом он сообщил в соцсети, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Филатов о "шахеде"

По его словам, сбитый "шахед" упал в 10 метрах от его частного дома.

"Не в 100, не в 500, не где-то там на горизонте. В 10-ти. Ситуацию здесь спасла обычная толстая подпорная стенка", - сообщил Филатов.

Он отметил, что не намекает на покушение, поскольку в прифронтовом Днепре каждый может оказаться на его месте и вражеский дрон может упасть где угодно. Также мэр опроверг домыслы, что "наводит огонь", разглашая свое местонахождение. Он добавил, что в миллионном городе каждый второй знает, где именно живет глава города.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Украину ракетой "Искандер-М" и 105 "шахедами". ПВО обезвредила 96 дронов. ИНФОГРАФИКА

Обстрел Днепра 28 февраля - поврежден дом Филатова
Обстрел Днепра 28 февраля - поврежден дом Филатова

Обстрелы Днепропетровской области

  • Напомним, глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил, что в результате ночной атаки на Днепр повреждены транспортная инфраструктура и многоэтажки, ранен мужчина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне ночью атаковали Днепр, в одном из районов вспыхнул пожар

Обстрел Днепра 28 февраля - поврежден дом Филатова
Обстрел Днепра 28 февраля - поврежден дом Филатова

Автор: 

Днепр (698) Филатов Борис (47) Шахед (1695) Днепропетровская область (1492) Днепровский район (251)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну це вже вааще
показать весь комментарий
28.02.2026 13:18 Ответить
Пошана пану Філатову .
показать весь комментарий
28.02.2026 13:20 Ответить
Мер Дніпра відбувся легким переляком, проте компенсації, мабуть, тепер вистачить ща на одину таку собі "хатиночку".
показать весь комментарий
28.02.2026 13:27 Ответить
"Яке прикре невлучання", подумали дніпряни.
показать весь комментарий
28.02.2026 13:32 Ответить
якась бомжатна хатинка, одна з сотні відволікаючих цілей
показать весь комментарий
28.02.2026 13:40 Ответить
Ну, это политический террор какой-то со стороны укр. ППО.
показать весь комментарий
28.02.2026 13:45 Ответить
яке співпадіння, що не має жодного уламка шахеда, а стіна таки впала...може підмило?
показать весь комментарий
28.02.2026 13:47 Ответить
 
 