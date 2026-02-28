Враг атаковал Украину ракетой "Искандер-М" и 105 "шахедами". ПВО обезвредила 96 дронов. ИНФОГРАФИКА

Силы противовоздушной обороны обезвредили 96 из 105 ударных беспилотников, которыми российские войска атаковали Украину с вечера 27 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Пуски вражеских целей

Так, с 18:00 пятницы, 27 февраля, враг атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской области, а также 105 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", Италмас и беспилотниками других типов из направлений: Орел, Брянск, Курск, Шаталово, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово (РФ), а также из временно оккупированного Донецка и Гвардейского (временно оккупированный Крым). Около 60 дронов – типа Shahed.

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Результат работы ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 субботы, 28 февраля, ПВО сбила / подавила 96 беспилотников на севере, юге и востоке Украины.

Зафиксировано попадание шести ударных БПЛА и падение обломков в семи локациях. Атака по состоянию на утро 28 февраля продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

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