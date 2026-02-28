Ворог атакував Україну ракетою "Іскандер-М" і 105 "шахедами". ППО знешкодила 96 дронів. ІНФОГРАФІКА

Сили протиповітряної оборони знешкодили 96 із 105 ударних безпілотників, якими російські війська атакували Україну з вечора 27 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Пуски ворожих цілей

Так, із 18:00 п'ятниці, 27 лютого, ворог атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької області, а також 105 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера", Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово (РФ), а також з тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського (тимчасово окупований Крим). Близько 60 дронів – типу Shahed.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували Україну 187 ударними БпЛА. ППО ліквідувала 165 дронів, - Повітряні сили

Результат роботи ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 суботи, 28 лютого, ППО збила / подавила 96 безпілотників на півночі, півдні та сході України.

Зафіксоване влучання шести ударних БПЛА та падіння уламків на семи локаціях. Атака станом на ранок 28 лютого триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Читайте також: Росіяни вночі атакували Дніпро, в одному з районів спалахнула пожежа