Ворог атакував Україну ракетою "Іскандер-М" і 105 "шахедами". ППО знешкодила 96 дронів. ІНФОГРАФІКА
Сили протиповітряної оборони знешкодили 96 із 105 ударних безпілотників, якими російські війська атакували Україну з вечора 27 лютого.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Пуски ворожих цілей
Так, із 18:00 п'ятниці, 27 лютого, ворог атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької області, а також 105 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера", Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово (РФ), а також з тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського (тимчасово окупований Крим). Близько 60 дронів – типу Shahed.
Результат роботи ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
- За попередніми даними, станом на 08:00 суботи, 28 лютого, ППО збила / подавила 96 безпілотників на півночі, півдні та сході України.
Зафіксоване влучання шести ударних БПЛА та падіння уламків на семи локаціях. Атака станом на ранок 28 лютого триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів.
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