Рашисти атакували Україну 187 ударними БпЛА. ППО ліквідувала 165 дронів, - Повітряні сили
З вечора 26 лютого та протягом ночі 27 лютого російські загарбники атакували територію України 187 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, із них близько 120 – "шахеди".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Пуски були зафіксовані з напрямків:
- Брянськ;
- Орел;
- Шаталово;
- Приморсько-Ахтарськ;
- Гвардійське - ТОТ АР Крим.
Результат роботи ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 165 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях.
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