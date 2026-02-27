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Новини Результат роботи ППО
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Рашисти атакували Україну 187 ударними БпЛА. ППО ліквідувала 165 дронів, - Повітряні сили

З вечора 26 лютого та протягом ночі 27 лютого російські загарбники атакували територію України 187 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, із них близько 120 – "шахеди".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Пуски були зафіксовані з напрямків:

  • Брянськ;
  • Орел;
  • Шаталово;
  • Приморсько-Ахтарськ;
  • Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Результат роботи ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 165 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Результат роботи ППО

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях.

Автор: 

ППО (4164) Повітряні сили (3449)
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Дякуємо, шановні наші захисники. Бережіть себе! Хай вас Ангели прикривають своїми крилами.
Слава Богу. Слава Україні! Слава ЗСУ!!!
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27.02.2026 09:17 Відповісти
 
 