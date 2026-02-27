Рашисти атакували Україну 187 ударними БпЛА. ППО ліквідувала 165 дронів, - Повітряні сили

З вечора 26 лютого та протягом ночі 27 лютого російські загарбники атакували територію України 187 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, із них близько 120 – "шахеди".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Пуски були зафіксовані з напрямків:

Брянськ;

Орел;

Шаталово;

Приморсько-Ахтарськ;

Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Результат роботи ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 165 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях.