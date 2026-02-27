Рашисты атаковали Украину 187 ударными БПЛА. ПВО ликвидировала 165 дронов, - Воздушные силы

С вечера 26 февраля и в течение ночи 27 февраля российские захватчики атаковали территорию Украины 187 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, из них около 120 – "шахеды".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Пуски были зафиксированы с направлений:

Брянск;

Орел;

Шаталово;

Приморско-Ахтарск;

Гвардейское - ВОТ АР Крым.

Результат работы ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 165 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 14 локациях.