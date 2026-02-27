РУС
Рашисты атаковали Украину 187 ударными БПЛА. ПВО ликвидировала 165 дронов, - Воздушные силы

С вечера 26 февраля и в течение ночи 27 февраля российские захватчики атаковали территорию Украины 187 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, из них около 120 – "шахеды".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Пуски были зафиксированы с направлений:

  • Брянск;
  • Орел;
  • Шаталово;
  • Приморско-Ахтарск;
  • Гвардейское - ВОТ АР Крым.

Результат работы ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 165 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 14 локациях.

ПВО (2239) Воздушные силы (2115)
Дякуємо, шановні наші захисники. Бережіть себе! Хай вас Ангели прикривають своїми крилами.
Слава Богу. Слава Україні! Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
27.02.2026 09:17 Ответить
 
 