Рашисты атаковали Украину 187 ударными БПЛА. ПВО ликвидировала 165 дронов, - Воздушные силы
С вечера 26 февраля и в течение ночи 27 февраля российские захватчики атаковали территорию Украины 187 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, из них около 120 – "шахеды".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Пуски были зафиксированы с направлений:
- Брянск;
- Орел;
- Шаталово;
- Приморско-Ахтарск;
- Гвардейское - ВОТ АР Крым.
Результат работы ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 165 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 14 локациях.
Слава Богу. Слава Україні! Слава ЗСУ!!!