Росіяни вночі атакували Дніпро, в одному з районів спалахнула пожежа
У ніч проти суботи, 28 лютого, російські загарбники атакували Дніпро ударними безпілотниками. В одному з районів міста виникла пожежа.
Про це у Telegram повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Після 5 години ранку місцеві ЗМІ та пабліки повідомляли про вибухи у Дніпрі. Згодом Ганжа повідомив про атаку на місто та пожежу.
За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атаки немає.
Інші обстріли Дніпра
- Зазначимо, що у ніч проти 17 лютого російська армія завдала комбінованого удару по Дніпропетровській області, пошкодження зафіксували у п’яти районах.
- Як повідомив Олександр Ганжа, у Дніпрі внаслідок атаки РФ були понівечені приватне підприємство, адміністративні будівлі, оселі та автомобілі. В одному з районів міста виникла пожежа.
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