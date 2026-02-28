Росіяни вночі атакували Дніпро, в одному з районів спалахнула пожежа

У ніч проти суботи, 28 лютого, російські загарбники атакували Дніпро ударними безпілотниками. В одному з районів міста виникла пожежа.

Про це у Telegram повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Після 5 години ранку місцеві ЗМІ та пабліки повідомляли про вибухи у Дніпрі. Згодом Ганжа повідомив про атаку на місто та пожежу.

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атаки немає.

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Інші обстріли Дніпра

Зазначимо, що у ніч проти 17 лютого російська армія завдала комбінованого удару по Дніпропетровській області, пошкодження зафіксували у п’яти районах.

Як повідомив Олександр Ганжа, у Дніпрі внаслідок атаки РФ були понівечені приватне підприємство, адміністративні будівлі, оселі та автомобілі. В одному з районів міста виникла пожежа.

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