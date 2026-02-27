Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 26 лютого, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)
Увечері 26 лютого триває атака російських дронів на українські міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих БпЛА
О 19:28 - Харківщина: група БпЛА курсом на Зміїв.
О 19:45 - Чернігівщина: БпЛА у напрямку Мени та Корюківки.
О 20:29 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух безпілотників:
- Харківщина: БпЛА у напрямку Чугуєва, Савинців.
- Запоріжжя: БпЛА курсом на Славгород, Комишуваху.
- Дніпропетровщина: група БпЛА повз Межову, курсом на схід.
- Донеччина: БпЛА у районі Краматорська.
Оновлена інформація
О 20:47 - Декілька груп БпЛА через Вільнянськ курсом на Запоріжжя.
О 21:06 - Група ворожих БпЛА на півночі Сумщини. Пуски КАБІВ.
О 21:27 - Пуски КАБ на Сумщину.
О 21:28 - Група ворожих БпЛА на Харківщині, курс західний.
Оновлена інформація
О 21:48 - Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини, курс західний.
О 21:49 - БпЛА курсом на Харків.
О 22:32 - Група ворожих БпЛА - в напрямку Одеси та Білгород-Дністровського.
Оновлена інформація
О 22:41 - Група ворожих БпЛА - на півночі Чернігівщини, курсом на захід.
О 22:42 - Пуски КАБ на Донеччину, Дніпропетровщину, Запоріжжя.
О 22:50 - Пуски КАБ на Харківщину.
О 00:47 - Групи БпЛА із акваторії Чорного моря курсом на Одещину.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
Раніше ми повідомляли, що близько 20 тис. осіб залишилися без світла через атаки РФ на енергетику на Харківщині
Будь ласка, зачекайте...
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"❗️Через невдалу спробу пуску ракети Х-22 зранку, є загроза підйому бортів МіГ-31К і застосування «Кинджалів».
Обісрались з Х-22 повністю, совєцька консерва відмовилась летіти, зараз десь відкопують на болотах це лайно."
Сьогодні вночі рашисти використали лише три (!) штуки, бо цілком ймовірно, що саме стільки бортів залишилось на ходу.
Якщо б на ходу було не 3, а 23, то вони б залюбки і обов'язково їх використали. У такому випадку всі інші існуючі Ту-95 на території РФ - донори запчастин.
Так, сьогодні вночі ворог використав на додачу до Ту-95 також і Ту-160, атакуючи нашу енергетичну інфраструктуру, але це не допомогло: ВСІ крилаті ракети були перехоплені нашими силами ППО. 100% збиття Х-101!
Який висновок? Ворог використовує реально останні ресурси (без перебільшення) літаків стратегічної авіації (і не тільки стратегічної авіації, звісно).
Це вже точна інформація.
А їм ще воювати зі всім НАТО!"
Однак недавні атаки українських безпілотників призвели до значних втрат, за оцінками, більше десяти Ту-95 були пошкоджені або знищені.
Точна кількість експлуатаційних Ту-95 невідома.
"Наймолодший Ту-95 - 1992 рік. Ресурс німецького двигуна НК-12МП нібито 5000 годин.
Питання: яким чином криворукі змогли збільшити в 10 разів ресурс? Це скоріше ІПСО.
Німці поїхали ще у 50-х роках і нічого не залишили. Навіть при 5000 годин, нальоті щомісяця по 10 годин = 42 роки. 70% - 30 років.
Де брати двигуни, які вони не випускають? Знімати з донорів.
Двигун НК-12 не підходить. Його ресурс "одноразовий", як у Міг-31 - 300 годин."
Модернізований Ту-160М оснащений покращеними двигунами та цифровою авіонікою, що дозволяє йому виконувати крейсерський політ на швидкості Мах 2 та запускати крилаті ракети Х-101 з великих відстаней.
Російська держслужба статистики каже про 1% зростання валового внутрішнього продукту торік проти 4,9% 2024-го. Міжнародний валютний фонд, натомість, оприлюднює меншу цифру - 0,6%.
3 2022 року Росія засекретила частину офіційної статистики.
3 початку 2025 року і донині - eтап стагнації, бо резерви вичерпуються, ціни на нафту знижуються і в економіці накопичується дисбаланс.
Багато ресурсів спрямовують на оборонпром, але нехтують видатками на інші галузі економіки. Фонд державного добробуту Росії починає вичерпуватися, як і золотий запас. Але найкритичнішим є падіння цін на російську нафту.
За даними Bloomberg, флагманську російську нафтову суміш Urals продають із балтійських портів із найбільшими знижками за останні три роки.
Так, середня знижка на нафту цієї марки, яку постачають із західних портів країни, зросла до 30,62 долара проти світового стандарту Dated Brent. Це найбільша знижка із квітня 2023-го.
На початку цього тижня, 23 лютого, нафта торгувалася за ціною трохи вище ніж 40 доларів за барель. Це значно менше, ніж передбачав російський уряд, коли закладав середню ціну в бюджет 2026 року на рівні 59 доларів за барель.
Зниження ціни на російську нафту свідчить про вплив європейських санкцій, торгового тиску Сполучених Штатів та систематичних ударів України по нафтовій інфраструктурі РФ.
А от решта секторів перебувають в кризі, тому Москва влізає у резерви, щоб фінансувати війну.
B разі закінчення резервів Росія увімкне друкарський верстат.
Великий силовий блок тримає населення в покорі, але тільки до певного часу Х.
Ризик, на який путін буде реагувати, - це ризик розпаду Російської Федерації.
А він витікає як раз саме з економічних проблем у відносинах між регіонами і федеральним центром.
Щось одне Росію не доб'є. Треба, щоб усе разом працювало проти неї, - економіка, фронт, удари України в глибину Росії.
"Дорогобуж. 25 февраля 2026 года В результате атаки беспилотников поражены и уничтожены производственные мощности по выпуску аммиачной селитры вместе со складами хранения продукции...
Список отравившихся на смерть амиаком спасателей :
- 45-летний Александр Попов;
- 49-л. Денис Рябченков;
- 45-л. Сергей Сысоев;
- 61-л. Владимир Иванов;
- 41-л. Наталья Саченко;
- 30-л. Иван Цуприков;
- 28-л. Антон Блинников
Еще 11 человек получили ранения."
Це про міндіча ?
на землі без цієї нечисті !!