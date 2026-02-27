Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 26 лютого, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

Увечері 26 лютого триває атака російських дронів на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих БпЛА

О 19:28 - Харківщина: група БпЛА курсом на Зміїв.

О 19:45 - Чернігівщина: БпЛА у напрямку Мени та Корюківки.

О 20:29 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух безпілотників:

Харківщина: БпЛА у напрямку Чугуєва, Савинців.

Запоріжжя: БпЛА курсом на Славгород, Комишуваху.

Дніпропетровщина: група БпЛА повз Межову, курсом на схід.

Донеччина: БпЛА у районі Краматорська.

Оновлена інформація

О 20:47 - Декілька груп БпЛА через Вільнянськ курсом на Запоріжжя.

О 21:06 - Група ворожих БпЛА на півночі Сумщини. Пуски КАБІВ.

О 21:27 - Пуски КАБ на Сумщину.

О 21:28 - Група ворожих БпЛА на Харківщині, курс західний.

Оновлена інформація

О 21:48 - Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини, курс західний.

О 21:49 - БпЛА курсом на Харків.

О 22:32 - Група ворожих БпЛА - в напрямку Одеси та Білгород-Дністровського.

Оновлена інформація

О 22:41 - Група ворожих БпЛА - на півночі Чернігівщини, курсом на захід.

О 22:42 - Пуски КАБ на Донеччину, Дніпропетровщину, Запоріжжя.

О 22:50 - Пуски КАБ на Харківщину.

О 00:47 - Групи БпЛА із акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що близько 20 тис. осіб залишилися без світла через атаки РФ на енергетику на Харківщині

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ випустила 420 дронів та 39 ракет. Сили ППО ліквідувати 406 ворожих цілей, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА