Россия атакует Украину ударными дронами вечером 26 февраля, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)

Вечером 26 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских БПЛА

В 19:28 - Харьковская область: группа БПЛА курсом на Змиев.

В 19:45 - Черниговская область: БПЛА в направлении Мены и Корюковки.

В 20:29 - Воздушные силы ВСУ сообщают о движении беспилотников:

Харьковская область: БПЛА в направлении Чугуева, Савинцев.

Запорожье: БПЛА курсом на Славгород, Комышуваху.

Днепропетровская область: группа БПЛА мимо Межевой, курсом на восток.

Донецкая область: БПЛА в районе Краматорска.

Обновленная информация

В 20:47 - несколько групп БПЛА через Вольнянск курсом на Запорожье.

В 21:06 – группа вражеских БПЛА на севере Сумщины. Пуски КАБОВ.

В 21:27 – пуски КАБ в Сумскую область.

В 21:28 – Группа вражеских БпЛА на Харьковщине, курс западный.

Обновленная информация

В 21:48 - группа вражеских БПЛА на севере Черниговщины, курс западный.

В 21:49 - БпЛА курсом на Харьков.

В 22:32 - группа вражеских БпЛА - в направлении Одессы и Белгород-Днестровского.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что около 20 тыс. человек остались без света из-за атак РФ на энергетику в Харьковской области

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ выпустила 420 дронов и 39 ракет. Силы ПВО ликвидировали 406 вражеских целей, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА