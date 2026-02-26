Россия атакует Украину ударными дронами вечером 26 февраля, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)
Вечером 26 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских БПЛА
В 19:28 - Харьковская область: группа БПЛА курсом на Змиев.
В 19:45 - Черниговская область: БПЛА в направлении Мены и Корюковки.
В 20:29 - Воздушные силы ВСУ сообщают о движении беспилотников:
- Харьковская область: БПЛА в направлении Чугуева, Савинцев.
- Запорожье: БПЛА курсом на Славгород, Комышуваху.
- Днепропетровская область: группа БПЛА мимо Межевой, курсом на восток.
- Донецкая область: БПЛА в районе Краматорска.
Обновленная информация
В 20:47 - несколько групп БПЛА через Вольнянск курсом на Запорожье.
В 21:06 – группа вражеских БПЛА на севере Сумщины. Пуски КАБОВ.
В 21:27 – пуски КАБ в Сумскую область.
В 21:28 – Группа вражеских БпЛА на Харьковщине, курс западный.
Обновленная информация
В 21:48 - группа вражеских БПЛА на севере Черниговщины, курс западный.
В 21:49 - БпЛА курсом на Харьков.
В 22:32 - группа вражеских БпЛА - в направлении Одессы и Белгород-Днестровского.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Ранее мы сообщали, что около 20 тыс. человек остались без света из-за атак РФ на энергетику в Харьковской области
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"❗️Через невдалу спробу пуску ракети Х-22 зранку, є загроза підйому бортів МіГ-31К і застосування «Кинджалів».
Обісрались з Х-22 повністю, совєцька консерва відмовилась летіти, зараз десь відкопують на болотах це лайно."
Сьогодні вночі рашисти використали лише три (!) штуки, бо цілком ймовірно, що саме стільки бортів залишилось на ходу.
Якщо б на ходу було не 3, а 23, то вони б залюбки і обов'язково їх використали. У такому випадку всі інші існуючі Ту-95 на території РФ - донори запчастин.
Так, сьогодні вночі ворог використав на додачу до Ту-95 також і Ту-160, атакуючи нашу енергетичну інфраструктуру, але це не допомогло: ВСІ крилаті ракети були перехоплені нашими силами ППО. 100% збиття Х-101!
Який висновок? Ворог використовує реально останні ресурси (без перебільшення) літаків стратегічної авіації (і не тільки стратегічної авіації, звісно).
Це вже точна інформація.
А їм ще воювати зі всім НАТО!"
Однак недавні атаки українських безпілотників призвели до значних втрат, за оцінками, більше десяти Ту-95 були пошкоджені або знищені.
Точна кількість експлуатаційних Ту-95 невідома.
"Наймолодший Ту-95 - 1992 рік. Ресурс німецького двигуна НК-12МП нібито 5000 годин.
Питання: яким чином криворукі змогли збільшити в 10 разів ресурс? Це скоріше ІПСО.
Німці поїхали ще у 50-х роках і нічого не залишили. Навіть при 5000 годин, нальоті щомісяця по 10 годин = 42 роки. 70% - 30 років.
Де брати двигуни, які вони не випускають? Знімати з донорів.
Двигун НК-12 не підходить. Його ресурс "одноразовий", як у Міг-31 - 300 годин."
Модернізований Ту-160М оснащений покращеними двигунами та цифровою авіонікою, що дозволяє йому виконувати крейсерський політ на швидкості Мах 2 та запускати крилаті ракети Х-101 з великих відстаней.
Російська держслужба статистики каже про 1% зростання валового внутрішнього продукту торік проти 4,9% 2024-го. Міжнародний валютний фонд, натомість, оприлюднює меншу цифру - 0,6%.
3 2022 року Росія засекретила частину офіційної статистики.
3 початку 2025 року і донині - eтап стагнації, бо резерви вичерпуються, ціни на нафту знижуються і в економіці накопичується дисбаланс.
Багато ресурсів спрямовують на оборонпром, але нехтують видатками на інші галузі економіки. Фонд державного добробуту Росії починає вичерпуватися, як і золотий запас. Але найкритичнішим є падіння цін на російську нафту.
За даними Bloomberg, флагманську російську нафтову суміш Urals продають із балтійських портів із найбільшими знижками за останні три роки.
Так, середня знижка на нафту цієї марки, яку постачають із західних портів країни, зросла до 30,62 долара проти світового стандарту Dated Brent. Це найбільша знижка із квітня 2023-го.
На початку цього тижня, 23 лютого, нафта торгувалася за ціною трохи вище ніж 40 доларів за барель. Це значно менше, ніж передбачав російський уряд, коли закладав середню ціну в бюджет 2026 року на рівні 59 доларів за барель.
Зниження ціни на російську нафту свідчить про вплив європейських санкцій, торгового тиску Сполучених Штатів та систематичних ударів України по нафтовій інфраструктурі РФ.
А от решта секторів перебувають в кризі, тому Москва влізає у резерви, щоб фінансувати війну.
B разі закінчення резервів Росія увімкне друкарський верстат.
Великий силовий блок тримає населення в покорі, але тільки до певного часу Х.
Ризик, на який путін буде реагувати, - це ризик розпаду Російської Федерації.
А він витікає як раз саме з економічних проблем у відносинах між регіонами і федеральним центром.
Щось одне Росію не доб'є. Треба, щоб усе разом працювало проти неї, - економіка, фронт, удари України в глибину Росії.
"Дорогобуж. 25 февраля 2026 года В результате атаки беспилотников поражены и уничтожены производственные мощности по выпуску аммиачной селитры вместе со складами хранения продукции...
Список отравившихся на смерть амиаком спасателей :
- 45-летний Александр Попов;
- 49-л. Денис Рябченков;
- 45-л. Сергей Сысоев;
- 61-л. Владимир Иванов;
- 41-л. Наталья Саченко;
- 30-л. Иван Цуприков;
- 28-л. Антон Блинников
Еще 11 человек получили ранения."
Це про міндіча ?
на землі без цієї нечисті !!