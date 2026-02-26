РУС
Россия атакует Украину ударными дронами вечером 26 февраля, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)

Атака шахидов 26 февраля

Вечером 26 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских БПЛА

В 19:28 - Харьковская область: группа БПЛА курсом на Змиев.

В 19:45 - Черниговская область: БПЛА в направлении Мены и Корюковки.

В 20:29 - Воздушные силы ВСУ сообщают о движении беспилотников:

  • Харьковская область: БПЛА в направлении Чугуева, Савинцев.
  • Запорожье: БПЛА курсом на Славгород, Комышуваху.
  • Днепропетровская область: группа БПЛА мимо Межевой, курсом на восток.
  • Донецкая область: БПЛА в районе Краматорска.

Обновленная информация

В 20:47 - несколько групп БПЛА через Вольнянск курсом на Запорожье.

В 21:06 – группа вражеских БПЛА на севере Сумщины. Пуски КАБОВ.

В 21:27 – пуски КАБ в Сумскую область.

В 21:28 – Группа вражеских БпЛА на Харьковщине, курс западный.

Обновленная информация

В 21:48 - группа вражеских БПЛА на севере Черниговщины, курс западный.

В 21:49 - БпЛА курсом на Харьков.

В 22:32 - группа вражеских БпЛА - в направлении Одессы и Белгород-Днестровского.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что около 20 тыс. человек остались без света из-за атак РФ на энергетику в Харьковской области

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ выпустила 420 дронов и 39 ракет. Силы ПВО ликвидировали 406 вражеских целей, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

беспилотник (2874) обстрел (15075) атака (815) Шахед (1693)
@ (лексика збережена):
"❗️Через невдалу спробу пуску ракети Х-22 зранку, є загроза підйому бортів МіГ-31К і застосування «Кинджалів».
Обісрались з Х-22 повністю, совєцька консерва відмовилась летіти, зараз десь відкопують на болотах це лайно."
26.02.2026 20:41 Ответить
+4
@ Всього за всю історію було вироблено біля 500 одиниць літаків Ту-95. Пʼятсот!
Сьогодні вночі рашисти використали лише три (!) штуки, бо цілком ймовірно, що саме стільки бортів залишилось на ходу.
Якщо б на ходу було не 3, а 23, то вони б залюбки і обов'язково їх використали. У такому випадку всі інші існуючі Ту-95 на території РФ - донори запчастин.
Так, сьогодні вночі ворог використав на додачу до Ту-95 також і Ту-160, атакуючи нашу енергетичну інфраструктуру, але це не допомогло: ВСІ крилаті ракети були перехоплені нашими силами ППО. 100% збиття Х-101!
Який висновок? Ворог використовує реально останні ресурси (без перебільшення) літаків стратегічної авіації (і не тільки стратегічної авіації, звісно).
Це вже точна інформація.
А їм ще воювати зі всім НАТО!"
26.02.2026 21:32 Ответить
потужна zельона відповідь

26.02.2026 21:49 Ответить
@ Всього за всю історію було вироблено біля 500 одиниць літаків Ту-95. Пʼятсот!
Сьогодні вночі рашисти використали лише три (!) штуки, бо цілком ймовірно, що саме стільки бортів залишилось на ходу.
Якщо б на ходу було не 3, а 23, то вони б залюбки і обов'язково їх використали. У такому випадку всі інші існуючі Ту-95 на території РФ - донори запчастин.
Так, сьогодні вночі ворог використав на додачу до Ту-95 також і Ту-160, атакуючи нашу енергетичну інфраструктуру, але це не допомогло: ВСІ крилаті ракети були перехоплені нашими силами ППО. 100% збиття Х-101!
Який висновок? Ворог використовує реально останні ресурси (без перебільшення) літаків стратегічної авіації (і не тільки стратегічної авіації, звісно).
Це вже точна інформація.
А їм ще воювати зі всім НАТО!"
26.02.2026 21:32 Ответить
Станом на лютий 2025 року в Росії все ще експлуатувалися 55 бомбардувальників Ту-95.
Однак недавні атаки українських безпілотників призвели до значних втрат, за оцінками, більше десяти Ту-95 були пошкоджені або знищені.
Точна кількість експлуатаційних Ту-95 невідома.
26.02.2026 22:59 Ответить
@ (в перекладі):
"Наймолодший Ту-95 - 1992 рік. Ресурс німецького двигуна НК-12МП нібито 5000 годин.
Питання: яким чином криворукі змогли збільшити в 10 разів ресурс? Це скоріше ІПСО.
Німці поїхали ще у 50-х роках і нічого не залишили. Навіть при 5000 годин, нальоті щомісяця по 10 годин = 42 роки. 70% - 30 років.
Де брати двигуни, які вони не випускають? Знімати з донорів.
Двигун НК-12 не підходить. Його ресурс "одноразовий", як у Міг-31 - 300 годин."
26.02.2026 23:17 Ответить
Стикаючись із постійними затримками у програмі PAK DA із створення малопомітного бомбардувальника, Росія офіційно інтегрувала два новозбудовані стратегічні бомбардувальники Ту-160М у свій парк на 2026 рік.
Модернізований Ту-160М оснащений покращеними двигунами та цифровою авіонікою, що дозволяє йому виконувати крейсерський політ на швидкості Мах 2 та запускати крилаті ракети Х-101 з великих відстаней.
26.02.2026 23:22 Ответить
Але зараз російська економіка сильно ослабла, щоб зробити щось нове.
Російська держслужба статистики каже про 1% зростання валового внутрішнього продукту торік проти 4,9% 2024-го. Міжнародний валютний фонд, натомість, оприлюднює меншу цифру - 0,6%.
3 2022 року Росія засекретила частину офіційної статистики.
27.02.2026 00:38 Ответить
Radio France internationale
3 початку 2025 року і донині - eтап стагнації, бо резерви вичерпуються, ціни на нафту знижуються і в економіці накопичується дисбаланс.

Багато ресурсів спрямовують на оборонпром, але нехтують видатками на інші галузі економіки. Фонд державного добробуту Росії починає вичерпуватися, як і золотий запас. Але найкритичнішим є падіння цін на російську нафту.

27.02.2026 00:41 Ответить
Торік, за різними даними, Росія втратила близько чверті своїх нафтогазових доходів. А в січні 2026-го доходи федерального бюджету від нафтогазової галузі впали до історичного мінімуму. За інформацією російського Мінфіну, обсяг сягає 393,3 млрд рублів, що вдвічі менше за аналогічний показник у січні попереднього року.

За даними Bloomberg, флагманську російську нафтову суміш Urals продають із балтійських портів із найбільшими знижками за останні три роки.

Так, середня знижка на нафту цієї марки, яку постачають із західних портів країни, зросла до 30,62 долара проти світового стандарту Dated Brent. Це найбільша знижка із квітня 2023-го.

На початку цього тижня, 23 лютого, нафта торгувалася за ціною трохи вище ніж 40 доларів за барель. Це значно менше, ніж передбачав російський уряд, коли закладав середню ціну в бюджет 2026 року на рівні 59 доларів за барель.

Зниження ціни на російську нафту свідчить про вплив європейських санкцій, торгового тиску Сполучених Штатів та систематичних ударів України по нафтовій інфраструктурі РФ.
27.02.2026 00:43 Ответить
Hа воєнні рейки економіка Росії перейшла остаточно 2024 року і досі витрачає на виробництво озброєння в 3-4 рази більше, ніж платить армії, силовикам і цивільним фахівцям Міноборони.
27.02.2026 00:45 Ответить
У російській економіці залишається кілька острівків зростання: золото та кольорові метали, фармація, виробництво добрив та ІТ-бізнес.
А от решта секторів перебувають в кризі, тому Москва влізає у резерви, щоб фінансувати війну.

B разі закінчення резервів Росія увімкне друкарський верстат.
27.02.2026 00:47 Ответить
Практика показує, що РФ уже двічі підвищує податки і відбирає ресурси у своїх громадян, тільки щоб продовжити цю бійню.
Великий силовий блок тримає населення в покорі, але тільки до певного часу Х.
Ризик, на який путін буде реагувати, - це ризик розпаду Російської Федерації.
А він витікає як раз саме з економічних проблем у відносинах між регіонами і федеральним центром.
27.02.2026 00:49 Ответить
Щоб у Росії сталися проблеми, які завадять вести війну, потрібен комплекс чинників: негативна для росіян ситуація на світовому ринку нафти, регулярні та успішні українські удари по російській нафтопереробці, дієві санкції для різних галузей економіки.

Щось одне Росію не доб'є. Треба, щоб усе разом працювало проти неї, - економіка, фронт, удари України в глибину Росії.
27.02.2026 00:52 Ответить
якби включили друкарський верстат, була б інфляція двозначна. зараз у них річна 5-6%
27.02.2026 04:15 Ответить
потужна zельона відповідь

26.02.2026 21:49 Ответить
@ (мова оригіналу повідомлення):
"Дорогобуж. 25 февраля 2026 года В результате атаки беспилотников поражены и уничтожены производственные мощности по выпуску аммиачной селитры вместе со складами хранения продукции...
Список отравившихся на смерть амиаком спасателей :
- 45-летний Александр Попов;
- 49-л. Денис Рябченков;
- 45-л. Сергей Сысоев;
- 61-л. Владимир Иванов;
- 41-л. Наталья Саченко;
- 30-л. Иван Цуприков;
- 28-л. Антон Блинников
Еще 11 человек получили ранения."



26.02.2026 21:57 Ответить
26.02.2026 22:37 Ответить
жуть.
Це про міндіча ?
26.02.2026 23:11 Ответить
Нехай всі кацапи згорять в аду , спокійніше стане
на землі без цієї нечисті !!
26.02.2026 22:41 Ответить
В рамках мирного урегулювання? Чи високо над рамками ?
26.02.2026 23:10 Ответить
Орки, кто еще хочет мобилизоваться, посмотрите, что на самом деле происходит в ваших урковойсках, и еще раз подумайте. https://www.youtube.com/watch?v=3CnEsQmCEX0
27.02.2026 05:11 Ответить
 
 