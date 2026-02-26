РУС
Новости Массированный комбинированный удар
3 490 18

РФ выпустила 420 дронов и 39 ракет. Силы ПВО ликвидировали 406 вражеских целей, — Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Воздушные силы ВСУ отражают нападение дронов и баллистики на Киев

В ночь на 26 февраля российские захватчики атаковали Украину 2 противокорабельными ракетами "Циркон", 11 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400, 24 крылатыми ракетами Х-101, 2 управляемыми авиационными ракетами Х-69, а также 420 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По информации военных, россияне запустили ракеты "Циркон" из временно оккупированного Крыма, баллистические ракеты с территории Брянской и Ростовской областей. Крылатыми ракетами враг атаковал из Волгоградской области.

Пуски ударных беспилотников зафиксированы:

  • Миллерово;
  • Курск;
  • Брянск;
  • Орел;
  • Шаталово;
  • Приморско-Ахтарск;
  • Гвардейское – ТОТ АР Крым.

Результат работы ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 2 противокорабельные ракеты Циркон, 4 баллистические ракеты Искандер-М/С-400, 24 крылатые ракеты Х-101, 2 управляемые авиационные ракеты Х-69 и 374 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Как отработала ПВО 26 февраля

Зафиксировано попадание 5 баллистических ракет и 46 ударных БПЛА в 32 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 15 локациях.

Информация о нескольких вражеских ракетах уточняется.

В Воздушных силах подчеркнули, что вражеская атака продолжается.

Массированный обстрел 26 февраля

26 февраля Россия осуществила очередную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты различных типов. Под ударом оказались жилые кварталы и промышленные предприятия в нескольких регионах.

  • Запорожье. Город подвергся атаке дронов. Пострадали девять человек. Повреждены жилые многоэтажки и торговые центры, возникли пожары.
  • Харьковщина. Регион подвергся атаке российских дронов и ракет. Попадания зафиксированы в нескольких районах Харькова и в селе Рай-Оленевка Харьковского района. По предварительным данным, пострадали 14 человек, среди них ребенок. Разрушениям подверглись многоквартирные и частные дома.
  • Полтавская область. Зафиксированы попадания по промышленным объектам и частному сектору в городе Полтава и области. Повреждены производственное оборудование, жилой дом и линии электропередач.
  • Одесская область. В результате атаки врага поврежден объект энергетики.
  • Киев. В нескольких районах столицы в результате атаки произошли пожары, есть разрушения. В Печерском районе горел двухэтажный жилой дом, в Дарницком — взрывной волной повреждены окна и двери в многоэтажке.

Автор: 

+10
Цікаво прочитати статистику наших Збройних Сил України і подякувати їм за відбиття атаки, а не хрипластого, який проспав в бункері разом зі своїм sцикливим оточенням, а наші ракети закатав до 2022 року під асфальт. Сьогодні тягне ковдру на себе, ніби він разом із бійцями ЗСУ відбивав ці ракети і дрони.

26.02.2026 10:44
26.02.2026 10:44 Ответить
+6
Треба мститися ударами по населеним пунктам, звідки все це запускається: Міллерово;Курськ;Брянськ;Орел;Шаталово;Приморсько-Ахтарськ;Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Куди попадуть - там і місця запуску! Щоб все палало!

26.02.2026 10:44

Куди попадуть - там і місця запуску! Щоб все палало!
26.02.2026 10:44 Ответить
+2
⚡️ ППО працює ефективніше. Було збито абсолютно всі (!) крилаті та протикорабельні ракети цієї ночі - радник Міністра оборони Стерненко відмічає, що вже почалися системні зміни в роботі протиповітряної оборони.

26.02.2026 10:56
26.02.2026 10:56 Ответить
Судячи з цього звіту, ППО здолали тільки балістика і БПЛА.

26.02.2026 10:38
26.02.2026 10:38 Ответить
Треба мститися ударами по населеним пунктам, звідки все це запускається: Міллерово;Курськ;Брянськ;Орел;Шаталово;Приморсько-Ахтарськ;Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Куди попадуть - там і місця запуску! Щоб все палало!

26.02.2026 10:44

Куди попадуть - там і місця запуску! Щоб все палало!
26.02.2026 10:44 Ответить
Є купа військових цілей, які можна підпалити, але нічим.

26.02.2026 10:48
26.02.2026 10:48 Ответить
Цікаво прочитати статистику наших Збройних Сил України і подякувати їм за відбиття атаки, а не хрипластого, який проспав в бункері разом зі своїм sцикливим оточенням, а наші ракети закатав до 2022 року під асфальт. Сьогодні тягне ковдру на себе, ніби він разом із бійцями ЗСУ відбивав ці ракети і дрони.
26.02.2026 10:44 Ответить
Він може відбивати тільки шашликами і шаурмою і то не факт.

26.02.2026 12:53
26.02.2026 12:53 Ответить
интересно что там по 3м х22,удачно в брянск нар.респудлике приземлились?)

26.02.2026 10:46
26.02.2026 10:46 Ответить
крилаті ракети буди збиті всі ,балістику половина 4 іскандера

26.02.2026 10:51
26.02.2026 10:51 Ответить
Цирконів теж всі 2
26.02.2026 10:52 Ответить
⚡️ППО працює ефективніше. Було збито абсолютно всі (!) крилаті та протикорабельні ракети цієї ночі - радник Міністра оборони Стерненко відмічає, що вже почалися системні зміни в роботі протиповітряної оборони.
26.02.2026 10:56 Ответить
Так. Апсолютно всі. Окрім 7 балістичних ракет. І 56 безпілотників.

26.02.2026 12:01
26.02.2026 12:01 Ответить
Невже Стерненко пожинає "лаври" "Люсі"? Святе місце не повинно пустим бути.

26.02.2026 12:58
26.02.2026 12:58 Ответить
Зе ви#лядок вже зробив три тисячі ракет, зараз як вдарить щоб відразу одним махом рашистам хана..... чи знову "потужним" відосіком відповість?

26.02.2026 11:31
26.02.2026 11:31 Ответить
Вдарить, хіба що язиком по дупі, цей вид озброєння його фішка.

26.02.2026 13:00
26.02.2026 13:00 Ответить
Такою кількістю ракет та дронів ***** обстрілює вже майже 2 рази на тиждень.Коли ж ЗЕленський,наш професійний статист, скаже що ми по кількості не уступаємо скотам з боліт?.

26.02.2026 12:10
26.02.2026 12:10 Ответить
Откуда они берут столько ракет? Китай продаёт?
Раньше перерыв по обстрелу был около 10 дней, а с февраля стало по 5.
А конкретно этот обстрел уже вообще спустя 4 дня произошёл .
26.02.2026 15:03 Ответить
 
 