РФ выпустила 420 дронов и 39 ракет. Силы ПВО ликвидировали 406 вражеских целей, — Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 26 февраля российские захватчики атаковали Украину 2 противокорабельными ракетами "Циркон", 11 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400, 24 крылатыми ракетами Х-101, 2 управляемыми авиационными ракетами Х-69, а также 420 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
По информации военных, россияне запустили ракеты "Циркон" из временно оккупированного Крыма, баллистические ракеты с территории Брянской и Ростовской областей. Крылатыми ракетами враг атаковал из Волгоградской области.
Пуски ударных беспилотников зафиксированы:
- Миллерово;
- Курск;
- Брянск;
- Орел;
- Шаталово;
- Приморско-Ахтарск;
- Гвардейское – ТОТ АР Крым.
Результат работы ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 2 противокорабельные ракеты Циркон, 4 баллистические ракеты Искандер-М/С-400, 24 крылатые ракеты Х-101, 2 управляемые авиационные ракеты Х-69 и 374 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.
Зафиксировано попадание 5 баллистических ракет и 46 ударных БПЛА в 32 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 15 локациях.
Информация о нескольких вражеских ракетах уточняется.
В Воздушных силах подчеркнули, что вражеская атака продолжается.
Массированный обстрел 26 февраля
26 февраля Россия осуществила очередную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты различных типов. Под ударом оказались жилые кварталы и промышленные предприятия в нескольких регионах.
- Запорожье. Город подвергся атаке дронов. Пострадали девять человек. Повреждены жилые многоэтажки и торговые центры, возникли пожары.
- Харьковщина. Регион подвергся атаке российских дронов и ракет. Попадания зафиксированы в нескольких районах Харькова и в селе Рай-Оленевка Харьковского района. По предварительным данным, пострадали 14 человек, среди них ребенок. Разрушениям подверглись многоквартирные и частные дома.
- Полтавская область. Зафиксированы попадания по промышленным объектам и частному сектору в городе Полтава и области. Повреждены производственное оборудование, жилой дом и линии электропередач.
- Одесская область. В результате атаки врага поврежден объект энергетики.
- Киев. В нескольких районах столицы в результате атаки произошли пожары, есть разрушения. В Печерском районе горел двухэтажный жилой дом, в Дарницком — взрывной волной повреждены окна и двери в многоэтажке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Куди попадуть - там і місця запуску! Щоб все палало!
Раньше перерыв по обстрелу был около 10 дней, а с февраля стало по 5.
А конкретно этот обстрел уже вообще спустя 4 дня произошёл .