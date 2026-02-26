РФ выпустила 420 дронов и 39 ракет. Силы ПВО ликвидировали 406 вражеских целей, — Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 26 февраля российские захватчики атаковали Украину 2 противокорабельными ракетами "Циркон", 11 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400, 24 крылатыми ракетами Х-101, 2 управляемыми авиационными ракетами Х-69, а также 420 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По информации военных, россияне запустили ракеты "Циркон" из временно оккупированного Крыма, баллистические ракеты с территории Брянской и Ростовской областей. Крылатыми ракетами враг атаковал из Волгоградской области.

Пуски ударных беспилотников зафиксированы:

Миллерово;

Курск;

Брянск;

Орел;

Шаталово;

Приморско-Ахтарск;

Гвардейское – ТОТ АР Крым.

Результат работы ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 2 противокорабельные ракеты Циркон, 4 баллистические ракеты Искандер-М/С-400, 24 крылатые ракеты Х-101, 2 управляемые авиационные ракеты Х-69 и 374 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 5 баллистических ракет и 46 ударных БПЛА в 32 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 15 локациях.

Информация о нескольких вражеских ракетах уточняется.

В Воздушных силах подчеркнули, что вражеская атака продолжается.

Массированный обстрел 26 февраля

26 февраля Россия осуществила очередную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты различных типов. Под ударом оказались жилые кварталы и промышленные предприятия в нескольких регионах.

Запорожье. Город подвергся атаке дронов. Пострадали девять человек. Повреждены жилые многоэтажки и торговые центры, возникли пожары.

Харьковщина. Регион подвергся атаке российских дронов и ракет. Попадания зафиксированы в нескольких районах Харькова и в селе Рай-Оленевка Харьковского района. По предварительным данным, пострадали 14 человек, среди них ребенок. Разрушениям подверглись многоквартирные и частные дома.

Полтавская область. Зафиксированы попадания по промышленным объектам и частному сектору в городе Полтава и области. Повреждены производственное оборудование, жилой дом и линии электропередач.

Одесская область. В результате атаки врага поврежден объект энергетики.

Киев. В нескольких районах столицы в результате атаки произошли пожары, есть разрушения. В Печерском районе горел двухэтажный жилой дом, в Дарницком — взрывной волной повреждены окна и двери в многоэтажке.

