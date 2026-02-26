РУС
Новости Обстрелы Кировоградщины
660 3

Российские дроны атаковали жилой сектор в Новоархангельской громаде: есть пострадавший

Шахиды атаковали Кировоградскую область

В результате ночного удара БПЛА в Новоархангельской общине Кировоградской области травмирован человек и повреждены 5 частных домов. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Андрей Райкович.

"В результате вражеской дронной атаки в Новоархангельской громаде травмирован человек. Вся необходимая медицинская помощь оперативно оказана в медицинском учреждении.

Также повреждены крыши пяти частных жилых домов.
Комиссия зафиксирует последствия разрушений и определит объемы необходимой помощи людям.

Соответствующие службы обследуют территорию", - говорится в сообщении.

Автор: 

обстрел (15075) Кировоградская область (161)
Московіти прокляті!! Казиться перед своєю смертю!
показать весь комментарий
26.02.2026 08:15 Ответить
Пі..ри шоб ви згоріли!
показать весь комментарий
26.02.2026 09:37 Ответить
Забите селище яке вже навіть не райцентр. Що там за цілі? Хлібопікарня з реммайстернею для сільгосптехніки? Чи готель із ,,зручностями,, на вулиці?
показать весь комментарий
26.02.2026 12:59 Ответить
 
 