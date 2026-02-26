Российские дроны атаковали жилой сектор в Новоархангельской громаде: есть пострадавший
В результате ночного удара БПЛА в Новоархангельской общине Кировоградской области травмирован человек и повреждены 5 частных домов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Андрей Райкович.
"В результате вражеской дронной атаки в Новоархангельской громаде травмирован человек. Вся необходимая медицинская помощь оперативно оказана в медицинском учреждении.
Также повреждены крыши пяти частных жилых домов.
Комиссия зафиксирует последствия разрушений и определит объемы необходимой помощи людям.
Соответствующие службы обследуют территорию", - говорится в сообщении.
