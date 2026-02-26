В Кривом Роге "шахед" попал в пятиэтажку: есть пострадавший (обновлено)
Ночная атака на Кривой Рог 26 февраля: вражеский дрон попал в жилой дом. Повреждены конструкции, выбиты окна. На месте разворачивают штаб помощи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.
По предварительной информации, пострадал один человек. Он получил легкие повреждения.
В здании зафиксированы повреждения конструктивных элементов и значительное количество выбитых окон.
На месте развертывают штаб помощи для жителей. В ближайшее время в дом доставят необходимые строительные материалы для первоочередных работ.
Пострадавшие
По информации начальника ОВА Александра Ганжи, в результате российской атаки получил ранение 89-летний мужчина. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Также за помощью медиков обратилась и 82-летняя женщина.
Обновление
Впоследствии Вилкул сообщил, в результате российской атаки повреждено около 10 жилых домов, в одной пятиэтажке пробита крыша. Также пострадали детский сад, пожарная часть, административные здания. Горел автомобиль, еще один автомобиль поврежден.
