В Кривом Роге "шахед" попал в пятиэтажку: есть пострадавший (обновлено)

Ночная атака на Кривой Рог 26 февраля: вражеский дрон попал в жилой дом. Повреждены конструкции, выбиты окна. На месте разворачивают штаб помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По предварительной информации, пострадал один человек. Он получил легкие повреждения.

В здании зафиксированы повреждения конструктивных элементов и значительное количество выбитых окон.

На месте развертывают штаб помощи для жителей. В ближайшее время в дом доставят необходимые строительные материалы для первоочередных работ.

Пострадавшие

По информации начальника ОВА Александра Ганжи, в результате российской атаки получил ранение 89-летний мужчина. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Также за помощью медиков обратилась и 82-летняя женщина.

Обновление

Впоследствии Вилкул сообщил, в результате российской атаки повреждено около 10 жилых домов, в одной пятиэтажке пробита крыша. Также пострадали детский сад, пожарная часть, административные здания. Горел автомобиль, еще один автомобиль поврежден.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Киев в ночь на 26 февраля: последствия в трех районах