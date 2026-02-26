Ворог атакував Київ у ніч проти 26 лютого: наслідки у трьох районах. ФОТО

Вночі 26 лютого Росія атакувала Київ дронами та балістичними ракетами. У центрі міста горить будинок, зафіксовані влучання у приватному секторі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це поділяються міський голова Віталій Кличко та начальник ОВА Тимур Ткаченко.

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Зазначається, що наслідки російського комбінованого удару зафіксовані у трьох районах столиці:

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків вибуховою хвилею пошкоджені вікна й двері в квартирі на першому поверсі девʼятиповерхового житлового будинку. Пожежі немає. Постраждалих не виявили.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків сталося займання гаражів. Пожежу локалізували.

У Печерському районі сталося загоряння в приватному будинку. Пожежу ліквідували.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначив Ткаченко.

Наслідки ворожої атаки







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