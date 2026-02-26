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Ворог атакував Київ у ніч проти 26 лютого: наслідки у трьох районах. ФОТО
Вночі 26 лютого Росія атакувала Київ дронами та балістичними ракетами. У центрі міста горить будинок, зафіксовані влучання у приватному секторі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це поділяються міський голова Віталій Кличко та начальник ОВА Тимур Ткаченко.
Зазначається, що наслідки російського комбінованого удару зафіксовані у трьох районах столиці:
- У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків вибуховою хвилею пошкоджені вікна й двері в квартирі на першому поверсі девʼятиповерхового житлового будинку. Пожежі немає. Постраждалих не виявили.
- У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків сталося займання гаражів. Пожежу локалізували.
- У Печерському районі сталося загоряння в приватному будинку. Пожежу ліквідували.
"На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначив Ткаченко.
Наслідки ворожої атаки
Топ коментарі
+20 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар26.02.2026 07:00 Відповісти Посилання
+12 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар26.02.2026 07:16 Відповісти Посилання
+10 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар26.02.2026 07:29 Відповісти Посилання
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Смерть ****** з орками!! Українці з московитами боролися і в концТаборах ГУЛАГУ!!! Переможемо, цю нечисть!
Слава Україні!!
Близько 7 ранку у Києві знову оголосили тривогу через можливий пуск ракет із Брянської області Росії.
Після 7 ранку ще дронів атакували Вінницю, а керівниця області Наталя Заболотна написала про масовану атаку на регіон.
Для вас ворог - це герої?