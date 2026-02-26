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Новини Обстріли Києва
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Ворог атакував Київ у ніч проти 26 лютого: наслідки у трьох районах. ФОТО

Вночі 26 лютого Росія атакувала Київ дронами та балістичними ракетами. У центрі міста горить будинок, зафіксовані влучання у приватному секторі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це поділяються міський голова Віталій Кличко та начальник ОВА Тимур Ткаченко.

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Зазначається,  що наслідки російського комбінованого удару зафіксовані у трьох районах столиці:

  • У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків вибуховою хвилею пошкоджені вікна й двері в квартирі на першому поверсі девʼятиповерхового житлового будинку. Пожежі немає. Постраждалих не виявили.
  • У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків сталося займання гаражів. Пожежу локалізували.
  • У Печерському районі сталося загоряння в приватному будинку. Пожежу ліквідували.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначив Ткаченко.

Наслідки ворожої атаки 

атака на Київ
атака на Київ
атака на Київ

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака дронів на Запоріжжя 26 лютого: пожежі у багатоповерхівках та ТЦ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (20826) обстріл (34320) Повітряні атаки на Київ (1014)
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Топ коментарі
+20
ЗСУ знешкодили ще 1 360 окупантів та 25 артсистеми ворога за добу
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26.02.2026 07:00 Відповісти
+12
Воєнний злочинець прутін-****** з подєльніками, затягують на своїй старечій шиї вірьовку!!!
Смерть ****** з орками!! Українці з московитами боролися і в концТаборах ГУЛАГУ!!! Переможемо, цю нечисть!
Слава Україні!!
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26.02.2026 07:16 Відповісти
+10
Українська нація непереможна ‼️
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26.02.2026 07:29 Відповісти
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ЗСУ знешкодили ще 1 360 окупантів та 25 артсистеми ворога за добу
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26.02.2026 07:00 Відповісти
погода була без туманів.
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26.02.2026 07:12 Відповісти
Так это ещё не потеплело и не вступили в бой боевые комары..
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26.02.2026 08:50 Відповісти
Воєнний злочинець прутін-****** з подєльніками, затягують на своїй старечій шиї вірьовку!!!
Смерть ****** з орками!! Українці з московитами боролися і в концТаборах ГУЛАГУ!!! Переможемо, цю нечисть!
Слава Україні!!
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26.02.2026 07:16 Відповісти
Who am I to disagree?
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26.02.2026 07:19 Відповісти
Yriii: disagree... why?
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26.02.2026 15:23 Відповісти
Українська нація непереможна ‼️
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26.02.2026 07:29 Відповісти
BBC

Близько 7 ранку у Києві знову оголосили тривогу через можливий пуск ракет із Брянської області Росії.

Після 7 ранку ще дронів атакували Вінницю, а керівниця області Наталя Заболотна написала про масовану атаку на регіон.
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26.02.2026 07:23 Відповісти
Була зафіксована ціль в Брянській області. Наразі в ППУ цілі не фіксуються. Можливо, впала на території брянщини
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26.02.2026 07:30 Відповісти
Героям слава!!
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26.02.2026 07:24 Відповісти
"Ворог атакував ...". "Героям слава!!"
Для вас ворог - це герої?
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26.02.2026 11:28 Відповісти
Для укр.нації герої це СОУ, які мужньо відбивають рашистську навалу!
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26.02.2026 15:25 Відповісти
Рашиський терор не припиняєтся ,кожну ніч ворог тероризує мирне населення майже 500 тисяч людей в Києві зимою без тепла. І майже жодної відповіді щоб рашисти відчули що це таке ,чому лднр з світлом і теплом хоч там велике угрупування рашиських військ і логістика ,ворог відчуває свою безкарність.
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26.02.2026 07:31 Відповісти
блєтгород відчув.
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26.02.2026 10:00 Відповісти
А казали стерненко і хвьодоров,що закриють небо над Україною...
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26.02.2026 07:48 Відповісти
Прям так і казали ?
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26.02.2026 08:57 Відповісти
 
 