Враг атаковал Киев в ночь на 26 февраля: последствия в трех районах
Ночью 26 февраля Россия атаковала Киев дронами и баллистическими ракетами. В центре города горит дом, зафиксированы попадания в частном секторе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили городской голова Виталий Кличко и начальник ОВА Тимур Ткаченко.
Отмечается, что последствия российского комбинированного удара зафиксированы в трех районах столицы:
- В Дарницком районе в результате падения обломков взрывной волной повреждены окна и двери в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома. Пожара нет. Пострадавших не обнаружено.
- В Голосеевском районе в результате падения обломков произошло возгорание гаражей. Пожар локализовали.
- В Печерском районе произошло возгорание в частном доме. Пожар ликвидировали.
"К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил Ткаченко.
Смерть ****** з орками!! Українці з московитами боролися і в концТаборах ГУЛАГУ!!! Переможемо, цю нечисть!
Слава Україні!!
Близько 7 ранку у Києві знову оголосили тривогу через можливий пуск ракет із Брянської області Росії.
Після 7 ранку ще дронів атакували Вінницю, а керівниця області Наталя Заболотна написала про масовану атаку на регіон.
Для вас ворог - це герої?