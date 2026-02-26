Враг атаковал Киев в ночь на 26 февраля: последствия в трех районах

Ночью 26 февраля Россия атаковала Киев дронами и баллистическими ракетами. В центре города горит дом, зафиксированы попадания в частном секторе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили городской голова Виталий Кличко и начальник ОВА Тимур Ткаченко.

Отмечается, что последствия российского комбинированного удара зафиксированы в трех районах столицы:

В Дарницком районе в результате падения обломков взрывной волной повреждены окна и двери в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома. Пожара нет. Пострадавших не обнаружено.

В Голосеевском районе в результате падения обломков произошло возгорание гаражей. Пожар локализовали.

В Печерском районе произошло возгорание в частном доме. Пожар ликвидировали.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил Ткаченко.

