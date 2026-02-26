РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9085 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Киева
8 765 20

Враг атаковал Киев в ночь на 26 февраля: последствия в трех районах

Взрывы в Киеве 26 февраля: последствия атаки РФ, где горят дома

Ночью 26 февраля Россия атаковала Киев дронами и баллистическими ракетами. В центре города горит дом, зафиксированы попадания в частном секторе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили городской голова Виталий Кличко и начальник ОВА Тимур Ткаченко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что последствия российского комбинированного удара зафиксированы в трех районах столицы:

  • В Дарницком районе в результате падения обломков взрывной волной повреждены окна и двери в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома. Пожара нет. Пострадавших не обнаружено.
  • В Голосеевском районе в результате падения обломков произошло возгорание гаражей. Пожар локализовали.
  • В Печерском районе произошло возгорание в частном доме. Пожар ликвидировали.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил Ткаченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака дронов на Запорожье 26 февраля: пожары в многоэтажках и ТЦ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (3330) обстрел (15075) Воздушные атаки на Киев (567)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
ЗСУ знешкодили ще 1 360 окупантів та 25 артсистеми ворога за добу
показать весь комментарий
26.02.2026 07:00 Ответить
+12
Воєнний злочинець прутін-****** з подєльніками, затягують на своїй старечій шиї вірьовку!!!
Смерть ****** з орками!! Українці з московитами боролися і в концТаборах ГУЛАГУ!!! Переможемо, цю нечисть!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
26.02.2026 07:16 Ответить
+10
Українська нація непереможна ‼️
показать весь комментарий
26.02.2026 07:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗСУ знешкодили ще 1 360 окупантів та 25 артсистеми ворога за добу
показать весь комментарий
26.02.2026 07:00 Ответить
погода була без туманів.
показать весь комментарий
26.02.2026 07:12 Ответить
Так это ещё не потеплело и не вступили в бой боевые комары..
показать весь комментарий
26.02.2026 08:50 Ответить
Воєнний злочинець прутін-****** з подєльніками, затягують на своїй старечій шиї вірьовку!!!
Смерть ****** з орками!! Українці з московитами боролися і в концТаборах ГУЛАГУ!!! Переможемо, цю нечисть!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
26.02.2026 07:16 Ответить
Who am I to disagree?
показать весь комментарий
26.02.2026 07:19 Ответить
Yriii: disagree... why?
показать весь комментарий
26.02.2026 15:23 Ответить
Українська нація непереможна ‼️
показать весь комментарий
26.02.2026 07:29 Ответить
BBC

Близько 7 ранку у Києві знову оголосили тривогу через можливий пуск ракет із Брянської області Росії.

Після 7 ранку ще дронів атакували Вінницю, а керівниця області Наталя Заболотна написала про масовану атаку на регіон.
показать весь комментарий
26.02.2026 07:23 Ответить
Була зафіксована ціль в Брянській області. Наразі в ППУ цілі не фіксуються. Можливо, впала на території брянщини
показать весь комментарий
26.02.2026 07:30 Ответить
Героям слава!!
показать весь комментарий
26.02.2026 07:24 Ответить
"Ворог атакував ...". "Героям слава!!"
Для вас ворог - це герої?
показать весь комментарий
26.02.2026 11:28 Ответить
Для укр.нації герої це СОУ, які мужньо відбивають рашистську навалу!
показать весь комментарий
26.02.2026 15:25 Ответить
Рашиський терор не припиняєтся ,кожну ніч ворог тероризує мирне населення майже 500 тисяч людей в Києві зимою без тепла. І майже жодної відповіді щоб рашисти відчули що це таке ,чому лднр з світлом і теплом хоч там велике угрупування рашиських військ і логістика ,ворог відчуває свою безкарність.
показать весь комментарий
26.02.2026 07:31 Ответить
блєтгород відчув.
показать весь комментарий
26.02.2026 10:00 Ответить
А казали стерненко і хвьодоров,що закриють небо над Україною...
показать весь комментарий
26.02.2026 07:48 Ответить
Прям так і казали ?
показать весь комментарий
26.02.2026 08:57 Ответить
Тобі б краще про свою маскву перейматись, ботику. Вже скоро.
показать весь комментарий
26.02.2026 09:36 Ответить
Вояка, бачу ти безпосередньо пишеш з чергування в МВГ?
показать весь комментарий
26.02.2026 15:00 Ответить
 
 