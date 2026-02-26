РУС
Атака дронов на Запорожье 26 февраля: пожары в многоэтажках и ТЦ. Девять пострадавших (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 26 февраля войска РФ нанесли 12 ударов по Запорожью. Семь человек получили ранения в результате российского обстрела.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

По данным ГСЧС Украины, российские войска попали как минимум в пять объектов в Запорожье.

 Так, в результате обстрела возникли пожары в многоэтажке и торговом центре. Кроме этого, повреждены частный и многоэтажные дома, еще один ТЦ.

Обновление

В результате атаки по Запорожью повреждены 19 многоквартирных домов, четыре дома частного сектора и нежилые здания.

Также в результате ударов исчезло теплоснабжение в более чем 500 домах в трех районах города.

"До 9 человек увеличилось количество пострадавших в результате российского удара сегодня ночью", - отметили в ГСЧС Украины.

Последствия вражеской атаки

Удар по Запорожью 26 февраля: горят квартиры, поврежден ТЦ
Україні потрібен залізний купол, як в Ізраїлі, щоб повністю закрити небо від ударів. Але ж зеленський це просто якийся нероба - чому повітряні удари продовжуються? Де дрони-перехоплювачі?
26.02.2026 07:08 Ответить
01.06.2022 19:28
Президент Володимир Зеленський обіцяє побудувати в Україні ******* й універсальну систему протиповітряної оборони, однак відмінну від «Залізного купола» в Ізраїлі.
"Авжеж, буде побудована ******* протиповітряна оборона, побудована навіть міцніше, ніж "Залізний купол", тому що країна Ізраїль - міцна, прекрасна, але маленька, їх система нам не підходить, бо в нас київський регіон, як уся Держава Ізраїль, а то й більше. Тому для нас дуже важливо побудувати ******* універсальну систему протиповітряної оборони. Будемо будувати", - відповів Володимир Зеленський на запитання, чи буде в Україні збудовано систему ППО за ізраїльським прикладом.
26.02.2026 08:19 Ответить
Сьогодні у нас було багато ударів дронами. Скільки ще це буде продовжуватися? Коли він там почне будувати. Поки нічого не будує, а ворог цим користається і руйнує.
26.02.2026 08:30 Ответить
Зеленський зайнятий будівництвом схем крадіжок та мародерства
26.02.2026 08:45 Ответить
Виконує завдання Оману.Його завдання шкодити державі,не перегинаючи палку,щоб мудрий наріт не прозрів і не повісив на каштані .Поки що все виходить у потужного пречудово.
26.02.2026 12:26 Ответить
 
 