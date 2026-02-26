Атака дронов на Запорожье 26 февраля: пожары в многоэтажках и ТЦ. Девять пострадавших (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 26 февраля войска РФ нанесли 12 ударов по Запорожью. Семь человек получили ранения в результате российского обстрела.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

По данным ГСЧС Украины, российские войска попали как минимум в пять объектов в Запорожье.

Так, в результате обстрела возникли пожары в многоэтажке и торговом центре. Кроме этого, повреждены частный и многоэтажные дома, еще один ТЦ.

Обновление

В результате атаки по Запорожью повреждены 19 многоквартирных домов, четыре дома частного сектора и нежилые здания.

Также в результате ударов исчезло теплоснабжение в более чем 500 домах в трех районах города.

"До 9 человек увеличилось количество пострадавших в результате российского удара сегодня ночью", - отметили в ГСЧС Украины.

Последствия вражеской атаки























