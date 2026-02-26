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Новини Обстріли Запоріжжя
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Атака дронів на Запоріжжя 26 лютого: пожежі у багатоповерхівках та ТЦ. Дев’ятеро постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж

Вночі 26 лютого  війська РФ завдали 12 ударів по Запоріжжю. Семеро людей дістали поранень внаслідок російського обстрілу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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За даними ДСНС України, російські війська влучили у щонайменше п'ять об'єктів у Запоріжжі.

 Так, внаслідок обстрілу виникли пожежі у багатоповерхівці та торговельному центрі. Окрім цього пошкоджені приватний та багатоповерхові будинки, ще один ТЦ.

Оновлення 

Внаслідок атаки по Запоріжжю пошкоджено 19 багатоквартирних будинків, чотири будинки приватного сектору та нежитлові будівлі.

Також в результаті ударів зникло теплопостачання в більше ніж 500 будинках в трьох районах міста.

" До 9 людей збільшилася кількість постраждалих внаслідок російського удару сьогодні вночі", - зазначили у ДСНС України

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Наслідки ворожої атаки

Удар по Запоріжжю 26 лютого: горять квартири, пошкоджено ТЦ
Удар по Запоріжжю 26 лютого: горять квартири, пошкоджено ТЦ
Удар по Запоріжжю 26 лютого: горять квартири, пошкоджено ТЦ
Удар по Запоріжжю 26 лютого: горять квартири, пошкоджено ТЦ
Удар по Запоріжжю 26 лютого: горять квартири, пошкоджено ТЦ
Удар по Запоріжжю 26 лютого: горять квартири, пошкоджено ТЦ
Удар по Запоріжжю 26 лютого: горять квартири, пошкоджено ТЦ
Удар по Запоріжжю 26 лютого: горять квартири, пошкоджено ТЦ
Удар по Запоріжжю 26 лютого: горять квартири, пошкоджено ТЦ
Удар по Запоріжжю 26 лютого: горять квартири, пошкоджено ТЦ
Удар по Запоріжжю 26 лютого: горять квартири, пошкоджено ТЦ
Удар по Запоріжжю 26 лютого: горять квартири, пошкоджено ТЦ

Автор: 

Запоріжжя (2569) обстріл (34320) Запорізька область (4935) Запорізький район (592)
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Україні потрібен залізний купол, як в Ізраїлі, щоб повністю закрити небо від ударів. Але ж зеленський це просто якийся нероба - чому повітряні удари продовжуються? Де дрони-перехоплювачі?
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26.02.2026 07:08 Відповісти
01.06.2022 19:28
Президент Володимир Зеленський обіцяє побудувати в Україні ******* й універсальну систему протиповітряної оборони, однак відмінну від «Залізного купола» в Ізраїлі.
"Авжеж, буде побудована ******* протиповітряна оборона, побудована навіть міцніше, ніж "Залізний купол", тому що країна Ізраїль - міцна, прекрасна, але маленька, їх система нам не підходить, бо в нас київський регіон, як уся Держава Ізраїль, а то й більше. Тому для нас дуже важливо побудувати ******* універсальну систему протиповітряної оборони. Будемо будувати", - відповів Володимир Зеленський на запитання, чи буде в Україні збудовано систему ППО за ізраїльським прикладом.
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26.02.2026 08:19 Відповісти
Сьогодні у нас було багато ударів дронами. Скільки ще це буде продовжуватися? Коли він там почне будувати. Поки нічого не будує, а ворог цим користається і руйнує.
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26.02.2026 08:30 Відповісти
Зеленський зайнятий будівництвом схем крадіжок та мародерства
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26.02.2026 08:45 Відповісти
Виконує завдання Оману.Його завдання шкодити державі,не перегинаючи палку,щоб мудрий наріт не прозрів і не повісив на каштані .Поки що все виходить у потужного пречудово.
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26.02.2026 12:26 Відповісти
 
 