Атака дронів на Запоріжжя 26 лютого: пожежі у багатоповерхівках та ТЦ. Дев’ятеро постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж

Вночі 26 лютого війська РФ завдали 12 ударів по Запоріжжю. Семеро людей дістали поранень внаслідок російського обстрілу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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За даними ДСНС України, російські війська влучили у щонайменше п'ять об'єктів у Запоріжжі.

Так, внаслідок обстрілу виникли пожежі у багатоповерхівці та торговельному центрі. Окрім цього пошкоджені приватний та багатоповерхові будинки, ще один ТЦ.

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Внаслідок атаки по Запоріжжю пошкоджено 19 багатоквартирних будинків, чотири будинки приватного сектору та нежитлові будівлі.

Також в результаті ударів зникло теплопостачання в більше ніж 500 будинках в трьох районах міста.

" До 9 людей збільшилася кількість постраждалих внаслідок російського удару сьогодні вночі", - зазначили у ДСНС України

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Наслідки ворожої атаки























