У Кривому Розі "шахед" влучив у п’ятиповерхівку: є постраждалі (оновлено)

Нічна атака на Кривий Ріг 26 лютого: ворожий дрон поцілив у житловий будинок. Пошкоджено конструкції, вибито вікна. На місці розгортають штаб допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

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За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Вона дістала легкі ушкодження.

У будівлі зафіксовані пошкодження конструктивних елементів та значна кількість вибитих вікон.

На місці розгортають штаб допомоги для мешканців. Найближчим часом до будинку доставлять необхідні будівельні матеріали для першочергових робіт.

Постраждалі

За інформацією начальника ОВА Олександра Ганжи, внаслідок російської атаки дістав поранення 89-річний чоловік. Медики надають йому усю необхідну допомогу.

Також по допомогу медиків звернулася й 82-річна жінка.

Оновлення

Згодом Вілкул повідомив, внаслідок російської атаки пошкоджено близько 10 житлових будинків, в одній п'ятиповерхівці пробитий дах. Також постраждали дитячий садок, пожежна частина, адміністративні будівлі. Горів автомобіль, ще одне авто пошкоджено.

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