Російські дрони атакували житловий сектор у Новоархангельській громаді Кіровоградщини: є постраждалий
Внаслідок нічного удару БпЛА в Новоархангельській громаді Кіровоградської області травмовано людину та пошкоджено 5 приватних будинків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Андрій Райкович.
"Внаслідок ворожої дронової атаки в Новоархангельській громаді травмовано людину. Всю необхідну медичну допомогу оперативно надано в медичному закладі.
Також пошкоджено дахи п’яти приватних житлових будинків.
Комісія зафіксує наслідки руйнувань та визначить обсяги необхідної допомоги людям.
Відповідні служби обстежують територію", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар26.02.2026 08:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Asko Poom
показати весь коментар26.02.2026 09:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Дужан Міхал
показати весь коментар26.02.2026 12:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль