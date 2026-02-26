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Новини Обстріли Кіровоградщини
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Російські дрони атакували житловий сектор у Новоархангельській громаді Кіровоградщини: є постраждалий

Шахеди атакували Кіровоградщину

Внаслідок нічного удару БпЛА в Новоархангельській громаді Кіровоградської області травмовано людину та пошкоджено 5 приватних будинків. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Андрій Райкович.

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"Внаслідок ворожої дронової атаки в Новоархангельській громаді травмовано людину. Всю необхідну медичну допомогу оперативно надано в медичному закладі.

Також пошкоджено дахи п’яти приватних житлових будинків.
Комісія зафіксує наслідки руйнувань та визначить обсяги необхідної допомоги людям.

Відповідні служби обстежують територію", - йдеться в повідомленні.

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обстріл (34320) Кіровоградська область (667)
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Московіти прокляті!! Казиться перед своєю смертю!
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26.02.2026 08:15 Відповісти
Пі..ри шоб ви згоріли!
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26.02.2026 09:37 Відповісти
Забите селище яке вже навіть не райцентр. Що там за цілі? Хлібопікарня з реммайстернею для сільгосптехніки? Чи готель із ,,зручностями,, на вулиці?
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26.02.2026 12:59 Відповісти
 
 