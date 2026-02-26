РФ випустила 420 дронів та 39 ракет. Сили ППО ліквідувати 406 ворожих цілей, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 26 лютого російські загарбники атакували Україну 2 протикорабельними ракетами "Циркон", 11 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, 24 крилатими ракетами Х-101, 2 керованими авіаційними ракетами Х-69, а також 420 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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За інформацією військових, росіяни запустили ракети "Циркон" з тимчасово окупованого Криму, балістичні ракети з території Брянської та Ростовської областей. Крилатими ракетами ворог атакував з Волгоградської області.

Пуски ударних безпілотників зафіксовані:

Міллерово;

Курськ;

Брянськ;

Орел;

Шаталово;

Приморсько-Ахтарськ;

Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Результат роботи ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 2 протикорабельні ракети Циркон, 4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400, 24 крилаті ракети Х-101, 2 керовані авіаційні ракети Х-69 та 374 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 46 ударних БпЛА на 32 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 15 локаціях.

Інформація щодо кількох ворожих ракет уточнюється.

У Повітряних силах наголосили, що ворожа атака триває.

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Масований обстріл 26 лютого

26 лютого Росія здійснила чергову комбіновану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники та ракети різних типів. Під ударом опинилися житлові квартали і промислові підприємства в кількох регіонах.

Запоріжжя. Місто зазнало атаки дронів. Постраждали девʼятеро людей. Пошкоджено житлові багатоповерхівки та торгові центри, виникли пожежі.

Харківщина. Регіон був під атакою російських дронів та ракет. Влучання зафіксовано в кількох районах Харкова та в селі Рай-Оленівка Харківського району. За попередніми даними, постраждали 14 людей, серед них дитина. Руйнувань зазнали багатоквартирні та приватні оселі.

Полтавщина. Зафіксовані влучання по промислових об’єктах та приватному сектору в місті Полтава й області. Пошкоджено виробниче обладнання, житловий будинок і лінії електропередач.

Одещина. Внаслідок атаки ворога зазнав пошкоджень об’єкт енергетики.

Київ. У кількох районах столиці внаслідок атаки сталися пожежі, є руйнування. У Печерському районі горів двоповерховий житловий будинок, у Дарницькому — вибуховою хвилею пошкоджено вікна та двері в багатоповерхівці.

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