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Новини Масований комбінований удар
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РФ випустила 420 дронів та 39 ракет. Сили ППО ліквідувати 406 ворожих цілей, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Повітряні сили ЗСУ відбивають напад дронів та балістики на Київ

У ніч проти 26 лютого російські загарбники атакували Україну 2 протикорабельними ракетами "Циркон", 11  балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, 24 крилатими ракетами Х-101, 2 керованими авіаційними ракетами Х-69, а також 420 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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За інформацією військових, росіяни запустили ракети "Циркон" з тимчасово окупованого Криму, балістичні ракети з території  Брянської та Ростовської областей. Крилатими ракетами ворог атакував з Волгоградської області.

Пуски ударних безпілотників зафіксовані:

  • Міллерово;
  • Курськ;
  • Брянськ;
  • Орел;
  • Шаталово;
  • Приморсько-Ахтарськ;
  • Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Результат роботи ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 2 протикорабельні ракети Циркон, 4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400, 24 крилаті ракети Х-101, 2 керовані авіаційні ракети Х-69 та 374 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Як відпрацювала ППО 26 лютого

Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 46 ударних БпЛА на 32 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 15 локаціях.

Інформація щодо кількох ворожих ракет уточнюється.

У Повітряних силах наголосили, що ворожа атака триває.

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Масований обстріл 26 лютого

26 лютого Росія здійснила чергову комбіновану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники та ракети різних типів. Під ударом опинилися житлові квартали і промислові підприємства в кількох регіонах.

  • Запоріжжя. Місто зазнало атаки дронів. Постраждали девʼятеро людей. Пошкоджено житлові багатоповерхівки та торгові центри, виникли пожежі.
  • Харківщина. Регіон був під атакою російських дронів та ракет. Влучання зафіксовано в кількох районах Харкова та в селі Рай-Оленівка Харківського району. За попередніми даними, постраждали 14 людей, серед них дитина. Руйнувань зазнали багатоквартирні та приватні оселі.
  • Полтавщина. Зафіксовані влучання по промислових об’єктах та приватному сектору в місті Полтава й області. Пошкоджено виробниче обладнання, житловий будинок і лінії електропередач.
  • Одещина. Внаслідок атаки ворога зазнав пошкоджень об’єкт енергетики.
  • Київ. У кількох районах столиці внаслідок атаки сталися пожежі, є руйнування. У Печерському районі горів двоповерховий житловий будинок, у Дарницькому — вибуховою хвилею пошкоджено вікна та двері в багатоповерхівці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські дрони атакували житловий сектор у Новоархангельській громаді Кіровоградщини: є постраждалий

Автор: 

безпілотник БпЛА (5924) крилаті ракети (1122) обстріл (34320) Повітряні сили (3447) балістичні ракети (601)
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Топ коментарі
+10
Цікаво прочитати статистику наших Збройних Сил України і подякувати їм за відбиття атаки, а не хрипластого, який проспав в бункері разом зі своїм sцикливим оточенням, а наші ракети закатав до 2022 року під асфальт. Сьогодні тягне ковдру на себе, ніби він разом із бійцями ЗСУ відбивав ці ракети і дрони.
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26.02.2026 10:44 Відповісти
+6
Треба мститися ударами по населеним пунктам, звідки все це запускається: Міллерово;Курськ;Брянськ;Орел;Шаталово;Приморсько-Ахтарськ;Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Куди попадуть - там і місця запуску! Щоб все палало!
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26.02.2026 10:44 Відповісти
+2
⚡️ППО працює ефективніше. Було збито абсолютно всі (!) крилаті та протикорабельні ракети цієї ночі - радник Міністра оборони Стерненко відмічає, що вже почалися системні зміни в роботі протиповітряної оборони.
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26.02.2026 10:56 Відповісти
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Судячи з цього звіту, ППО здолали тільки балістика і БПЛА.
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26.02.2026 10:38 Відповісти
Треба мститися ударами по населеним пунктам, звідки все це запускається: Міллерово;Курськ;Брянськ;Орел;Шаталово;Приморсько-Ахтарськ;Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Куди попадуть - там і місця запуску! Щоб все палало!
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26.02.2026 10:44 Відповісти
Є купа військових цілей, які можна підпалити, але нічим.
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26.02.2026 10:48 Відповісти
Цікаво прочитати статистику наших Збройних Сил України і подякувати їм за відбиття атаки, а не хрипластого, який проспав в бункері разом зі своїм sцикливим оточенням, а наші ракети закатав до 2022 року під асфальт. Сьогодні тягне ковдру на себе, ніби він разом із бійцями ЗСУ відбивав ці ракети і дрони.
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26.02.2026 10:44 Відповісти
Він може відбивати тільки шашликами і шаурмою і то не факт.
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26.02.2026 12:53 Відповісти
интересно что там по 3м х22,удачно в брянск нар.респудлике приземлились?)
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26.02.2026 10:46 Відповісти
крилаті ракети буди збиті всі ,балістику половина 4 іскандера
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26.02.2026 10:51 Відповісти
Цирконів теж всі 2
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26.02.2026 10:52 Відповісти
⚡️ППО працює ефективніше. Було збито абсолютно всі (!) крилаті та протикорабельні ракети цієї ночі - радник Міністра оборони Стерненко відмічає, що вже почалися системні зміни в роботі протиповітряної оборони.
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26.02.2026 10:56 Відповісти
Так. Апсолютно всі. Окрім 7 балістичних ракет. І 56 безпілотників.
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26.02.2026 12:01 Відповісти
Невже Стерненко пожинає "лаври" "Люсі"? Святе місце не повинно пустим бути.
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26.02.2026 12:58 Відповісти
Зе ви#лядок вже зробив три тисячі ракет, зараз як вдарить щоб відразу одним махом рашистам хана..... чи знову "потужним" відосіком відповість?
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26.02.2026 11:31 Відповісти
Вдарить, хіба що язиком по дупі, цей вид озброєння його фішка.
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26.02.2026 13:00 Відповісти
Такою кількістю ракет та дронів ***** обстрілює вже майже 2 рази на тиждень.Коли ж ЗЕленський,наш професійний статист, скаже що ми по кількості не уступаємо скотам з боліт?.
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26.02.2026 12:10 Відповісти
Откуда они берут столько ракет? Китай продаёт?
Раньше перерыв по обстрелу был около 10 дней, а с февраля стало по 5.
А конкретно этот обстрел уже вообще спустя 4 дня произошёл .
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26.02.2026 15:03 Відповісти
А що у кацапів - тихо, і вони сплять спокійно кожну ніч?
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27.02.2026 06:35 Відповісти
 
 