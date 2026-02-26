На Вінниччині внаслідок удару російських БпЛА пошкоджено 20 житлових будинків: вибиті вікна, лопнули стіни. ФОТОрепортаж

Зранку 26 лютого Вінницька область опинилася під масованою повітряною атакою ворога. Росіяни атакували регіон безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила начальниця ОВА Наталя Заболотна.

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"Близько 20 житлових будинків на Вінниччині постраждало внаслідок ворожого обстрілу

Вибиті вікна та двері, пошкоджені дахи. У деяких приміщеннях лопнули стіни", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російської атаки постраждала жінка. Заболотна наголосила, що їй вже надається необхідна допомога.

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Наслідки ворожої атаки











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