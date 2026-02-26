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На Вінниччині внаслідок удару російських БпЛА пошкоджено 20 житлових будинків: вибиті вікна, лопнули стіни. ФОТОрепортаж
Зранку 26 лютого Вінницька область опинилася під масованою повітряною атакою ворога. Росіяни атакували регіон безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила начальниця ОВА Наталя Заболотна.
"Близько 20 житлових будинків на Вінниччині постраждало внаслідок ворожого обстрілу
Вибиті вікна та двері, пошкоджені дахи. У деяких приміщеннях лопнули стіни", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок російської атаки постраждала жінка. Заболотна наголосила, що їй вже надається необхідна допомога.
Наслідки ворожої атаки
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