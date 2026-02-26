РФ атакувала об’єкт енергетики на півдні Одещини
Російські загарбники вкотре атакували енергетику в Одеській області.
Про це повідомив глава ОВА Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Внаслідок атаки зазнав пошкоджень об’єкт енергетики на півдні регіону. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Всі відповідні служби розпочали роботу над ліквідацією наслідків удару", - зазначив він.
Обстріл 26 лютого 2026 року
- Вночі РФ атакувала Харківську область, 14 осіб постраждали, зокрема дитина.
- Окупанти вдарили по Запоріжжю, внаслідок чого поранено 7 осіб.
- У Кривому Розі "шахед" влучив у п'ятиповерхівку.
- У Києві фіксують наслідки ударів у трьох районах столиці.
- На Кіровоградщині російські дрони атакували житловий сектор.
- На Полтавщині пошкоджено об’єкти промислового підприємства.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль