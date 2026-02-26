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Новини Удари по енергетиці
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РФ атакувала об’єкт енергетики на півдні Одещини

РФ знову вдарила по енергтиці на Одещині

Російські загарбники вкотре атакували енергетику в Одеській області.

Про це повідомив глава ОВА Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Внаслідок атаки зазнав пошкоджень об’єкт енергетики на півдні регіону. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Всі відповідні служби розпочали роботу над ліквідацією наслідків удару", - зазначив він.

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обстріл (34320) Одеська область (4092) енергетика (3829)
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