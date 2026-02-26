РФ атаковала объект энергетики на юге Одесской области

Российские захватчики в очередной раз атаковали энергетику в Одесской области.

Об этом сообщил глава ОВА Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"В результате атаки поврежден объект энергетики на юге региона. По предварительной информации, пострадавших нет.

Все соответствующие службы приступили к ликвидации последствий удара", - отметил он.

Обстрел 26 февраля 2026 года

