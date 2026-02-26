РФ атаковала объект энергетики на юге Одесской области
Российские захватчики в очередной раз атаковали энергетику в Одесской области.
Об этом сообщил глава ОВА Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
"В результате атаки поврежден объект энергетики на юге региона. По предварительной информации, пострадавших нет.
Все соответствующие службы приступили к ликвидации последствий удара", - отметил он.
Обстрел 26 февраля 2026 года
- Ночью РФ атаковала Харьковскую область, 14 человек пострадали, в том числе ребенок.
- Оккупанты нанесли удар по Запорожью, в результате чего ранены 7 человек.
- В Кривом Роге "шахед" попал в пятиэтажку.
- В Киеве фиксируют последствия ударов в трех районах столицы.
- В Кировоградской области российские дроны атаковали жилой сектор.
- В Полтавской области повреждены объекты промышленного предприятия.
