РФ атаковала объект энергетики на юге Одесской области

РФ снова ударила по энергетике в Одесской области

Российские захватчики в очередной раз атаковали энергетику в Одесской области.

Об этом сообщил глава ОВА Кипер

Что известно

"В результате атаки поврежден объект энергетики на юге региона. По предварительной информации, пострадавших нет.

Все соответствующие службы приступили к ликвидации последствий удара", - отметил он.

Обстрел 26 февраля 2026 года

