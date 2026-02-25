Европарламентарии обсудили поддержку украинской ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с депутатами Европейского парламента, входящими в межфракционное объединение United for Ukraine (U4U).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном веб-портале главы государства.
В переговорах приняли участие европарламентарии из следующих стран:
-
Австрия
-
Дания
-
Эстония
-
Исландия
-
Испания
-
Италия
-
Латвия
-
Литва
-
Германия
-
Польша
-
Румыния
-
Словакия
-
Венгрия
-
Финляндия
-
Франция
-
Хорватия
-
Чехия
-
Швеция
Зеленский проинформировал участников встречи о ключевых потребностях Украины. Среди приоритетов он назвал усиление противовоздушной обороныи поддержку оборонного производства.
"Президент предложил каждому партнеру направить не менее 10% средств финансового инструмента SAFE на развитие совместного производства с Украиной, чтобы украинские предприятия могли открывать производственные линии в европейских странах", - говорится в сообщении.
Акцент на ПВО и совместном производстве
Глава государства подчеркнул необходимость масштабирования программы PURL и активного использования механизма SAFE. По его словам, это позволит не только укрепить украинскую обороноспособность, но и углубить промышленную кооперацию с государствами ЕС.
Отдельное внимание было уделено поддержке противовоздушной обороны как одному из главных элементов безопасности страны.
Восстановление энергетики и финансовая поддержка
Президент также подчеркнул, что Украина уже нуждается в восстановлении и модернизации энергетической системы после сложного зимнего периода. В этом направлении достигнуты договоренности с Европейской комиссией о дальнейшей координации действий.
Кроме того, Украина рассчитывает на сохранение единства Европы в вопросе кредитной поддержки в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы и на более активную роль ЕС в переговорном процессе по завершению войны.
Напомним, в среду, 25 февраля, Зеленский провел разговор с американским лидером Дональдом Трампом. На звонке также присутствовали спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
