Европарламентарии обсудили поддержку украинской ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с депутатами Европейского парламента, входящими в межфракционное объединение United for Ukraine (U4U).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном веб-портале главы государства.

В переговорах приняли участие европарламентарии из следующих стран:

Австрия

Дания

Эстония

Исландия

Испания

Италия

Латвия

Литва

Германия

Польша

Румыния

Словакия

Венгрия

Финляндия

Франция

Хорватия

Чехия

Швеция

Зеленский проинформировал участников встречи о ключевых потребностях Украины. Среди приоритетов он назвал усиление противовоздушной обороныи поддержку оборонного производства.

"Президент предложил каждому партнеру направить не менее 10% средств финансового инструмента SAFE на развитие совместного производства с Украиной, чтобы украинские предприятия могли открывать производственные линии в европейских странах", - говорится в сообщении.

Акцент на ПВО и совместном производстве

Глава государства подчеркнул необходимость масштабирования программы PURL и активного использования механизма SAFE. По его словам, это позволит не только укрепить украинскую обороноспособность, но и углубить промышленную кооперацию с государствами ЕС.

Отдельное внимание было уделено поддержке противовоздушной обороны как одному из главных элементов безопасности страны.

Восстановление энергетики и финансовая поддержка

Президент также подчеркнул, что Украина уже нуждается в восстановлении и модернизации энергетической системы после сложного зимнего периода. В этом направлении достигнуты договоренности с Европейской комиссией о дальнейшей координации действий.

Кроме того, Украина рассчитывает на сохранение единства Европы в вопросе кредитной поддержки в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы и на более активную роль ЕС в переговорном процессе по завершению войны.

Напомним, в среду, 25 февраля, Зеленский провел разговор с американским лидером Дональдом Трампом. На звонке также присутствовали спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

