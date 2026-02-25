Європарламентарі обговорили підтримку української ППО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із депутатами Європейського парламенту, які входять до міжфракційного об’єднання United for Ukraine (U4U).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному вебпорталі глави держави.

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У переговорах взяли участь європарламентарії з таких країн:

Австрія

Данія

Естонія

Ісландія

Іспанія

Італія

Латвія

Литва

Німеччина

Польща

Румунія

Словаччина

Угорщина

Фінляндія

Франція

Хорватія

Чехія

Швеція

Зеленський поінформував учасників зустрічі про ключові потреби України. Серед пріоритетів він назвав посилення протиповітряної оборони та підтримку оборонного виробництва.

"Президент запропонував кожному партнеру спрямувати щонайменше 10% коштів фінансового інструменту SAFE на розвиток спільного виробництва з Україною, щоб українські підприємства могли відкривати виробничі лінії в європейських країнах",-йдеться у повідомленні.

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Акцент на ППО та спільному виробництві

Глава держави наголосив на необхідності масштабування програми PURL та активного використання механізму SAFE. За його словами, це дозволить не лише зміцнити українську обороноздатність, а й поглибити промислову кооперацію з державами ЄС.

Окрему увагу було приділено підтримці протиповітряної оборони як одному з головних елементів безпеки країни.

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Відновлення енергетики та фінансова підтримка

Президент також підкреслив, що Україна вже потребує відновлення та модернізації енергетичної системи після складного зимового періоду. У цьому напрямі досягнуто домовленостей із Європейською комісією щодо подальшої координації дій.

Крім того, Україна розраховує на збереження єдності Європи в питанні кредитної підтримки обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки та на більш активну роль ЄС у переговорному процесі щодо завершення війни.

Нагадаємо, у середу, 25 лютого Зеленський провів розмову з американським лідером Дональдом Трампом. На дзвінку також були присутні спецпредставники Трампа Стів Уіткофф та Джаред Кушнер.

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