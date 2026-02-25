Зеленський анонсував стратегію енергозахисту до 1 березня
В Україні до 1 березня планують підготувати стратегію відбудови та захисту енергетики на зиму 2027 року за участю Європейського Союзу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому відеозверненні президента Володимира Зеленського.
Глава держави повідомив, що питання енергетичної безпеки обговорювалося під час зустрічі з керівництвом ЄС. Зокрема, йшлося про співпрацю з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Антоніу Коштою.
За словами президента, Євросоюз братиме активну участь у відновленні енергетичної інфраструктури та посиленні її захисту.
"Детально ми говорили про це, і відповідну стратегію відбудови й захисту на наступну зиму вже готують урядовці. Завдання – до 1 березня представити деталі, і стратегія буде затверджена на загальнодержавному рівні. Щоб для кожної громади, для кожного регіону були зрозумілі пріоритети", – наголосив Зеленський.
Президент також подякував партнерам за підтримку та зазначив, що Європейський Союз допоможе у реалізації майбутніх рішень.
План підготовки до зими 2027 року
Стратегія має визначити конкретні кроки для відновлення пошкоджених об’єктів енергетики та зміцнення їхнього захисту. Документ охоплюватиме як технічні рішення, так і фінансові механізми підтримки.
Очікується, що після підготовки уряд представить деталі плану, а його положення будуть затверджені на державному рівні.
Роль Євросоюзу у відновленні енергетики
ЄС долучиться до процесу модернізації енергетичної інфраструктури та координації міжнародної допомоги. Співпраця передбачає як інвестиції у відбудову, так і підтримку програм захисту критичних об’єктів.
Українська влада наголошує, що чітка стратегія дозволить громадам і регіонам завчасно підготуватися до опалювального сезону 2027 року.
- До слова, ЄС запускає платформу для підтримки регіонів, які межують із Росією, Білоруссю та Україною.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на кореспондента Axios Барака Равида в https://x.com/BarakRavid/status/2026721838294872182 соцмережі X, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org
"Президент Трамп проводить телефонну розмову з президентом України Зеленським", - написав Равід, посилаючись на неназване джерело.
Більш докладних деталей про дзвінок поки немає.
Радник голови української держави Дмитро Литвин у коментарі журналістам заявив, що розмова тривала близько 30 хвилин.