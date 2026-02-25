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Новини Підтримка енергетики України
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Зеленський анонсував стратегію енергозахисту до 1 березня

ЄС допоможе модернізувати українську енергетику

В Україні до 1 березня планують підготувати стратегію відбудови та захисту енергетики на зиму 2027 року за участю Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому відеозверненні президента Володимира Зеленського.

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Глава держави повідомив, що питання енергетичної безпеки обговорювалося під час зустрічі з керівництвом ЄС. Зокрема, йшлося про співпрацю з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

За словами президента, Євросоюз братиме активну участь у відновленні енергетичної інфраструктури та посиленні її захисту.

"Детально ми говорили про це, і відповідну стратегію відбудови й захисту на наступну зиму вже готують урядовці. Завдання – до 1 березня представити деталі, і стратегія буде затверджена на загальнодержавному рівні. Щоб для кожної громади, для кожного регіону були зрозумілі пріоритети", – наголосив Зеленський.

Президент також подякував партнерам за підтримку та зазначив, що Європейський Союз допоможе у реалізації майбутніх рішень.

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План підготовки до зими 2027 року

Стратегія має визначити конкретні кроки для відновлення пошкоджених об’єктів енергетики та зміцнення їхнього захисту. Документ охоплюватиме як технічні рішення, так і фінансові механізми підтримки.

Очікується, що після підготовки уряд представить деталі плану, а його положення будуть затверджені на державному рівні.

Роль Євросоюзу у відновленні енергетики

ЄС долучиться до процесу модернізації енергетичної інфраструктури та координації міжнародної допомоги. Співпраця передбачає як інвестиції у відбудову, так і підтримку програм захисту критичних об’єктів.

Українська влада наголошує, що чітка стратегія дозволить громадам і регіонам завчасно підготуватися до опалювального сезону 2027 року.

  • До слова, ЄС запускає платформу для підтримки регіонів, які межують із Росією, Білоруссю та Україною.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27909) енергетика (3829) Євросоюз (15175)
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Топ коментарі
+23
На нари мудака безтолкового! Чмо все розікрало, ***** все розбомбило, а тепер чмо обкурене придумало "стратегію" подальшого розкрадання.
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25.02.2026 20:59 Відповісти
+10
Згадалось...

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25.02.2026 21:05 Відповісти
+8
Це які рівні захисту вже будуть втілюватися?
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25.02.2026 20:59 Відповісти
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На нари мудака безтолкового! Чмо все розікрало, ***** все розбомбило, а тепер чмо обкурене придумало "стратегію" подальшого розкрадання.
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25.02.2026 20:59 Відповісти
Це які рівні захисту вже будуть втілюватися?
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25.02.2026 20:59 Відповісти
нннадцяті, зуб даю!
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25.02.2026 23:50 Відповісти
Тобто закінчення війни зимою 2027 року не розглядається потужними миролюбними планувальниками?
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25.02.2026 21:03 Відповісти
Мабуть до останнього українця
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25.02.2026 21:26 Відповісти
Згадалось...

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25.02.2026 21:05 Відповісти
Вчергове дружбани Гундосого гроші розкрадуть...
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25.02.2026 21:07 Відповісти
Стратегия это хорошо. Света все равно нет 15 часов в сутки.
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25.02.2026 21:07 Відповісти
но стратегия то есть!
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25.02.2026 21:12 Відповісти
Так це ж стратегія на зиму 27 року. А тут би ще якось літо, осінь пережити...
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25.02.2026 21:50 Відповісти
Як вкрасти ще...
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25.02.2026 21:12 Відповісти
Млть, точно вночі буде обстріл! "всаднік апокаліпсіса"...
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25.02.2026 21:13 Відповісти
"двушку" на маскву не забудь -ТЕ! сРатеги х..ві
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25.02.2026 21:17 Відповісти
Цю стратегію мабуть Міндіч з Цукерманом розробили?
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25.02.2026 21:21 Відповісти
І наєм з міловановим.
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25.02.2026 23:51 Відповісти
Наєм - чесна людина на відміну від тебе.
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26.02.2026 00:21 Відповісти
Зате двушки не забувають відправляти!
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25.02.2026 21:28 Відповісти
Тре міндіча вернути ... Як же без нього "укріплювати"?
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25.02.2026 21:29 Відповісти
https://uainfo.org/blognews/1772047087-zelenskiy-i-tramp-proveli-rozmovu.html Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зідзвонилися сьогодні, 25 лютого.

Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на кореспондента Axios Барака Равида в https://x.com/BarakRavid/status/2026721838294872182 соцмережі X, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org

"Президент Трамп проводить телефонну розмову з президентом України Зеленським", - написав Равід, посилаючись на неназване джерело.

Більш докладних деталей про дзвінок поки немає.

Радник голови української держави Дмитро Литвин у коментарі журналістам заявив, що розмова тривала близько 30 хвилин.
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25.02.2026 21:33 Відповісти
Анонсує тий анонсує реалізацію нуль
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25.02.2026 21:40 Відповісти
Красти вже готуються заздалегідь...? І планують прикриватися європейськими колегами...
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25.02.2026 21:47 Відповісти
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25.02.2026 22:29 Відповісти
Що, на цей раз вже не мегават обіцяє Найвеличніший Лідор світу, в два? Оце так дає. Та ще розробляє процвітання. Тепер заживемо. Не те що з тим ''баригою". Як добре, що у 2019 році вибрали такого турботливого і розумного президента, бо могли із 39 кандидатів вибрати і дурачка, або делітанта.
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26.02.2026 03:24 Відповісти
 
 