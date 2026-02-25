Зеленський анонсував стратегію енергозахисту до 1 березня

В Україні до 1 березня планують підготувати стратегію відбудови та захисту енергетики на зиму 2027 року за участю Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому відеозверненні президента Володимира Зеленського.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Глава держави повідомив, що питання енергетичної безпеки обговорювалося під час зустрічі з керівництвом ЄС. Зокрема, йшлося про співпрацю з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

За словами президента, Євросоюз братиме активну участь у відновленні енергетичної інфраструктури та посиленні її захисту.

"Детально ми говорили про це, і відповідну стратегію відбудови й захисту на наступну зиму вже готують урядовці. Завдання – до 1 березня представити деталі, і стратегія буде затверджена на загальнодержавному рівні. Щоб для кожної громади, для кожного регіону були зрозумілі пріоритети", – наголосив Зеленський.

Президент також подякував партнерам за підтримку та зазначив, що Європейський Союз допоможе у реалізації майбутніх рішень.

Також читайте: "Укренерго" до кінця року оновить захист магістральних електроліній

План підготовки до зими 2027 року

Стратегія має визначити конкретні кроки для відновлення пошкоджених об’єктів енергетики та зміцнення їхнього захисту. Документ охоплюватиме як технічні рішення, так і фінансові механізми підтримки.

Очікується, що після підготовки уряд представить деталі плану, а його положення будуть затверджені на державному рівні.

Роль Євросоюзу у відновленні енергетики

ЄС долучиться до процесу модернізації енергетичної інфраструктури та координації міжнародної допомоги. Співпраця передбачає як інвестиції у відбудову, так і підтримку програм захисту критичних об’єктів.

Українська влада наголошує, що чітка стратегія дозволить громадам і регіонам завчасно підготуватися до опалювального сезону 2027 року.

До слова, ЄС запускає платформу для підтримки регіонів, які межують із Росією, Білоруссю та Україною.

Також читайте: Відключення світла: Київ повернеться до класичних графіків не раніше квітня, – Yasno