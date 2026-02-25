"Укренерго" до кінця року оновить захист магістральних електроліній

"Укренерго", Державний секретаріат із економічних питань уряду Швейцарії (SECO) та компанія Hitachi Energy (Швейцарія) підписали меморандум щодо реалізації проєкту "Захисні пристрої для реконструкції та розвитку української високовольтної мережі передачі електроенергії НЕК "Укренерго".

Як повідомили в "Укренерго", йдеться про оновлення релейного захисту та автоматики ключових магістральних ліній.

"Довжина високовольтних мереж, які експлуатуються НЕК "Укренерго", – близько 17 тис. кілометрів. Підвищення надійності системи передачі електроенергії в умовах війни – це питання державної безпеки", – зазначив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко.

Тому, за його словами, оновлення та посилення релейного захисту магістральної мережі – це те, що зміцнить компанії стійкість до різних викликів, підвищить технічну спроможність ключових ліній і зменшить час, необхідний для відновлення енергопостачання після російських атак.

Фінансування проєкту

Передбачена меморандумом загальна сума фінансування проєкту складе понад 3,7 млн швейцарських франків (майже 207 млн грн).

Термін реалізації – до кінця 2026 року.

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Підтримка енергетики

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Європейська Комісія підтримає ремонт енергетичної інфраструктури України, допоможе її відбудовувати й посилити захист енергомережі перед наступною зимою.

До того президентка Європейскої Комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про новий пакет енергетичної підтримки України в розмірі 100 млн євро.

Перед тим віцепрем'єр – міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомляв, що партнери виділяють кошти на обладнання для ремонтів ТЕС і ТЕЦ. Крім того, створено Енергетичний фонд підтримки України за участю Energy Community в Європейському Союзі.