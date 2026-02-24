Президентка Єврокомісії оголосила про новий пакет підтримки енергетики України на 100 мільйонів євро

Президентка Європейскої Комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про новий пакет енергетичної підтримки України в розмірі 100 млн євро.

Про це фон дер Ляєн заявила під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Європейської ради Антоніу Коштою, передає Інтерфакс-Україна.

"Європейська Комісія є найбільшим донором енергетичної підтримки. Від початку війни ми надали понад 11 тис. генераторів. Величезна кількість була надана в січні, але, звичайно, ми будемо рухатися далі. І саме тому ми маємо новий пакет 100 млн євро на нагальну підтримку, для того, щоб забезпечити те, що потрібно", – сказала фон дер Ляєн.

План на наступну зиму

Окрім того, додала вона, вже розроблено план на зиму 2026-2027 років.

"Він міститиме пакет на 920 млн євро на стабілізацію енергетичної системи в Україні. Для того, щоб вам навести кілька прикладів: він забезпечить стабільне надходження електроенергії по всій країні. Потім сприятиме децентралізації вироблення відновлюючого енергії, ми згадували про важливість цього. Звичайно, він включатиме ремонт та модернізацію електромережі, а також ТЕЦ", – розповіла фон дер Ляєн.

Пошкодження енергетики

Раніше перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну здійснила 5796 атак на українську енергосистему.

Нагадаємо, російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили 8,5 ГВт генерувальних потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроенергостанції, для невідкладних робіт з відновлення генерації потрібно близько $1 млрд.

Зі свого боку голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що внаслідок масованих російських атак в енергосистемі України виник дефіцит, покрити його за рахунок внутрішньої генерації та імпорту електроенергії наразі неможливо.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що повністю замінити систему централізованого опалення Києва на теплозабезпечення локальними джерелами тепла чи когенераційними установками неможливо.