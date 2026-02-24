Росія з початку повномасштабної війни здійснила 5796 атак на енергетику України, – Шмигаль

Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну здійснила 5796 атак на українську енергосистему.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Енергетика стала однією з цілей ще від початку вторгнення. Ворог планував занурити нас у темряву та холод, але недооцінив професіоналізм українських енергетиків. [...] І після кожного обстрілу енергетики виходили на зміну, щоби якнайшвидше все відремонтувати та повернути світло й тепло українським родинам", – зазначив Шмигаль.

Він додав, що 247 енергетиків загинули під час виконання службових обов'язків.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Втрати України від війни

Як повідомлялося, у KSE Institute заявили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії втрати економіки України, включно з поточними та прогнозованими втратами виторгу і доданої вартості, оцінюються у $1,7 трлн та $0,6 трлн відповідно. Втрати доданої вартості перевищують довоєнний ВВП України 2021 року більш ніж утричі.

До того стало відомо, що загальна вартість відбудови та відновлення України станом на 31 грудня 2025 року оцінюється майже в $588 млрд протягом наступних 10 років. Ця сума майже втричі перевищує прогнозований номінальний ВВП України за 2025 рік.

За оновленою оцінкою, яка враховує шкоду, завдану за майже чотири роки повномасштабного вторгнення (з лютого 2022 року по грудень 2025 року), прямі втрати України сягнули понад $195 млрд. Для порівняння, у попередній оцінці RDNA4 (лютий 2025 року) ця цифра становила $176 млрд.

Пошкодження енергетики

Нагадаємо, російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили 8,5 ГВт генерувальних потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроенергостанції, для невідкладних робіт з відновлення генерації потрібно близько $1 млрд.

Зі свого боку голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що внаслідок масованих російських атак в енергосистемі України виник дефіцит, покрити його за рахунок внутрішньої генерації та імпорту електроенергії наразі неможливо.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що повністю замінити систему централізованого опалення Києва на теплозабезпечення локальними джерелами тепла чи когенераційними установками неможливо.