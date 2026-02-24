Втрати виторгу українських підприємств внаслідок війни сягнуть $1,7 трлн до кінця року, ‒ KSE Institute

Від початку повномасштабного вторгнення Росії втрати економіки України, включно з поточними та прогнозованими втратами виторгу і доданої вартості, оцінюються у $1,7 трлн та $0,6 трлн відповідно.

Втрати доданої вартості перевищують довоєнний ВВП України 2021 року більш ніж утричі, повідомляє KSE Institute.

Попередня оцінка, оприлюднена у липні 2024 року, становила $1,164 трлн втрат виторгу та $385,7 млрд втрат доданої вартості. Зростання показників пов’язане з оновленням методології, використанням нових даних на рівні компаній і секторів, а також розширенням періоду аналізу ‒ тепер він охоплює втрати до кінця 2026 року.

Найбільші втрати припадають на продуктивні сектори економіки. Втрати у сфері торгівлі оцінюються у $696,3 млрд, у промисловості разом із будівництвом та послугами ‒ у $645,6 млрд, у сільському господарстві ‒ у $81,9 млрд. Значних втрат зазнали й ключові інфраструктурні сектори, зокрема енергетика ‒ $75,3 млрд та транспорт ‒ $60,2 млрд.

Війна також спричинила значні додаткові витрати. Найбільші з них припадають на житловий сектор ‒ $26,8 млрд та розмінування ‒ $24,6 млрд. У житловому секторі основною складовою є додаткові витрати домогосподарств на оренду житла. Витрати держави на соціальну підтримку зросли до $7,5 млрд. Ще $13 млрд припадає на демонтаж зруйнованих об’єктів і вивезення відходів.

Втрати охоплюють і інші сектори економіки, зокрема охорону здоров’я ‒ $15,5 млрд, освіту ‒ $17,7 млрд, цифрову інфраструктуру та IT-сектор ‒ $23,7 млрд, культуру, спорт і туризм ‒ $10,2 млрд, фінансовий сектор ‒ $3,3 млрд, а також житлово-комунальне господарство ‒ $10,5 млрд.

Як повідомлялося, загальна вартість відбудови та відновлення України станом на 31 грудня 2025 року оцінюється майже в $588 млрд протягом наступних 10 років. Ця сума майже втричі перевищує прогнозований номінальний ВВП України за 2025 рік.

За оновленою оцінкою, яка враховує шкоду, завдану за майже чотири роки повномасштабного вторгнення (з лютого 2022 року по грудень 2025 року), прямі втрати України сягнули понад $195 млрд. Для порівняння, у попередній оцінці RDNA4 (лютий 2025 року) ця цифра становила $176 млрд.